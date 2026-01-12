Ronald Araujo: "Cuidar la mente y el corazón no es rendirse; volver así es un privilegio"

El defensa del FC Barcelona Ronald Araujo ha dado las "gracias" al club y a sus compañeros por el apoyo durante su ausencia del equipo para tratar sus problemas de salud mental, y ha asegurado que "cuidar la mente y el corazón no es rendirse", además de afirmar que fue "lindo" y un "privilegio" regresar levantando el título de la Supercopa de España al vencer en la final al Real Madrid.

"Aprendí que parar a tiempo es amor propio. Cuidar la mente y el corazón no es rendirse, es confiar en que Dios obra incluso en el silencio. Detenerme me renovó y me permitió volver con más fuerza", escribió el uruguayo en la red social Instagram, acompañando el texto con imágenes de la conquista del título.

El zaguero charrúa saltó al campo en el minuto 93, en sustitución de Lamine Yamal y después de que el conjunto de Hansi Flick se quedase con diez por la expulsión de Frenkie de Jong. Araujo no jugaba desde el pasado 25 de noviembre, cuando fue expulsado en la derrota ante el Chelsea (3-0) en la Liga de Campeones.

"El proceso no fue fácil pero volver así es un privilegio. Gracias al club, a mis compañeros y a la afición por el trato, el cariño y el respeto. Ayer regresé levantando este título y qué lindo fue. Seguimos juntos", concluyó.