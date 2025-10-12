Las confesiones de Mbappé: qué fue lo que le sorprendió de Messi y cómo le impactó perder la final del Mundial ante Argentina

Los elogios de Mbappé a Messi tras su etapa en el PSG

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid marcó el inicio de una nueva etapa en la que el delantero francés aspira a dejar una huella tan profunda como la de sus ídolos, con Cristiano Ronaldo a la cabeza. No obstante, Kiki remarcó la importancia que tuvo en su carrera Lionel Messi, con quien compartió vestuario en el Paris Saint-Germain. En una extensa conversación con Jorge Valdano, el atacante repasó su trayectoria, sus sueños y las figuras que han influido en su historia, abordando desde su experiencia en la final del Mundial de Qatar 2022 hasta su admiración por la Pulga y el histórico jugador portugués.

En la entrevista que fue publicada por el canal Movistar +, Mbappé hizo principal hincapié en su convivencia con Messi en el PSG, tanto en lo futbolístico como en lo personal. “Messi llegó y fue una persona totalmente normal, respetuosa con todo el mundo, era muy normal dentro de un vestuario. Cuando eres famoso, mucha gente te etiqueta como persona y como jugador. Pero Messi es completamente normal, respeta a todos. Y como jugador es único. Cuando tienes uno así en tu equipo y eres ofensivo, sólo debes estar cerca y mirar todo lo que hace. Cómo finaliza, cómo para, cómo toca. Y pienso que el haber estado tan cerca de él me ha ayudado muchísimo a entender mejor el juego”, destacó el francés.

En esta misma línea, destacó la oportunidad que representó compartir vestuario con el argentino: “Fue una suerte para mí jugar con Leo Messi. Yo no pensaba que iba a jugar con él en mi carrera. Porque mi sueño era ir a Real Madrid, nunca pensé en ir a Barcelona, ningún día de mi vida. Yo pensaba que iba a quedarse toda la vida en Barcelona... Sabía que tendría la posibilidad de jugar contra él, no con él. Jugar con él es muy especial. He aprendido muchísimo con él. Únicamente puedo decirle gracias. Fueron dos años muy ricos. Es una oportunidad de oro tener un jugador tan especial cerca de ti”.

El ejemplo de Cristiano Ronaldo en la carrera de Mbappé

Vale recordar que, durante su paso conjunto por el PSG entre agosto de 2021 y junio de 2023, ambos disputaron 67 partidos, conquistaron dos títulos de la Ligue 1 y una Copa de Francia. Messi marcó 14 goles tras asistencias de Mbappé y, a su vez, entregó 20 pases de gol al francés. Pese a formar una ofensiva letal con Ángel Di María y Neymar Júnior, el equipo que era dirigido por Mauricio Pochettino no pudo conquistar la UEFA Champions League.

A pesar de la admiración por Messi, Mbappé identifica a Cristiano Ronaldo como su principal referente, algo que mencionó en reiteradas oportunidades a lo largo de su carrera. “Cristiano siempre ha sido un modelo, un ejemplo para mí. Tengo la suerte de hablar con él, que me dé consejos. Me ayudó. En el Real Madrid, Cristiano es el número uno, el jugador referente. Ha hecho muchas cosas. La gente, también ahora, sueña con Cristiano, con todas las cosas que ha hecho. Pero yo quiero hacer mi camino. Espero que la gente sueñe conmigo, igual. Que sea un momento histórico para mí y para el Real Madrid”, expresó el delantero sobre el Bicho.

Por otro lado, Mbappé recordó la histórica final del Mundial 2022 en Qatar, en la que Argentina, con Messi a la cabeza, venció en la tanda de penales a Francia. “Fue un partido loco que Argentina mereció ganar, porque fue mejor en todo el partido. Nosotros tuvimos un momento en el que fuimos mejores, pero si lo miras entero, es merecido. Te pone triste, pero no debes olvidarlo, porque llega 2026 y no queremos terminar tristes otra vez”, afirmó el delantero, reconociendo la superioridad del elenco de Lionel Scaloni durante la mayor parte del encuentro.

Messi y Mbappé compartieron vestuario en el PSG durante dos temporadas (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Esta reflexión le sirve de impulso para mirar hacia el futuro con la selección francesa, donde su objetivo es claro: “Espero ganar el Mundial 2026. Es un sueño levantar la Copa del Mundo otra vez. He tenido la suerte de hacerlo una vez y llegar a la final en otra. Perder duele mucho, sobre todo en una final; pero espero que, como se dice, no haya dos sin tres. Así que quiero llegar a una tercera final y esta vez, ganar”, expresó el delantero de 26 años.

Al mismo tiempo, Mbappé fue consultado sobre la irrupción de Lamine Yamal, joven talento de la selección española y que se está destacando en el Barcelona. “Se ve que siente pasión por el fútbol y eso es lo único que nunca debe perder. El resto... es su vida. La gente habla mucho de su vida personal y creo que se lo debería dejar en paz. Hay que aceptar que en el fútbol es un gran jugador, pero en la vida es un chico de 18 años. Y con esa edad todos cometemos errores. Únicamente debemos mirar lo que hace en el campo; el resto no es muy importante, siempre que no sea grave. Es un jugador que tiene un gran talento al que deseo mucha suerte, que viva el camino que quiere”, opinó el francés.

Además, sobre su presente, destacó: “Estoy en el mejor club del mundo, es un privilegio donde estoy y tengo mucho que dar. Tengo mucho para seguir y mejorar. Espero que algún día la gente sueñe conmigo, como con Cristiano Ronaldo”.

Cabe resaltar que Mbappé lleva 14 goles y dos asistencias concretadas en 10 partidos en la presente temporada. Esto le permite al Real Madrid ubicarse en la cima de La Liga de España con 21 unidades, con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona. Además, mantiene un paso perfecto en la UEFA Champions League con dos victorias: 2-1 vs. Olympique de Marsella y 0-5 vs. Kairat Almaty.