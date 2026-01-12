Agencias

Ronald Araujo: "Cuidar la mente y el corazón no es rendirse; volver así es un privilegio"

Guardar

El defensa del FC Barcelona Ronald Araujo ha dado las "gracias" al club y a sus compañeros por el apoyo durante su ausencia del equipo para tratar sus problemas de salud mental, y ha asegurado que "cuidar la mente y el corazón no es rendirse", además de afirmar que fue "lindo" y un "privilegio" regresar levantando el título de la Supercopa de España al vencer en la final al Real Madrid.

"Aprendí que parar a tiempo es amor propio. Cuidar la mente y el corazón no es rendirse, es confiar en que Dios obra incluso en el silencio. Detenerme me renovó y me permitió volver con más fuerza", escribió el uruguayo en la red social Instagram, acompañando el texto con imágenes de la conquista del título.

El zaguero charrúa saltó al campo en el minuto 93, en sustitución de Lamine Yamal y después de que el conjunto de Hansi Flick se quedase con diez por la expulsión de Frenkie de Jong. Araujo no jugaba desde el pasado 25 de noviembre, cuando fue expulsado en la derrota ante el Chelsea (3-0) en la Liga de Campeones.

"El proceso no fue fácil pero volver así es un privilegio. Gracias al club, a mis compañeros y a la afición por el trato, el cariño y el respeto. Ayer regresé levantando este título y qué lindo fue. Seguimos juntos", concluyó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Italia confirma la liberación de otros dos italianos y habla de "señal contundente" de Rodríguez

Alberto Trentini y Mario Burlò, ciudadanos de nacionalidad italiana, salieron de prisión en Venezuela y están bajo resguardo diplomático tras gestiones de altos funcionarios, mientras Roma expresa gratitud y espera más avances en el proceso

Italia confirma la liberación de

'Una batalla tras otra' y 'Adolescencia', triunfadores de los Globos de Oro. Oliver Laxe se va de vacío

Leonardo DiCaprio y Teyana Taylor destacan entre los premiados en la ceremonia hollywoodense donde “Hamnet” y “El agente secreto” también lograron reconocimiento, mientras el trabajo del español Oliver Laxe quedó sin recompensas en la gala

'Una batalla tras otra' y

El barril de Brent cotiza a más de 63 dólares tras pedir Trump a las petroleras que inviertan en Venezuela

Las principales compañías de energía de Estados Unidos y Europa evalúan una inversión millonaria en Venezuela tras el llamado de Donald Trump, quien propuso destinar fondos privados para impulsar la industria petrolera y favorecer la recuperación económica del país latinoamericano

El barril de Brent cotiza

El Consejo de Seguridad se reúne este lunes para tratar la guerra de Ucrania tras los últimos ataques rusos

Naciones Unidas ha convocado una sesión extraordinaria donde analizará los últimos bombardeos, el uso de misiles hipersónicos y la escalada sobre la red eléctrica, ante denuncias sobre operaciones rusas que buscan cortar el suministro energético ucraniano en invierno

Infobae

Samantha Vallejo-Nágera abandona 'Masterchef' después de 13 años. TVE ya tiene a su sustituta, Delicious Martha

La chef y empresaria, figura emblemática del concurso culinario, deja su puesto tras más de una década, mientras TVE apuesta por una reconocida influencer que promete potenciar la presencia digital y captar nuevas audiencias

Samantha Vallejo-Nágera abandona 'Masterchef' después