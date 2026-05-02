El Villarreal celebra la clasificación con vuelta de honor e himno de la Liga de Campeones

Villarreal (Castellón), 2 may (EFE).- Los jugadores y el cuerpo técnico del Villarreal celebraron este sábado, tras la victoria ante el Levante (5-1), su clasificación matemática para la próxima edición de la Liga de Campeones con una vuelta de honor al estadio y el himno de la máxima competición continental.

Nada más finalizar el partido, los jugadores de campo y del banquillo comenzaron a festejar un hecho inédito en la historia del club, ya que es la primera ocasión en la que logra la clasificación para la Liga de Campeones dos años de forma consecutiva.

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Uno de los grandes protagonistas de la celebración fue el entrenador, Marcelino García Toral, quien se llevó en varias ocasiones la mano al corazón en un gesto de agradecimiento a los aficionados y que pareció una emotiva despedida.

El técnico no ha renovado aún su contrato y todo apunta a que no seguirá en el club castellonense a pesar del excelente rendimiento en LaLiga.

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El mensaje en el marcador de "Som de Champions (otra vez)" acompañó la celebración en el césped y la grada.

También se escuchó por la megafonía la canción "La morocha", bailada por futbolistas y seguidores, mientras uno de los jugadores más destacados este curso, Nicolas Pépé, ondeó una bandera gigante del Villarreal en el terreno de juego.

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