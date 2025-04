Carlos Alcaraz sobre su ausencia en el Mutua Madrid Open por lesión: “Quería jugar aquí, pero hemos tomado la decisión de no asumir riesgos”

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Manon Cruz)

Carlos Alcaraz no estará en el Mutua Madrid Open, según ha confirmado el propio tenista en rueda de prensa. La lesión en el aductor que sufrió en la final del Conde de Godó lo mantendrá fuera de la pista, al menos durante el periodo en que dure el torneo madrileño. “Quería jugar aquí, pero hemos tomado la decisión de no asumir riesgos”, ha asegurado el tenista español.

El tenista español partía como segundo cabeza de serie, de manera que esperaba en una ronda superior a su rival. Su debut estaba previsto para el sábado, mientras que el oponente iba a ser el ganador del cruce entre el belga Zizou Bergs o el japonés Yoshihito Nishioka. “Como todos sospechabais al no poder entrenar estos días, en la final de Barcelona entró el fisio para tratarme el abductor, pero también noté otra cosa en la pierna izquierda. El martes me hice pruebas, valore con mi equipo para ver si podíamos llegar a jugar en buenas condiciones en Madrid y hemos hecho todo lo posible, pero la cosa no mejoró mucho”, comenzaba el tenista español.

“Hay que escuchar el cuerpo. Madrid es una ciudad que espero todo el año para jugar, es un torneo ilusionante, lo juego con mucha emoción, pero no han salido las cosas como quería para jugar aquí. Al final hemos tomado la decisión de no asumir riesgos, ya que iba a estar jodido más de la cuenta”, continuaba el murciano. Carlitos ha detallado que han tenido que tomar una “decisión difícil”. “Intentaré descansar y recuperarme para estar lo antes posible en las pistas”, ha asegurado.

Noticia en ampliación