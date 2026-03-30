Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Ronal Araujo habla sobre sus problemas de salud mental en una entrevista con Jorge Valdano (@MPlusDeportes)

El defensa uruguayo Ronald Araujo ha relatado en una entrevista con Jorge Valdano el momento exacto en que decidió buscar ayuda profesional para afrontar sus problemas de salud mental. El partido de Liga de Campeones disputado en noviembre ante el Chelsea en Stamford Bridge, en el que fue expulsado antes del descanso, marcó un antes y un después para el jugador del FC Barcelona.

En el encuentro disputado en Londres, Ronald Araujo ha recordado cómo, tras recibir la tarjeta y sentir que había ido demasiado lejos, percibió la necesidad urgente de poner un freno: “Me dije, ‘¡Ronald, algo te está pasando!’ Llegué al vestuario y supe que tenía que pedir ayuda”, ha explicado el central uruguayo en la conversación con Jorge Valdano.

Reconocer la existencia del problema supuso para Araujo el primer paso hacia la recuperación. El internacional de Uruguay ha confesado que, aunque era consciente de que algo no iba bien, intentó mantenerse activo por pura inercia y por la cultura rural de la que procede, que dificulta exteriorizar los sentimientos.

Admitió que le costó admitir su necesidad de recurrir a un profesional y ha recordado cómo la tristeza condicionaba su día a día, hasta el punto de que, al principio, apenas salía de la cama y necesitaba el apoyo constante de su mujer, quien fue determinante para animarle y sacarle adelante.

La importancia de los compañeros y la ayuda profesional

El apoyo del vestuario y del club ha resultado fundamental en este proceso. Araujo ha explicado que sus compañeros, al igual que la propia entidad azulgrana, entendieron la situación y respondieron con empatía. Destacó cómo se sintió muy arropado por los mensajes de ánimo recibidos, especialmente en los momentos de incertidumbre sobre qué podía ocurrir después de reconocer su situación.

Una de las voces que más le marcó fue la de Pedri, quien le animó con un mensaje directo: “Vamos, mi uruguayo, aquí te esperamos, recupérate, vuelve a ser tú”. Esta demostración de compañerismo, le ayudó a recuperar el ánimo y la motivación.

El proceso de asunción y superación ha permitido a Ronald Araujo experimentar un notable crecimiento personal y profesional. Como ha subrayado, los últimos tiempos no han sido sencillos para él, pero ha conseguido aprender y madurar: “He crecido en madurez, había cosas que necesitaba aprender”, ha declarado. Araujo ha reflexionado que el trabajo personal le ha permitido ver las cosas desde una perspectiva distinta y adquirir herramientas para gestionar los contratiempos, logrando reencontrarse consigo mismo.

Ronald Araujo aborda sus problemas de salud mental junto a Jorge Valdano (@MPlusDeportes)

El defensa, en ningún momento, llegó a temer por la continuidad de su carrera profesional. Aseguró que, a pesar de la dificultad vivida, el cariño recibido tanto por parte del club como de los aficionados, y los gritos de “uruguayo, uruguayo” de sus compañeros le hicieron sentir arropado y bienvenido en todo momento desde su regreso a la disciplina del FC Barcelona.

Además, recordó especialmente el papel de Luis Suárez y Leo Messi como sus grandes apoyos en los primeros compases de su etapa en el club: “Luis fue clave. Él me hizo uno más, siempre me estaba protegiendo. Leo también, porque siempre estaban juntos y me involucraron como a uno más”, señaló.

Redes sociales y futuro

En cuanto a la influencia de las redes sociales, Araujo ha advertido sobre el impacto que los comentarios pueden llegar a tener. Ha comentado que, aun recibiendo muchos mensajes positivos, se tiende a quedarse con el único negativo y ha recomendado distinguir entre el entorno digital, donde se tiende a magnificar los problemas, y el mundo real, donde la percepción suele ser más ecuánime. Encontrar el equilibrio y no dejarse influir por opiniones adversas ha sido primordial para él en esta etapa y considera fundamental que las nuevas generaciones aprendan a diferenciar entre ambos ámbitos.

El zaguero contó lo que vivió en las últimos meses

Además de analizar su propio proceso personal, Araujo ha expresado su admiración por la madurez de algunos jugadores jóvenes del Barça. Ha elogiado la inteligencia de Lamine Yamal, resaltando su habilidad para tomar buenas decisiones a pesar de su juventud, y la capacidad de Pedri para manejar los tiempos del partido: “Es tremendo, sabe manejar los hilos, cuándo acelerar, cuándo frenar…”. En sus palabras, le sorprende la naturalidad con la que conviven en la plantilla jóvenes con tanta responsabilidad y talento.

El central uruguayo se ha mostrado optimista respecto a la recta final de la temporada y a las aspiraciones del equipo. Ha asegurado que el grupo se encuentra bien y ha animado a la afición a confiar en que el Barça estará aún mejor en los momentos decisivos venideros, con la Liga y la Champions League como retos inmediatos.