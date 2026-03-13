España Deportes

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

El delantero francés completó una nueva sesión individual en Valdebebas y el cuerpo técnico evaluará su inclusión en la convocatoria para el encuentro europeo

Guardar
Kylian Mbappé en el entrenamiento
Kylian Mbappé en el entrenamiento del Real Madrid (Real Madrid)

El regreso de Kylian Mbappé a la dinámica del Real Madrid ha generado nuevas expectativas tras la publicación de un vídeo en el que se le observa entrenando sobre el césped y golpeando el balón con potencia. El delantero, que arrastra un esguince en la rodilla izquierda, ha intensificado su trabajo durante la mañana del viernes en las instalaciones de la ciudad deportiva, con el objetivo de estar disponible para el partido de la Liga de Campeones ante el Manchester City.

Mbappé únicamente ha podido disputar nueve de los diecisiete encuentros del Real Madrid en 2026 debido a la lesión que sufrió el pasado 7 de diciembre. El partido frente al Elche, correspondiente a LaLiga, será el quinto consecutivo en el que no estará presente.

El entrenador Álvaro Arbeloa ha manifestado en rueda de prensa su confianza en que el próximo encuentro ante el Manchester City marque el regreso de Mbappé. El técnico ha asegurado que la evolución del jugador “está siendo positiva”, en referencia al plan diseñado por el cuerpo médico y el departamento de preparación física del club. Arbeloa ha añadido que, aunque el delantero no participará en el enfrentamiento liguero ante el Elche, la expectativa es que pueda ser incluido en la convocatoria para viajar a Mánchester, tal y como ha subrayado durante su comparecencia.

Recuperación y plazos previstos

El diagnóstico inicial determinó un esguince en la rodilla izquierda, circunstancia que ha condicionado su presencia en los partidos más recientes del Real Madrid, entre ellos las eliminatorias de la Liga de Campeones ante el Benfica y el Manchester City, además de los compromisos ligueros ante Getafe y Celta.

Tras varios días de trabajo al margen del grupo y la supervisión del equipo médico, este viernes el jugador y el club han compartido imágenes donde se le ve realizar ejercicios de resistencia, velocidades y varios remates a portería, mostrando una clara mejoría en la zona afectada.

Kylian Mbappé disputando un partido
Kylian Mbappé disputando un partido de liga con el Real Madrid (REUTERS/Pablo Morano)

El proceso de recuperación ha incluido ejercicios físicos y actividad específica con balón para readaptarse progresivamente, según reflejan las imágenes publicadas en redes sociales por el propio Mbappé. Las sesiones se han desarrollado en solitario durante la fase final de la semana, fuera del horario de acceso a medios de comunicación, lo que ha permitido al futbolista avanzar en su puesta a punto sin la presión del entorno.

El siguiente paso para el delantero consiste en un último entrenamiento individual previsto para el sábado, antes de reincorporarse gradualmente al grupo en Valdebebas el domingo. Será en ese momento cuando el cuerpo técnico y los servicios médicos tomen la decisión definitiva sobre su inclusión en la convocatoria para el encuentro en Inglaterra.

Prudencia del club y evolución diaria del jugador

El propio Arbeloa ha indicado que no se trata de un momento de dificultad para el equipo, puesto que el jugador progresa favorablemente en consonancia con el plan acordado desde el principio. El preparador ha insistido en la importancia de respetar los plazos marcados y el seguimiento diario de la evolución del francés, quien durante este periodo tuvo que desplazarse a Francia para someterse a un examen médico, lo que suscitó debate entre los seguidores y el entorno del club. A ello se unieron las imágenes difundidas de su encuentro con la actriz Ester Expósito en París.

El ejemplo de Cristiano Ronaldo en la carrera de Mbappé

En paralelo a la recuperación de Mbappé, el Real Madrid ha cerrado la preparación del partido ante el Elche con la incorporación del brasileño Éder Militao al trabajo de grupo después de superar una lesión muscular sufrida el 7 de diciembre. Además, Arbeloa ha reforzado las sesiones con canteranos como Dani Yáñez ante la ausencia del delantero galo.

El desenlace acerca de la disponibilidad de Mbappé se conocerá una vez complete el entrenamiento con el grupo, fase imprescindible para evaluar su respuesta física antes de decidir su presencia definitiva en la convocatoria europea.

Temas Relacionados

MbappéKylian MbappéReal MadridManchester CityChampions LeagueUEFA Champions LeagueLesiones DeportivasFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El murciano se llevó el encuentro ganando dos sets por 6-3 y 6-4

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El entrenador del club blanco comparó al jugador uruguayo con la leyenda madridista tras el partido ante el Manchester City, afirmando: “Es el Juanito del siglo XXI”

Así era Juanito, la leyenda

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

El MadRing encara la fase decisiva para recibir la aprobación definitiva de la Federación Internacional del Automóvil

El nuevo circuito de Fórmula

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club

El delantero jugó en el club rojiblanco durante la temporada 13-14 y conquistó una liga

David Villa regresa al Atlético

La Federación Española de Fútbol propone el Santiago Bernabéu como sede para la ‘Finalissima’ entre España y Argentina

El partido busca nuevo estadio tras la suspensión de los planes en Qatar por la guerra en Irán

La Federación Española de Fútbol
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la muerte

Última hora de la muerte de Francisca Cadenas: la abogada de la familia no cree al detenido que trata de exculpar a su hermano

Javier Milei aterrizó en Madrid: así será el fin de semana del presidente argentino en España

La Embajada de Estados Unidos en España alerta a sus ciudadanos por las manifestaciones del ‘No a la guerra’ en Madrid

Madrilucía se cancela entre críticas por apropiación cultural y problemas logísticos: la versión madrileña de la Feria de Abril se aplaza a 2027

Un hombre se atrinchera en una casa de un pueblo de Burgos tras secuestrar a punta de pistola a un taxista en Madrid

ECONOMÍA

¿Pueden obligarte a pagar con

¿Pueden obligarte a pagar con efectivo en una tienda?

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Pagar la mejor de las terapias jamás cambiará un trabajo tóxico”

Las fugas de metano del principal proveedor de gas de España ponen en peligro la continuidad del suministro nacional

La energía solar se posiciona como la principal fuente eléctrica de España y aminora el impacto del conflicto de Oriente Medio

Un hombre estuvo cobrando 12.000 euros al mes durante dos años bajo diez identidades falsas: fue descubierto por enviar una carta con una dirección incorrecta

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club