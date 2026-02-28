España

Pozuelo de Alarcón tumba el chalé con piscina que el fichaje más caro en la historia del Real Madrid se quería construir en la urbanización más elitista de la región

Edén Hazard, el exfutbolista belga, ha adquirido una parcela de casi 6.000 metros cuadrados en La Finca. El Consistorio, gobernado por el PP, desestimó la licencia solicitada porque incumplía las condiciones de edificabilidad, altura, topografía, cerramientos...

Guardar
El delantero belga Eden Hazard
El delantero belga Eden Hazard besa la pelota al ser presentado como jugador del Real Madrid

“Mi vida es bastante sencilla. Soy padre de cinco hijos. Ahora mismo soy más taxista que futbolista, pero no pasa nada”. Este es un extracto de la última entrevista que ha concedido el exfutbolista Eden Hazard hace unos días a un medio de comunicación, en concreto el diario británico The Guardian. El belga explicó que continúa residiendo en Madrid: “Tomé la decisión por la familia, los niños, el clima y la comida”. De hecho, según ha podido saber Infobae, su objetivo era construir un chalé con piscina en la urbanización más elitista de toda la Comunidad de Madrid, La Finca, ubicada en Pozuelo de Alarcón (89.500 habitantes).

Decimos “era su objetivo”, en pasado, porque el Ayuntamiento de esta localidad, gobernado por el PP, ha rechazado la licencia de obras solicitada por Hazard, que en 2019 se convirtió en el fichaje más caro en la historia del Real Madrid. El Consistorio que dirige la alcaldesa Paloma Tejero decidió el pasado 21 de octubre emitir un informe desfavorable al proyecto que el futbolista había presentado a través de ‘Licmad’, una entidad colaboradora urbanística (ECU), una nueva figura que funciona como una especie de intermediaria para tramitar todo tipo de licencias. Hazard ha comprado unos terrenos en La Finca, concretamente en el Paseo de los Lagos 1. Actualmente, en esta zona de esta lujosa urbanización se venden chalés por 13 millones de euros. Hazard quería construirse la casa en la parcela 95, de 5.964 metros cuadrados.

Para ello hizo dos solicitudes al Ayuntamiento, el 27 de febrero y el 14 de mayo. La primera porque necesitaba permiso municipal para talar 100 árboles. Los ejemplares están protegidos por la Ley de Arbolado de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento debe autorizar qué especies se pueden eliminar. Tras el examen de los técnicos, Hazard debía conservar 21, trasplantar otros cuatro y podía cortar 75. La segunda licencia, para levantar el chalé, una piscina y una zona deportiva, exigía cumplir con una serie de requerimientos por parte del Área de Urbanismo de Pozuelo. El problema es que el proyecto residencial presentado por el futbolista belga incumplió ocho apartados que nunca subsanó.

Plano de la urbanización La
Plano de la urbanización La Finca, en Pozuelo. En un cuadrado naranja, la parcela donde Hazard quería construirse la vivienda

Según ha podido saber este diario, la vivienda de Hazard superaba la edificabilidad permitida, la altura de la casa también era incorrecta, faltaba documentación sobre la piscina y el área deportiva, quería construir unos patios ingleses (espacios exteriores de la casa en niveles inferiores) que también incumplían la normativa y alteraba la topografía del terreno. Incluso el proyecto del cerramiento era inadecuado. Al no poder subsanar todo lo que le exigía el Ayuntamiento, este emitió un informe desfavorable el 21 de octubre y rechazó la licencia. La ECU contratada por Hazard ha recurrido la decisión, ya que ha perdido importantes tasas que pagó y las fianzas aportadas.

Eden Hazard, que llegó al Real Madrid en el verano de 2019 y que no pudo brillar porque las lesiones estuvieron muy presentes en su periplo en la capital, tiene el honor de ser el fichaje más caro en la historia del club blanco. Costó en torno a los 160 millones de euros. Por delante de Gareth Bale (101 millones de euros), Cristiano Ronaldo (94 millones), Zidane (77 millones de euros), James Rodríguez (75 millones), Kaká (67 millones), Luis Figo (60 millones), Luka Jovic (60 millones) y Eder Militao (50 millones de euros).

Sentencia del Supremo

Las ECU son entidades privadas de carácter técnico, con personalidad jurídica propia, que están homologadas por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso para el desempeño de funciones de verificación, inspección y control de actuaciones urbanísticas. Se trata de un polémico modelo que delega en manos privadas el control de una obra que debe realizar una Administración Pública. No todos los Ayuntamientos trabajan con estas figuras. Una sentencia del Tribunal Supremo, de septiembre de 2020, que no menciona específicamente a las ECU, deja claro “que los procedimientos administrativos son los medios a través de los cuales las Administraciones Públicas desarrollan su actividad pública y ejercen sus potestades, y estos han de realizarse preceptivamente por funcionarios”.

Eden Hazard, durante la gala
Eden Hazard, durante la gala del Balón de Oro 2023. (Stephanie Lecocq/Reuters)

El tribunal recalca que “no es infrecuente que la Administración pueda acudir a la colaboración externa para la prestación de servicios públicos en lo que se ha venido a conocer como la externalización en dicha prestación”. Es decir, lo que hacen las ECU. Pero “ni se trata de un servicio público, en sí mismo considerado, sino de una propia actuación administrativa interna mediante la cual pueden dictarse los actos administrativos que, ellos sí, pueden comportar esa prestación de servicios; ni el ejercicio de dicha actividad puede encomendarse a personal ajeno a la Administración”.

Bronca del Bernabéu al Real Madrid

La sentencia versaba sobre si la Confederación Hidrográfica del Guadiana había actuado correctamente al delegar en la mercantil estatal Tragsatec el “auxilio material y asistencia técnica en la tramitación de los expedientes sancionadores”, competencia del organismo de cuenca. A juicio del Supremo, el procedimiento administrativo y el procedimiento administrativo sancionador, más en concreto, “es una función inherente al cuerpo de funcionarios, ya que son los únicos que cumplen los requisitos legales para poder llevarlos a cabo”. Un particular había impugnado la multa porque lo tramitó una empresa de servicios como las ECU.

Temas Relacionados

Eden HazardReal MadridFútbolPozuelo de AlarcónUrbanismoObrasLicenciasEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las empresas españolas estrechan vínculos comerciales en Guatemala y El Salvador

Un grupo de compañías andaluzas ha participado en una serie de encuentros organizados por Andalucía TRADE, buscando ampliar su presencia en el mercado centroamericano a través de reuniones con operadores locales de sectores estratégicos

Las empresas españolas estrechan vínculos

Los Gemeliers aclaran en ‘De viernes’ todos los detalles sobre la agresión que sufrieron tras su cumpleaños en Madrid

Los hermanos relataron el uso de gas pimienta, insultos homófobos y las consecuencias físicas y emocionales que dejó el ataque

Los Gemeliers aclaran en ‘De

Eva Soriano se rompe en ‘El Desafío’ con el fracaso de su apnea y José Yélamo se alza con la victoria al presumir de físico con sus acrobacias

La cómica no ha podido evitar ponerse a llorar al salir del agua en la octava gala del programa

Eva Soriano se rompe en

Carlo Costanzia responde a Laura Matamoros en ‘De Viernes’: rechaza las acusaciones de coacción y solo demandará a Diego

El conflicto familiar salió a la luz tras una discusión privada y se intensificó por las diferencias en la exposición mediática del caso

Carlo Costanzia responde a Laura

Resultados de Bonoloto: ganadores y números premiados

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de Bonoloto: ganadores y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo votar por correo en

Cómo votar por correo en las elecciones de Castilla y León: plazos e instrucciones

El Gobierno valenciano releva a dos altos cargos de Emergencias, uno de los cuales cuestionó la actuación de Pradas en la DANA

“Te dejo como un trozo de carne. Te reviento”: una subinspectora de Policía pide que un comisario sea juzgado por acoso, amenazas, lesiones, y agresión sexual

Un tribunal ordena repetir un procedimiento de adopción internacional por falta de datos sobre la nacionalidad del menor

Los documentos desclasificados del 23F dan aire a Juan Carlos I: su intento de frenar el golpe de Estado alimenta las peticiones de su regreso a España

ECONOMÍA

La Justicia condena a una

La Justicia condena a una agencia de detectives a indemnizar a una mujer con incapacidad permanente total con 3.000 euros por fotografiarla en su casa

Renfe detecta un aumento de fibras de amianto en un taller de Madrid en el que trabajan más de 100 empleados: alteraciones en Cercanías

El Gobierno catalán destina 1.900 millones a políticas de vivienda en los presupuestos de 2026, la mayor inversión de su historia

El precio de la luz cae en España: ha sido el mes de febrero más barato de la historia

El campo rechaza el acuerdo UE-Mercosur mientras que los sectores del vino, aceite, carnes y frutas lo celebran

DEPORTES

Muere a las 89 años

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes