España

El día más duro de Andrés Iniesta y su mujer Anna Ortiz: la pareja recuerda a su hijo fallecido hace 12 años

Como cada año, el matrimonio recuerda en redes sociales al hijo que perdieron el 7 de marzo de 2014

Publicación de Anna Ortiz en
Publicación de Anna Ortiz en redes sociales (INSTAGRAM).

El paso del tiempo no siempre borra las heridas. Hay fechas que quedan grabadas en la memoria de una familia para siempre, y para Andrés Iniesta y su esposa Anna Ortiz el 7 de marzo es una de ellas. Cada año, la pareja recuerda públicamente al bebé que perdieron en 2014, una experiencia que marcó profundamente su vida personal y familiar.

Doce años después de aquella pérdida, ambos han vuelto a compartir un emotivo homenaje a través de sus redes sociales. Con un gesto sencillo pero cargado de significado, han recordado a su hijo con un mensaje que refleja cómo el recuerdo continúa presente en su día a día.

Como ya es tradición para ellos, el exfutbolista y su mujer han publicado una imagen simbólica del cielo estrellado. En la fotografía, una estrella destaca sobre la oscuridad, una metáfora que representa al bebé que perdieron y que, según explican, sigue ocupando un lugar especial en su familia.

El mensaje de Iniesta ha sido breve pero lleno de emoción. Junto a la imagen, el campeón del mundo con España en 2010 ha escrito simplemente: “12 años contigo”. Una frase corta que, sin embargo, resume la forma en la que la pareja continúa recordando al pequeño.

Publicación de Anna Ortiz en
Publicación de Anna Ortiz en redes sociales (INSTAGRAM).

Anna Ortiz, por su parte, ha querido expresar con mayor detalle sus sentimientos en este aniversario. En su publicación se ha dirigido directamente a su hijo con palabras cargadas de cariño. “Feliz cumpleaños, bebé”, comienza el mensaje. Después añade un deseo lleno de ternura: “Deseo que sigas volando, feliz y decidido, como elegiste hace doce años”.

La influencer también ha querido agradecer el impacto que la breve existencia del pequeño tuvo en sus vidas. “Gracias por ser tan generoso y regalarnos la vida de nuevo”, ha escrito. Y ha explicado que, como cada año, en casa volverán a dedicarle un momento especial: “Hoy soplaremos una vez más las velas por ti”.

El exfutbolista del Barcelona y
El exfutbolista del Barcelona y de la selección española Andrés Iniesta con sus hijos durante una rueda de prensa (REUTERS/Albert Gea).

Un episodio que marcó a la familia

La pérdida se produjo el 7 de marzo de 2014, cuando el embarazo de Anna se encontraba ya muy avanzado. La noticia supuso un duro golpe para la pareja, que atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida. Y, a lo largo de los años, ambos han compartido en varias ocasiones cómo aquel episodio influyó profundamente en su forma de entender la vida. Lejos de intentar ocultarlo, decidieron hablar de ello abiertamente para dar visibilidad a una experiencia que muchas familias atraviesan en silencio.

En el caso de Anna Ortiz, ese proceso personal incluso terminó convirtiéndose en un proyecto literario. La esposa del exfutbolista publicó el libro Mi luz, una obra en la que relata con sinceridad cómo vivió el embarazo, la pérdida y el posterior proceso de duelo. No obstante, durante mucho tiempo no se sintió preparada para hablar públicamente de lo ocurrido.

Andrés Iniesta y Anna Ortiz
Andrés Iniesta y Anna Ortiz con sus cinco hijos (IMAGEN DE ARCHIVO).

“Cuento cosas muy personales con las que incluso no he hablado con mi gente más íntima. Por ejemplo, la pérdida de nuestro bebé. Fue una experiencia supertraumática y hasta el día de hoy no me he sentido con fuerzas de hablar de ello, quizá porque el hablarlo me producía más mal que bien y, después de un trabajo personal que he realizado, finalmente me he visto con fuerzas para hacerlo público. Sentía que era el momento de sacarlo”, confesó a su marido en una entrevista para Mis raíces.

Con el paso del tiempo, tanto Iniesta como Ortiz han insistido en que aquella pérdida también les dejó una enseñanza profunda. Según han explicado, el recuerdo de su hijo les ayudó a valorar más intensamente cada momento y a reforzar su unión como pareja: “A papá y mamá nos hiciste indestructibles y nos uniste más, gracias al inmenso amor que desprendes”, publicó el pasado año.

