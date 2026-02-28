España Deportes

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

El campeonato doméstico adelanta y modifica varios partidos para que los equipos españoles dispongan de más días de descanso antes de sus compromisos internacionales

El Real Madrid recibirá al Getafe el lunes 2 de marzo a las 21.00 horas (Europa Press)

Los equipos españoles afrontarán los octavos de final de las competiciones europeas con un calendario de LaLiga EA Sports reestructurado para adaptarse a sus compromisos internacionales. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Celta y Betis participarán en diferentes cruces que han condicionado la organización de la vigesimoséptima jornada del torneo.

El Real Madrid se enfrentará al Manchester City el miércoles 11 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu. El Barcelona jugará ante el Newcastle el martes 10 de marzo, mientras que el Atlético de Madrid se medirá al Tottenham ese mismo martes.

Por su parte, el Celta recibirá al Olympique de Lyon el jueves 12 de marzo en la Liga Europa y el Betis disputará su eliminatoria europea ante el Panathinaikos el jueves 12 de marzo, también en la ida de los octavos de final de la Europa League.

Semana inédita para el Real Madrid

Para facilitar la preparación y recuperación de los equipos implicados en competiciones europeas, LaLiga ha introducido una serie de ajustes en la programación, con especial repercusión sobre el Real Madrid. Por primera vez en su historia, el club blanco disputará dos partidos ligueros en la misma semana en días tan poco habituales como lunes y viernes.

El lunes 2 de marzo, el Real Madrid recibirá al Getafe en el Santiago Bernabéu a las 21:00. Cuatro días después, el viernes 6 de marzo, visitará al Celta en Balaídos, también a las 21:00. Esta situación anómala permitirá al equipo dirigido por Álvaro Arbeloa disponer de un día adicional de descanso antes de su enfrentamiento europeo ante el Manchester City. Además, el partido en Vigo coincide con el 124º aniversario del club, un hecho singular en el calendario del equipo.

El resto de clubes españoles con compromisos continentales también han experimentado modificaciones en sus horarios. El Barcelona, que debía enfrentarse al Athletic en San Mamés el domingo 8 de marzo, disputará finalmente ese encuentro el sábado 7 a las 21:00. El Atlético de Madrid mantiene el horario original para su duelo ante la Real Sociedad, previsto para el sábado 7 a las 18:30, antes de afrontar la ida de su eliminatoria europea.

El Celta, por su parte, ve adelantado su partido ante el Real Madrid al viernes, ganando así una jornada extra de preparación para su cruce frente al Olympique de Lyon. El Betis también ajustará su planificación semanal para afrontar en mejores condiciones su reto internacional, después de jugar contra el Getafe el domingo 8 de marzo.

Los nuevos horarios para la jornada 27

Los cambios introducidos por LaLiga han generado un efecto dominó que afecta a otros encuentros de la jornada. El Osasuna-Mallorca, programado inicialmente para el viernes 6 de marzo, se disputará el sábado 7 a las 14:00. El Levante-Girona se jugará el sábado a las 16:15. El domingo 8 de marzo se celebrarán los choques Villarreal-Elche (14:00), Getafe-Betis (16:15), Sevilla-Rayo Vallecano (18:30) y Valencia-Alavés (21:00). La jornada se cerrará el lunes 9 de marzo con el Espanyol-Oviedo a las 21:00.

De este modo, la vigesimoséptima fecha de LaLiga queda organizada de la siguiente forma:

  • Viernes 6 de marzo: Celta-Real Madrid (21:00).
  • Sábado 7 de marzo: Osasuna-Mallorca (14:00), Levante-Girona (16:15), Atlético de Madrid-Real Sociedad (18:30), Athletic-Barcelona (21:00).
  • Domingo 8 de marzo: Villarreal-Elche (14:00), Getafe-Betis (16:15), Sevilla-Rayo Vallecano (18:30), Valencia-Alavés (21:00).
  • Lunes 9 de marzo: Espanyol-Oviedo (21:00).
Jornada 27 de LaLiga (LaLiga)
Jornada 27 de LaLiga (LaLiga)

La singularidad del calendario y la acumulación de partidos en torno a las fechas europeas han obligado a los clubes y a los aficionados a estar especialmente atentos a las actualizaciones oficiales de LaLiga para conocer la programación definitiva de cada encuentro. Estas modificaciones buscan garantizar un margen adecuado de descanso para los equipos que compiten en torneos internacionales y ajustar el calendario nacional a las exigencias del fútbol europeo.

