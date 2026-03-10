La expamsión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

Andrés Iniesta posando en un evento de su empresa NSN (REUTERS/Albert Gea)

El exfutbolista Andrés Iniesta ha sumado en los últimos tiempos nuevos capítulos a su biografía empresarial, justo cuando su nombre volvió a sonar fuera de los terrenos de juego por la tentativa de integrarse en la estructura directiva de la federación de Marruecos.

Este acercamiento, que finalmente no se concretó por diferencias contractuales, volvió a situar al manchego en la agenda internacional, ahora ya como figura de gestión y no de competición. Desde su retirada profesional en octubre de 2024, Iniesta ha pasado a liderar una red de inversiones y sociedades que lo posicionan como uno de los deportistas españoles con mayor proyección empresarial.

Su patrimonio ronda actualmente los 120 millones de euros, según informa Semana, cifra construida a partir de dos décadas de actividad en clubes como el F.C. Barcelona, Vissel Kobe y Emirates Club, además de múltiples contratos publicitarios y emprendimientos empresariales. Una de las piezas centrales de su arquitectura patrimonial es Maresyterey S.L., sociedad con sede en Fuentealbilla, que acumula activos superiores a los 90 millones de euros y desarrolla operaciones en el mercado inmobiliario, tanto en compraventa como en alquiler de propiedades.

Negocios personales y salto al ciclismo

En el ámbito de la vitivinicultura, Bodega Iniesta representa el proyecto más personal del exjugador. Fundada en 2010, la bodega experimentó en 2018 su mayor volumen de negocio, con 2,9 millones de euros en ingresos, impulsados por la notoriedad internacional que supuso la etapa japonesa del futbolista.

Pese a este pico de facturación, el balance general muestra pérdidas acumuladas por más de 4 millones de euros hasta 2023, con solo un resultado positivo reciente de 139.000 euros en 2022. Este desempeño económico se combina con otras apuestas, como la firma de calzado Mikakus, creada junto a Anna Ortiz, esposa de Iniesta, y orientada al mercado japonés.

La última operación relevante de Iniesta en el mundo empresarial ha sido la adquisición y relanzamiento de un equipo ciclista profesional. El conjunto, que compitió previamente bajo el nombre de Israel-Premier Tech, ha pasado a llamarse NSN Cycling Team tras la llegada del grupo liderado por la agencia Never Say Never (NSN), fundada por Iniesta y Joel Borràs. El equipo, con licencia suiza y una plantilla de 170 trabajadores, aseguró su presencia en las principales vueltas internacionales durante al menos tres temporadas.

La financiación del proyecto contó con el respaldo de la sociedad hispano-suiza Stoneweg, y la presentación oficial se celebró en Barcelona con la incorporación del ciclista Biniam Girmay como principal refuerzo. En este acto, Iniesta declaró: “El ciclismo me ha acompañado siempre, más allá del fútbol. Recuerdo muchas tardes viendo el Tour, el Giro y la Vuelta con mi abuelo. Él me inculcó esta pasión que me sigue acompañando”.

Never Say Never: diversificación e internacionalización

La agencia Never Say Never, constituida en 2018 y con sedes en Barcelona, Madrid, Tokio, Ciudad de México y Dubái, ha diversificado su actividad desde el marketing deportivo hasta la organización de eventos culturales, la representación de futbolistas y la producción audiovisual y musical. Durante el ejercicio de 2024, la compañía facturó cerca de 40 millones de euros y emplea a más de 80 personas.

Joel Borràs ocupa la presidencia y Emilio Rabasa asume el cargo de CEO, mientras que Iniesta mantiene funciones activas en la dirección creativa y en la toma de decisiones estratégicas. El desarrollo internacional de NSN ha incluido la adquisición del club danés Helsingør FC y la gestión de una división dedicada a la representación de jóvenes futbolistas. Además, la empresa ha buscado consolidar marcas comerciales asociadas a la imagen global de Iniesta, como la citada Mikakus.

La diversificación del grupo ha estado acompañada por desafíos legales, como la reciente controversia en Perú por el incumplimiento de un contrato para la organización de eventos deportivos y musicales. La reclamación, que asciende a 600.000 euros, afecta a una filial latinoamericana, cuyos responsables están sujetos a una querella por parte de la matriz europea. Voceros de NSN han enfatizado que la compañía española se considera parte perjudicada y que los hechos no afectan directamente a Iniesta.

Iniesta anuncia su retirada del fútbol: estudiará para ser entrenador.

En el plano personal, Iniesta reside con su familia en Dubái, donde coordina desde allí gran parte de sus operaciones empresariales. El exjugador ha descartado, al menos por ahora, su incorporación a estructuras institucionales como la federación marroquí, tras las diferencias surgidas durante las negociaciones. El interés por su figura en el país africano se explica tanto por su perfil de gestor deportivo como por el impacto global de su imagen, forjada desde el histórico gol en la final del Mundial de 2010.

El entramado empresarial de Andrés Iniesta continúa ampliándose, con una estrategia basada en la diversificación sectorial y la internacionalización. La gestión de sociedades como Maresyterey S.L., la expansión de Never Say Never, la presencia en mercados como el japonés y el impulso a proyectos deportivos y culturales reflejan el tránsito del exfutbolista hacia una nueva etapa profesional, caracterizada por la multiplicación de inversiones y la consolidación de un patrimonio que mantiene su proyección a escala global.