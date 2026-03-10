A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Tottenham

Los jugadores del Atlético Madrid (REUTERS/Ana Beltrán)

Atlético de Madrid y Tottenham Hotspur abren su eliminatoria de octavos de final de la Champions League en el estadio Riyadh Air Metropolitano. El equipo rojiblanco afronta esta primera cita con la intención de conseguir una victoria en casa que le permita viajar a Londres con ventaja en el marcador global. Un resultado favorable para los rojiblancos podría permitirles rematar la eliminatoria incluso antes de viajar Tottenham Hotspur Stadium.

El Atlético llega a este compromiso en un momento de confianza tras lograr el pase a la final de la Copa del Rey. La clasificación se consiguió al superar al FC Barcelona en las semifinales. Ahora, el conjunto madrileño tiene por delante la disputa del título en abril contra la Real Sociedad, rival al que ya enfrentó en la última jornada de LaLiga EA Sports. En ese partido, el Atlético se impuso por 3-2, con goles de Alexander Sorloth y un doblete de Nico González, consolidando así su buen rendimiento en la competición local.

El Metropolitano se ha convertido en un fortín para el Atlético de Madrid. El equipo ha conseguido imponerse en 17 de sus últimos 19 partidos disputados como local, una racha que refuerza su condición de favorito en este primer asalto contra el Tottenham. A pesar de esta buena dinámica, el técnico Diego Simeone deberá gestionar la ausencia de Ricardo Mendoza, que sufrió un esguince durante el encuentro ante la Real Sociedad. Por otro lado, el regreso de Pablo Barrios tras superar su lesión aporta una opción adicional en el centro del campo para el entrenador argentino.

Los jugadores del Atlético de Madrid (EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS)

El camino del Atlético en la Copa del Rey ha estado marcado por victorias claras. En cuartos de final, goleó 0-5 al Real Betis y en la ida de semifinales, derrotó al FC Barcelona por 4-0. Pese a caer por 3-0 en el partido de vuelta ante los catalanes, la renta acumulada fue suficiente para sellar el pase a la final con un marcador global de 4-3. En la clasificación de LaLiga, el Atlético ocupa actualmente la tercera plaza, con 54 puntos sumados a través de 16 triunfos, seis empates y cinco derrotas.

El Tottenham llega a esta ronda tras finalizar la fase de grupos de la Champions entre los ocho mejores equipos, lo que le asegura la condición de local para el partido de vuelta. Sin embargo, la situación en la Premier League no es sencilla para el conjunto londinense, que se encuentra a solo un punto de la zona de descenso. Este contexto obliga al Tottenham a buscar un rendimiento sólido en la cita europea, a pesar de las dificultades en la competición doméstica.

El argentino marcó el 3-2 frente a Real Sociedad

A qué hora y dónde ver el partido

El Atlético de Madrid intentará aprovechar este escenario para tomar ventaja en la eliminatoria, consciente de la necesidad de llegar con un resultado favorable a la visita a Londres. El encuentro de ida de los octavos de final entre ambos equipos está programado para el martes 10 de marzo, a partir de las 21 horas. Los aficionados podrán seguir el partido a través de los canales M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117) y M+ Liga de Campeones 4 (M180 O119), disponibles en la plataforma Movistar Plus+.