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El derbi del pincho de tortilla: el día en que el presidente del Atlético intentó sabotear un partido ante el Real Madrid en el que se jugaban el título liguero

Durante la temporada 80-81, el entonces presidente rojiblanco protagonizó una de las anécdotas más recordadas de los derbis

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El partido entre el Real
El partido entre el Real Madrid y el Atlético

El derbi regresa a LaLiga para protagonizar uno de los partidos más esperados del año. Los dos grandes de la capital, los eternos rivales, colcheneros y merengues, indios y vikingos, Atlético de Madrid y Real Madrid volverán a enfrentarse en un duelo de la competición doméstica. Esta vez será el Santiago Bernabéu el escenario, tras la amplia victoria rojiblanca por 5-2 en el Metropolitano. Son muchas las ocasiones en que ambos equipos madrileños se han visto las caras, pero hay encuentros que guardan especial recuerdo en la memoria. Uno de ellos es el derbi del picho de tortilla que se celebró en el estadio blanco con el título liguero en juego.

Corría el año 1981; el Atlético de Madrid y el Real Madrid se enfrentaban durante la penúltima jornada de la competición doméstica con el título todavía sin dueño y muchos pujantes luchando por él. Aquel día no solo se jugaba una parte fundamental del campeonato, sino que también se produjo una de las protestas más singulares que se recuerdan en la historia de la afición rojiblanca, encabezada por el entonces presidente del Atlético, Alfonso Cabeza. La temporada 80-81 avanzaba con una clasificación muy apretada. La Real Sociedad ocupaba el primer puesto con 42 puntos, mientras que Atlético de Madrid y Real Madrid, empatados a 41 puntos, seguían su estela de cerca. Tampoco se podía descartar a Valencia y Barcelona, que marchaban cuarto y quinto respectivamente, y mantenían abiertas sus opciones de título cuando solo restaban dos jornadas para el final del campeonato.

El 19 de abril de 1981 estaba marcado en rojo en el calendario. El estadio Santiago Bernabéu acogía el derbi madrileño, un enfrentamiento que podía decidir quién llegaría a la última jornada con opciones reales de hacerse con el título. El club rojiblanco afrontaba ese partido tras una serie de adversidades, muchas de ellas relacionadas con el arbitraje. El episodio más reciente hasta ese momento se había producido en el encuentro ante el Real Zaragoza, donde el Atlético sufrió dos expulsiones y un penalti en contra. La indignación de la grada por aquellas decisiones fue tal que, a raíz de los incidentes, el Vicente Calderón fue sancionado con el cierre de sus puertas.

El entonces presidente del Atlético,
El entonces presidente del Atlético, Alfonso Cabeza

Ante este escenario, Alfonso Cabeza, presidente del club rojiblanco, optó por una medida insólita. Considerando lo sucedido en semanas previas y la sensación de que el arbitraje estaba perjudicando al Atlético, decidió promover un boicot al derbi. Cabeza invitó a la afición a no acudir al estadio del Real Madrid y, en su lugar, les animó a reunirse en el Vicente Calderón para seguir el partido por la radio, acompañados de un pincho de tortilla. Su mensaje tenía una clara carga de ironía y protesta, expresada en frases como: “Total, si nos van a robar igual”.

La respuesta de los aficionados rojiblancos fue masiva. Alrededor de 10.000 aficionados se congregaron en el Calderón, muchos de ellos portando pancartas en las que se leía: “No seremos campeones, pero tenemos un presidente que le hecha coj…”. La jornada se convirtió en una mezcla de protesta y celebración, donde la comida y la compañía sirvieron de refugio ante la frustración de una temporada marcada por la polémica arbitral. Mientras en el estadio se repartían pinchos de tortilla y bebidas, los presentes escuchaban las incidencias del derbi a través de la radio, conscientes de la trascendencia del resultado.

El Real Madrid se impuso por 2-0

En el césped del Bernabéu, el Real Madrid se impuso por 2-0, resultado que dejó al Atlético de Madrid sin opciones de pelear por el título en la última jornada. Así se esfumaban las aspiraciones rojiblancas en una temporada en la que la igualdad había sido la nota predominante hasta el final. A pesar de la derrota y de la decepción deportiva, la imagen que quedó grabada para la posteridad fue la de miles de hinchas compartiendo un pincho de tortilla en el Calderón, en un acto colectivo de reivindicación y orgullo.

ATLÉTICO DE MADRID 4-2 REAL MADRID

El derbi del pincho de tortilla trascendió lo meramente deportivo y se consolidó como símbolo del carácter inconformista de la afición atlética y de la capacidad del club para transformar la adversidad en una muestra de unidad. La jornada del 19 de abril de 1981 no solo se recuerda por el resultado o por su impacto en LaLiga, sino por la resistencia y el ingenio de una hinchada que, frente a la frustración, convirtió una protesta en una página singular de la historia del fútbol español.

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