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El Real Madrid afronta el duelo de vuelta de Champions ante el Manchester City con un Valverde convertido en halcón y la vuelta de Mbappé

El club blanco afronta el partido de vuelta ante los ‘citizens’ con una ventaja de 3-0 en el marcador

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Los jugadores del Real Madrid
Los jugadores del Real Madrid (Reuters/Matthew Childs)

El Real Madrid viaja a Mánchester para afrontar el duelo de vuelta de Champions ante el City. Los blancos acuden a la cita con una sólida ventaja en el marcador de tres goles, obra de Valverde. El ‘pajarito’ resurgió en el partido disputado en el Santiago Bernabéu para volar hasta la ciudad inglesa inglesa convertido en halcón. A ello se suma el hecho de que Kylian Mbappé está de vuelta en la convocatoria tras superar su lesión de rodilla y estará disponible para afrontar el encuentro ante el equipo de Pep Guardiola.

El Real Madrid firmó una de sus grandes noches europeas en el Santiago Bernabéu al imponerse 3-0 al Manchester City en la ida de octavos de final de Champions. El equipo blanco anuló al conjunto inglés con una defensa sólida y un ataque eficaz, mostrando la imagen de sus mejores citas continentales. Fede Valverde se convirtió en el gran protagonista de la noche europea al firmar los tres goles de equipo blanco. Los de Álvaro Arbeloa incluso pudieron ampliar la ventaja con un penalti, aunque Vinicius no logró concretarlo. El resultado permite al Real Madrid afrontar el partido de vuelta con una amplia ventaja mientras el Manchester City buscará revertir la serie en su estadio tras verse superado en Madrid por la contundencia y el carácter del equipo local.

Si hubo un gran protagonista en el duelo de ida, ese fue Fede Valverde. El centrocampista uruguayo acaparó todos los focos al marcar los tres goles del conjunto blanco. Unos goles que dieron la victoria a los blancos ante un City que no subo frenar al uruguayo. El centrocampista reivindicaba su sitio, tras muchos encuentro afincado en el lateral derecho ante las bajas del Real Madrid. "“Increíble, uno sueña con noches así“, aseguró tras el partido y añadió: ”Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma“.

El jugador del Real Madrid
El jugador del Real Madrid Fede Valverde (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Lejos de bajar el ritmo, el uruguayo siguió volando en el partido de LaLiga ante el Elche, donde volvió firma un gol, el segundo de los cuatro que los blancos registraron. Una vez más demostrando su papel en un equipo marcado por las bajas y entredicho por los resultados. En menos de una semana el ‘pajarito’ había desplegado sus alas volar bien alto hasta convertirse en un halcón. Valverde acude a la cita ante el City dispuesto a volver a protagonizar una de sus mejores noches, en un estado de forma que nunca perdió, pero hacía mucho que no brillaba con tanta intensidad.

El regreso de Mbappé

El delantero francés no juega un partido oficial con el Real Madrid desde el pasado 21 de febrero, cuando el equipo blanco perdió 2-1 frente al Osasuna en Pamplona. Desde entonces, el delantero francés ha estado alejado de los terrenos de juego a causa de un esguince en la rodilla izquierda. Una lesión que le impidió estar presente en los duelos de LaLiga frente al Getafe, el Celta y el Elche, así los compromisos de Champions ante el Benfica y el Manchester City.

El extraño caso de la "desaparición" de Doku en pleno Manchester City-Real Madrid.

Durante este periodo, tanto el club como Mbappé han optado por la cautela. El atacante ha seguido un proceso de rehabilitación supervisado por especialistas, consultando a diferentes médicos para obtener diagnósticos precisos y garantizar su recuperación total antes de volver a la competición. Salvo que se produzca algún contratiempo inesperado, Mbappé estará disponible para el partido de Champions ante el club inglés, según ha asegurado Arbeloa.

Aunque no es el único jugador que regresa a la convocatoria del Real Madrid. Álvaro Carreras también ha viajado con el equipo para afrontar el duelo de Champions ante el Manchester City. Dos jugadores clave en el equipo de Arbeloa que estarán presentes para afrontar el partido de vuelta ante los de Pep Guardiola.

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