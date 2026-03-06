Andrés Iniesta nombrado nuevo director deportivo de la selección de Marruecos

El exjugador de fútbol Andrés Iniesta (REUTERS/Albert Gea)

El antiguo centrocampista de la selección española y del FC Barcelona, Andrés Iniesta, ha sido designado nuevo director deportivo de la selección absoluta de Marruecos, un movimiento anunciado por la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) durante la presentación de su nuevo seleccionador nacional. Junto a este nombramiento, la FRMF ha destituido a Walid Regragui, quien será reemplazado por Mohamed Ouahbi al frente de los “Leones del Atlas”.

La Federación Real Marroquí de Fútbol ha comunicado que el español Andrés Iniesta es el nuevo director deportivo, noticia que ha coincidido con la sustitución del seleccionador Walid Regragui por Mohamed Ouahbi, hasta ahora campeón con la selección marroquí sub-20 en el Mundial de Chile. Como complemento a la llegada de Iniesta, se incorpora al cuerpo técnico João Sacramento, ex segundo entrenador en el Paris Saint-Germain, la AS Roma y el Tottenham.

La federación ha subrayado que la incorporación de Ouahbi refuerza el “liderazgo marroquí” en el deporte nacional, según han indicado fuentes de la entidad. Además, los nuevos fichajes se inscriben dentro de la llamada hoja de ruta “Marruecos 2030”, un plan estratégico dirigido a elevar el rendimiento y el desarrollo integral del fútbol en el país. Según las mismas fuentes, este proyecto aspira a estructurar el trabajo de la selección absoluta y conectar todas las áreas clave: desde la cantera y las academias hasta el fútbol femenino.

Cómo influye el fichaje de Andrés Iniesta en la ruta deportiva Marruecos 2030

La federación ha explicado que la llegada de Iniesta tiene como objetivo estructurar y fortalecer el proyecto de alto rendimiento en torno a la selección absoluta. João Sacramento, por su parte, aportará “una metodología de trabajo adaptada a entornos de alta exigencia” para contribuir a la preparación y el rendimiento diario del equipo. La FRMF ha recalcado que “no se trata simplemente de un cambio”, sino de implementar estrategias orientadas a garantizar la mejora sostenida del fútbol nacional utilizando una visión integral avalada a nivel institucional.

ARCHIVO - Walid Regragui, director técnico de Marruecos, es lanzado al aire por sus jugadores tras el juego de fútbol de cuartos de final de la Copa del Mundo entre Marruecos y Portugal, en el Estadio Al Thumama en Doha, Qatar, el sábado 10 de diciembre de 2022. (Foto AP/Martin Meissner, Archivo)

Durante la rueda de prensa en la que se anunció la llegada del nuevo seleccionador, Fouzi Lekjaa, presidente de la federación, rindió homenaje a Walid Regragui “por su compromiso y la labor realizada al frente de la selección nacional”. Bajo la dirección de Regragui, Marruecos firmó dos hitos recientes: el cuarto puesto en el Mundial de Catar y la clasificación como finalista en la Copa de África de 2026, situándose entre los equipos más destacados de África.

El antes y el después con la nueva dirección técnica y deportiva

El nombramiento simultáneo de Andrés Iniesta y Mohamed Ouahbi apunta, según las fuentes federativas, a un enfoque que pretende consolidar el trabajo realizado e inaugurar una etapa caracterizada por la planificación a medio y largo plazo. La inclusión de referencias como Iniesta y Sacramento introduce experiencia internacional y nuevas metodologías, mientras que el relevo en el banquillo permite mantener la identidad nacional en el liderazgo deportivo.

Marruecos vs. Senegal en la Copa Africana - Penal errado de Brahim

La federación ha concluido que estas decisiones se integran expresamente en su “hoja de ruta estructurada, alineada con la visión real, que conecta selección, desarrollo juvenil, academias y fútbol femenino”.

Por su parte, Iniesta lleva retirado del fútbol desde 2024, cuando cerró su carrera a los 40 años tras 22 años como profesional en los que llegó a conseguir 38 títulos, entre los que destacan un mundial, dos Eurocopas y cuatro Champions League.