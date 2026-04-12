La difícil gestión de una retirada como la de Carolina Marín, según los psicólogos: “Deben aprender a verse como algo más que un atleta”

La deportista española de bádminton, Carolina Marín. (Hamad I Mohammed/Reuters)

“Mi camino acaba aquí”. Con estas palabras, el pasado 26 de marzo Carolina Marín anunciaba su retirada del bádminton profesional. Ella quiso hacerlo en el Campeonato Europeo que se celebra en Huelva, en su tierra, con su gente y, sobre todo, en las pistas, donde siempre quiso decir adiós. No pudo ser. La tercera lesión de cruzado se lo ha impedido y ha tenido que verse obligada a decir adiós a su carrera a través de las redes sociales, aunque recibirá un homenaje este domingo 12 de abril. En Huelva, Carolina dirá adiós a su carrera como deportista profesional, esa en la que ha conseguido ganarlo todo.

María Blanco, psicóloga en Train Your Mind, habla con Infobae sobre cómo gestionan los deportistas las lesiones, las retiradas y las retiradas por lesión, como ha sido el caso de Carolina. A lo largo de su carrera, la deportista ha afrontado hasta tres roturas de ligamento. “Las recaídas son una parte muy compleja porque te alejan de aquello que eres y a lo que dedicas todo tu tiempo”, detalla la especialista. Y añade: “Es uno de los momentos más difíciles siempre para un deportista”.

Carolina Marín, como todos los deportistas de élite, centraba su rutina diaria por completo en el deporte. Una lesión no solo interrumpe ese día a día, sino que obliga a replantearse la propia identidad. “El deportista debe aprender a verse como algo más que un atleta, a descubrir facetas que hasta ese momento permanecían en segundo plano”, añade la experta.

Durante las fases de rehabilitación, surgen interrogantes que afectan profundamente a la autoestima y la autoconfianza. El miedo a no recuperar el nivel previo y la incertidumbre sobre el futuro generan estrés, una variable que, según estudios científicos, influye de modo directo en el riesgo de recaída. “El estrés es el principal indicador psicológico de una posible nueva lesión”, afirma. Aceptar la situación y trabajar con objetivos de recuperación más allá del rendimiento inmediato se convierte en una parte esencial del proceso.

La deportista española de bádminton Carolina Marín. (Chema Moya/EFE)

La especialista destaca que, aunque la lesión no debe entenderse como un hecho positivo, sí puede convertirse en una oportunidad para desarrollar áreas físicas y mentales que no solían recibir atención. “Por ejemplo, en el caso de Carolina Marín, yo recuerdo verla entrenar sentada, hasta ahora, y eso probablemente te desarrolla neuromuscularmente otras áreas que no habías podido desarrollar si no hubiese sido por la lesión”, considera. También explica que otros atletas, durante lesiones de menor duración, pueden lograr prevenir futuras dolencias al centrarse en músculos o habilidades que la exigencia competitiva no permitía atender.

En el plano mental, la recuperación y rehabilitación también abre la puerta a trabajar la visualización, la concentración y la gestión emocional. “Entender la lesión como un camino que te permite aprender y potenciar herramientas que no se utilizan durante la competición puede ser muy positivo”, señala la especialista. Aun así, insiste: “Lesionarse es una experiencia dura. Lo importante es aprovecharla para entrenar otros aspectos y encontrar nuevas motivaciones”.

Carolina no solo ha tenido que afrontar tres veces la misma lesión y su correspondiente recuperación, sino que ahora deberá enfrentarse a su retirada. Durante las dos primeras roturas del cruzado, la jugadora de bádminton fue capaz de afrontar el largo proceso que supone una recuperación de tal calibre y recuperar su mejor nivel. Sin embargo, en la tercera ya no fue posible. “No quiero poner en riesgo mi cuerpo”, aseguraba la deportista en el video en el que anunciaba su retirada.

En este sentido, María Blanco explica: “La retirada siempre es compleja, pero cuando ocurre por lesión, el impacto suele ser mayor porque a menudo es inesperado”. Preparar la retirada de la alta competición es un proceso que, según la psicóloga, debería iniciarse antes de que llegue el momento definitivo. Trabajar en otras identidades y planificar la transición a nuevas actividades permite afrontar el cambio con más recursos. “Cuando la retirada llega sin preparación previa, el golpe puede ser más radical y difícil de gestionar”, advierte la psicóloga.

La jugadora de bádminton española Carolina Marín. (Hamad I Mohammed/Reuters)

Llenar el vacío que deja el deporte

El cambio de rutina tras el adiós al deporte profesional implica una reorganización de hábitos y la búsqueda de nuevas motivaciones. La flexibilidad que ofrece la nueva etapa puede generar problemas de autoestima si el deportista no encuentra pronto actividades que le resulten satisfactorias. “Es un cambio que va a influir en el quién soy, qué hago ahora; tu rutina cambia, tus hábitos cambian”. Y añade: “Por otro lado, te puedes permitir mucha más flexibilidad en tu rutina, pero eso te puede traer problemas en la autoestima, problemas en la autoconfianza y preguntas como por qué ya no puedo hacer lo que hacía”.

No todos los atletas experimentan este proceso de la misma forma. Hay quienes, por motivos económicos, no necesitan continuar trabajando tras la retirada, pero optan por estudiar o dedicarse a actividades relacionadas con el deporte. La clave, según la experta, reside en prepararse de antemano para la nueva etapa y adaptar gradualmente la identidad. “Son pequeños pasos que ayudan a afrontar el cambio y a construir una nueva rutina”, indica.

La campeona olímpica y mundial de bádminton, Carolina Marín, anuncia su retiro del deporte profesional. En un emotivo mensaje, repasa su increíble carrera, las lesiones que la marcaron y agradece a su equipo, familia y aficionados por su apoyo incondicional.

El proceso de una retirada, un duelo para muchos deportistas

El proceso de retirada, tanto por decisión propia como por lesión, suele compararse con un duelo. El vacío que deja la alta competición obliga a encontrar nuevas formas de relacionarse con el deporte y con uno mismo. “Es una especie de duelo, de cambio de identidad. Se trata de adaptarse a un cambio de contexto y de identidad, algo que todos vivimos en diferentes momentos de la vida, pero que en los deportistas resulta especialmente marcado por la intensidad de la dedicación”, asegura la especialista.

La deportista española lo ha ganado todo: europeos, mundiales y medallas olímpicas. Sin embargo, su legado va mucho más allá de las medallas y los títulos. Su carrera ha transformado la percepción del bádminton en España y ha servido de inspiración para generaciones futuras. Las lesiones fueron su gran piedra en el camino, pero se retira con una impecable carrera deportiva a su espalda.