España Deportes

Andrés Iniesta nombrado nuevo director deportivo de la selección de Marruecos

El exjugador del Barcelona se suma al equipo técnico junto a João Sacramento y bajo la dirección del nuevo seleccionador Mohamed Ouahbi

Guardar
El exjugador de fútbol Andrés
El exjugador de fútbol Andrés Iniesta (REUTERS/Albert Gea)

El antiguo centrocampista de la selección española y del FC Barcelona, Andrés Iniesta, ha sido designado nuevo director deportivo de la selección absoluta de Marruecos, un movimiento anunciado por la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) durante la presentación de su nuevo seleccionador nacional. Junto a este nombramiento, la FRMF ha destituido a Walid Regragui, quien será reemplazado por Mohamed Ouahbi al frente de los “Leones del Atlas”.

La Federación Real Marroquí de Fútbol ha comunicado que el español Andrés Iniesta es el nuevo director deportivo, noticia que ha coincidido con la sustitución del seleccionador Walid Regragui por Mohamed Ouahbi, hasta ahora campeón con la selección marroquí sub-20 en el Mundial de Chile. Como complemento a la llegada de Iniesta, se incorpora al cuerpo técnico João Sacramento, ex segundo entrenador en el Paris Saint-Germain, la AS Roma y el Tottenham.

La federación ha subrayado que la incorporación de Ouahbi refuerza el “liderazgo marroquí” en el deporte nacional, según han indicado fuentes de la entidad. Además, los nuevos fichajes se inscriben dentro de la llamada hoja de ruta “Marruecos 2030”, un plan estratégico dirigido a elevar el rendimiento y el desarrollo integral del fútbol en el país. Según las mismas fuentes, este proyecto aspira a estructurar el trabajo de la selección absoluta y conectar todas las áreas clave: desde la cantera y las academias hasta el fútbol femenino.

Cómo influye el fichaje de Andrés Iniesta en la ruta deportiva Marruecos 2030

La federación ha explicado que la llegada de Iniesta tiene como objetivo estructurar y fortalecer el proyecto de alto rendimiento en torno a la selección absoluta. João Sacramento, por su parte, aportará “una metodología de trabajo adaptada a entornos de alta exigencia” para contribuir a la preparación y el rendimiento diario del equipo. La FRMF ha recalcado que “no se trata simplemente de un cambio”, sino de implementar estrategias orientadas a garantizar la mejora sostenida del fútbol nacional utilizando una visión integral avalada a nivel institucional.

ARCHIVO - Walid Regragui, director
ARCHIVO - Walid Regragui, director técnico de Marruecos, es lanzado al aire por sus jugadores tras el juego de fútbol de cuartos de final de la Copa del Mundo entre Marruecos y Portugal, en el Estadio Al Thumama en Doha, Qatar, el sábado 10 de diciembre de 2022. (Foto AP/Martin Meissner, Archivo)

Durante la rueda de prensa en la que se anunció la llegada del nuevo seleccionador, Fouzi Lekjaa, presidente de la federación, rindió homenaje a Walid Regragui “por su compromiso y la labor realizada al frente de la selección nacional”. Bajo la dirección de Regragui, Marruecos firmó dos hitos recientes: el cuarto puesto en el Mundial de Catar y la clasificación como finalista en la Copa de África de 2026, situándose entre los equipos más destacados de África.

El antes y el después con la nueva dirección técnica y deportiva

El nombramiento simultáneo de Andrés Iniesta y Mohamed Ouahbi apunta, según las fuentes federativas, a un enfoque que pretende consolidar el trabajo realizado e inaugurar una etapa caracterizada por la planificación a medio y largo plazo. La inclusión de referencias como Iniesta y Sacramento introduce experiencia internacional y nuevas metodologías, mientras que el relevo en el banquillo permite mantener la identidad nacional en el liderazgo deportivo.

Marruecos vs. Senegal en la Copa Africana - Penal errado de Brahim

La federación ha concluido que estas decisiones se integran expresamente en su “hoja de ruta estructurada, alineada con la visión real, que conecta selección, desarrollo juvenil, academias y fútbol femenino”.

Por su parte, Iniesta lleva retirado del fútbol desde 2024, cuando cerró su carrera a los 40 años tras 22 años como profesional en los que llegó a conseguir 38 títulos, entre los que destacan un mundial, dos Eurocopas y cuatro Champions League.

Temas Relacionados

Andrés IniestaFC BarcelonaMundial 2026FIFAMarruecosFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las lesiones que podría sufrir Fernando Alonso si pilota más de 25 vueltas debido a los problemas en su monoplaza

Aston Martin se perfila como uno de los equipos que más dudas y dificultades enfrenta de cara al debut

Las lesiones que podría sufrir

La FIFA viajará a España para examinar los estadios del Mundial 2030: estos son los que están bajo la lupa

El objetivo de este recorrido es examinar el estado de las 19 sedes candidatas para el Mundial 2030, que se repartirán entre España, Portugal y Marruecos

La FIFA viajará a España

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se pronuncian sobre el conflicto de Oriente Medio que ha dejado a algunos jugadores atrapados

El tenista español mencionó: “Me preocupó ver a algunos jugadores atrapados”

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Boicot a la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno: crece el número de países que no acudirá

El motivo de esta reacción es la decisión de permitir que Rusia y Bielorrusia compitan bajo su bandera

Boicot a la ceremonia de

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Los ‘txuri-urdin’ y los rojiblancos se verán las caras el próximo 18 de abril en el Estadio de La Cartuja

Ya se conocen los dos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP confirma que Vox

El PP confirma que Vox votará en contra de la investidura de María Guardiola en Extremadura

Masih Alinejad, activista iraní, a Pedro Sánchez: “¿Cómo se atreve a utilizar los cuerpos de mi gente como munición política?”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirma que no se puede aceptar el “desprecio” con el que Trump habla de España

La jueza vuelve a llamar la atención a Adif por intentar hacer obras sin permiso en una vía cercana a donde ocurrió el accidente de Adamuz

El presidente de Israel acusa a España de estar “jugando un juego extraño e incomprensible” en la guerra en Oriente Medio

ECONOMÍA

Tradicional, poco rentable y más

Tradicional, poco rentable y más contaminante: el campo español deberá cambiar su modelo de cultivo para sobrevivir sin la ayuda europea

¿Toleran mejor los autónomos el dolor de espalda? Los trabajadores por cuenta propia piden un 33% menos de bajas médicas por lumbalgia

La ONU apoya al Gobierno español por construir vivienda protegida y pide “límites razonables” al precio del alquiler

La entrada de productos peligrosos a la UE en máximos históricos: más de 100 artículos por semana y la mitad procedentes de China

Conseguir una hipoteca se complica: los bancos endurecen las condiciones y el 30% de los solicitantes no supera el primer filtro

DEPORTES

Las lesiones que podría sufrir

Las lesiones que podría sufrir Fernando Alonso si pilota más de 25 vueltas debido a los problemas en su monoplaza

La FIFA viajará a España para examinar los estadios del Mundial 2030: estos son los que están bajo la lupa

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se pronuncian sobre el conflicto de Oriente Medio que ha dejado a algunos jugadores atrapados

Boicot a la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno: crece el número de países que no acudirá

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla