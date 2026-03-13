Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

Kylian Mbappé en el entrenamiento del Real Madrid (Real Madrid)

El regreso de Kylian Mbappé a la dinámica del Real Madrid ha generado nuevas expectativas tras la publicación de un vídeo en el que se le observa entrenando sobre el césped y golpeando el balón con potencia. El delantero, que arrastra un esguince en la rodilla izquierda, ha intensificado su trabajo durante la mañana del viernes en las instalaciones de la ciudad deportiva, con el objetivo de estar disponible para el partido de la Liga de Campeones ante el Manchester City.

Mbappé únicamente ha podido disputar nueve de los diecisiete encuentros del Real Madrid en 2026 debido a la lesión que sufrió el pasado 7 de diciembre. El partido frente al Elche, correspondiente a LaLiga, será el quinto consecutivo en el que no estará presente.

El entrenador Álvaro Arbeloa ha manifestado en rueda de prensa su confianza en que el próximo encuentro ante el Manchester City marque el regreso de Mbappé. El técnico ha asegurado que la evolución del jugador “está siendo positiva”, en referencia al plan diseñado por el cuerpo médico y el departamento de preparación física del club. Arbeloa ha añadido que, aunque el delantero no participará en el enfrentamiento liguero ante el Elche, la expectativa es que pueda ser incluido en la convocatoria para viajar a Mánchester, tal y como ha subrayado durante su comparecencia.

Recuperación y plazos previstos

El diagnóstico inicial determinó un esguince en la rodilla izquierda, circunstancia que ha condicionado su presencia en los partidos más recientes del Real Madrid, entre ellos las eliminatorias de la Liga de Campeones ante el Benfica y el Manchester City, además de los compromisos ligueros ante Getafe y Celta.

Tras varios días de trabajo al margen del grupo y la supervisión del equipo médico, este viernes el jugador y el club han compartido imágenes donde se le ve realizar ejercicios de resistencia, velocidades y varios remates a portería, mostrando una clara mejoría en la zona afectada.

Kylian Mbappé disputando un partido de liga con el Real Madrid (REUTERS/Pablo Morano)

El proceso de recuperación ha incluido ejercicios físicos y actividad específica con balón para readaptarse progresivamente, según reflejan las imágenes publicadas en redes sociales por el propio Mbappé. Las sesiones se han desarrollado en solitario durante la fase final de la semana, fuera del horario de acceso a medios de comunicación, lo que ha permitido al futbolista avanzar en su puesta a punto sin la presión del entorno.

El siguiente paso para el delantero consiste en un último entrenamiento individual previsto para el sábado, antes de reincorporarse gradualmente al grupo en Valdebebas el domingo. Será en ese momento cuando el cuerpo técnico y los servicios médicos tomen la decisión definitiva sobre su inclusión en la convocatoria para el encuentro en Inglaterra.

Prudencia del club y evolución diaria del jugador

El propio Arbeloa ha indicado que no se trata de un momento de dificultad para el equipo, puesto que el jugador progresa favorablemente en consonancia con el plan acordado desde el principio. El preparador ha insistido en la importancia de respetar los plazos marcados y el seguimiento diario de la evolución del francés, quien durante este periodo tuvo que desplazarse a Francia para someterse a un examen médico, lo que suscitó debate entre los seguidores y el entorno del club. A ello se unieron las imágenes difundidas de su encuentro con la actriz Ester Expósito en París.

El ejemplo de Cristiano Ronaldo en la carrera de Mbappé

En paralelo a la recuperación de Mbappé, el Real Madrid ha cerrado la preparación del partido ante el Elche con la incorporación del brasileño Éder Militao al trabajo de grupo después de superar una lesión muscular sufrida el 7 de diciembre. Además, Arbeloa ha reforzado las sesiones con canteranos como Dani Yáñez ante la ausencia del delantero galo.

El desenlace acerca de la disponibilidad de Mbappé se conocerá una vez complete el entrenamiento con el grupo, fase imprescindible para evaluar su respuesta física antes de decidir su presencia definitiva en la convocatoria europea.