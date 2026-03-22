El Real Madrid se levanta y consigue una apretada victoria ante el Atlético de Madrid para mantenerse vivo en LaLiga

El jugador del Real Madrid Vinicius Junior (REUTERS/Jon Nazca)

El Real Madrid se levantó de la lona y voló sobre el Bernabéu para conseguir la victoria ante un combativo Atlético de Madrid. Los blancos comenzaron perdiendo tras un gol de Lookman donde el balón pasó por las botas de gran parte de los rojiblancos. Un penalti en la segunda parte que transformó Vinicius dio alas a los blancos, que tan solo unos minutos después hacían el segundo gracias a Valverde que sigue ampliando su racha goleadora. Fue Nahuel Molina, que salió en la segunda parte, quien puso el marcador en tablas con un golazo. Fue Vinicius quien volvió a aparecer para asestar un último golpe a los rojiblancos y certificar la victoria blanca, a pesar de la expulsión del uruguayo en el 80. El Real Madrid suma tres puntos y se mantiene vivo en LaLiga.

El Atlético de Madrid llegaba a la cita en el Bernabéu tras una sufrida clasificación para cuartos de final de Champions ante el Tottenham. Los del Cholo Simeone consiguieron el pase a pesar de la derrota en Londres. Mientras que el club blanco consiguió el billete para seguir avanzando en la competición europea tras vencer también en los dos duelos ante el Manchester City. Dos exigentes partidos justo antes de un encuentro liguero en la misma línea física.

Los de Álvaro Arbeloa fueron los primeros en acercarse a la portería de Musso con un centro al área de Valverde y un balón largo para Vinicius que cortó Marcos Llorente. Tras ello llegó el momento de los rojiblancos, con una gran jugada de Lookman que cayó en el área, pero el árbitro dijo que no había nada. El duelo estaba totalmente abierto para que sus protagonistas intentaran imponer su sintonía. Ninguno lo consiguió. La contundencia, presión y oportunidades varió por momentos entre blancos y rojiblancos. En el minuto 8, Valverde estrelló el balón en el palo con un disparo cruzado. Que tuvo su respuesta con una jugada donde Griezmann subió por banda y cedió para Llorente que remató, pero Lunin consiguió detener el disparo.

El partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid (EFE/Juanjo Martín)

A partir de ese momento, los rojiblancos fueron los que tuvieron las ocasiones más claras, obligando a Lunin a esforzarse al máximo para evitar un gol del rival. Y entonces llegó el gol del Atlético de Madrid. Lookman mandó el balón al fondo de la red gracias a un pase de Giuliano en el área, que la toca lo justo para dejársela al delantero. Con el marcador en contra, el Real Madrid se fue al ataque en busca del tanto del empate antes del descanso, pero no fue posible.

Vinicius certifica la victoria blanca

Con el inicio de la segunda parte, el equipo blanco no bajó los brazos y se lanzó en busca de las tablas en el marcador. Llegaron gracias a un penalti, después de que Brahim cayera en el área. Vinicius fue el encargado de transformar el disparo desde los once metros. Unos minutos más tarde, Valverde hizo el segundo para ponerse por delante en el marcador. Todavía restaba mucho partido por delante y la ventaja era mínima.

El Cholo movió el banquillo en busca de jugadores que pudieran dar la vuelta a la situación y fue precisamente uno de ellos quien lo hizo. Tan solo tardó diez minutos desde que entró en el terreno de juego en batir a Lunin. Fue con un disparo desde la frontal un poco escorado hacia el lado derecho como Nahuel Molina firmó el empate. Los blancos no estaban dispuestos a permitir que se les escapara la victoria y el FC Barcelona en la clasificación y volvieron a adelantarse gracias a un impecable disparo de Vinicius para batir a Musso.

El entrenador del Merengue no anduvo con rodeos y mostró su enfado con la actitud del argentino que a los pocos minutos de haber ingresado se excedió con el árbitro y recibió la roja en la histórica derrota en el Santiago Bernabéu

La expulsión de Valverde por una entrada sobre Baena complicó las cosas al Real Madrid, que se vio obligado a mantener el resultado con uno menos. Y lo consiguieron. Los blancos aguantaron las embestidas rojiblancas para registrar tres puntos más en LaLiga y mantenerse en la lucha por el título.