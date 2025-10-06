España Deportes

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

El organismo liderado por Aleksander Ceferin también ha autorizado a Italia para llevar a cabo el partido entre el Milán y el Como fuera del territorio italiano

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

Un partido de LaLiga entre
Un partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Villarreal (REUTERS/Albert Gea)

La UEFA ha aprobado de forma puntual que el encuentro entre el Villarreal y el Barcelona, correspondiente a LaLiga, se dispute fuera del territorio español, aceptando que tenga lugar en Miami. Este permiso se concede de manera excepcional tras recibir solicitudes formales no solo desde España, sino también desde Italia para celebrar partidos nacionales fuera de sus fronteras, como es el caso del choque entre Milán y Como.

El organismo europeo ha recalcado que su postura general sigue oponiéndose a la deslocalización de partidos de campeonatos de liga. Sin embargo, en esta ocasión, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha valorado distintos elementos antes de otorgar una respuesta. Tras su última reunión celebrada en Tirana, el comité consultó a actores clave del fútbol europeo para determinar el impacto que podría acarrear esta decisión.

Las conclusiones de este proceso consultivo reflejaron un respaldo escaso a la idea de llevar encuentros de ligas nacionales fuera del país de origen. Tanto seguidores, como representantes de otras ligas, clubes, futbolistas e instituciones, mostraron su desacuerdo ante la propuesta de internacionalizar este tipo de partidos. Los argumentos más recurridos aludían a la importancia de reforzar los lazos entre los clubes, sus hinchadas y las comunidades locales, un aspecto considerado fundamental para la identidad de las competiciones nacionales y el desarrollo del deporte en Europa.

A pesar de este escenario poco favorable a los traslados, la normativa de la FIFA vigente sobre este tipo de situaciones aún se encuentra bajo revisión. La UEFA admite que las reglas actuales no son completamente precisas ni contemplan todos los casos, lo que ha supuesto una dificultad añadida en la evaluación de las solicitudes presentadas tanto por la Real Federación Española de Fútbol como por la Federación Italiana.

El partido entre el FC
El partido entre el FC Barcelona y el Villarreal en LaLiga (REUTERS/Albert Gea)

“El Comité Ejecutivo de la UEFA ha decidido aprobar, con carácter excepcional, las dos solicitudes que se le han remitido”, comunicó el organismo. Esta autorización puntual se acompaña del compromiso de la UEFA de participar activamente en el trabajo que la FIFA lleva adelante para perfeccionar el marco normativo con el fin de asegurar que las futuras regulaciones eviten ambigüedades y garanticen la protección de la integridad de las ligas, además de fortalecer el vínculo entre clubes y aficionados en su entorno más próximo.

Paralelamente, las federaciones nacionales afiliadas a la UEFA se han comprometido a mantener una colaboración previa con la organización antes de iniciar nuevos trámites para desplazar partidos al extranjero. La motivación principal de este pacto reside en la intención de defender los intereses globales del fútbol europeo.

Las palabras del presidente de la UEFA

Al dar a conocer la resolución, Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, enfatizó el carácter singular de la medida adoptada. “Los partidos de liga deberían jugarse en casa; cualquier otra medida privaría de derechos a los aficionados fieles y podría introducir elementos distorsionadores en las competiciones. Nuestra consulta confirmó la magnitud de estas preocupaciones. Quisiera agradecer a las 55 federaciones nacionales su compromiso constructivo y responsable en un tema tan delicado”, expresó Ceferin al anunciar el resultado de las votaciones y consultas.

Así será el nuevo estadio del FC Barcelona

Además, el dirigente reiteró que esta respuesta no sienta las bases para que situaciones similares puedan repetirse. “Si bien es lamentable tener que suspender la celebración de estos dos partidos, esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente. Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y garantizar que el fútbol siga anclado en su ámbito local”, aclaró el presidente. De este modo, la UEFA da un paso en un contexto sin precedentes con la advertencia de que la traslación de partidos nacionales fuera de sus ligas de origen quedará sujeta a regulaciones futuras más estrictas y con el respaldo unánime de las federaciones comprometidas con preservar la esencia del fútbol continental.

Temas Relacionados

UEFAAleksander CeferinFC BarcelonaVillarrealFútbolFútbol EspañaPlan MiamiEspaña-DeportesEspaña Noticias

