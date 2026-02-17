España Deportes

Alcaraz cumple en su debut en Doha y se impone al francés Rinderknech para seguir avanzando en el torneo

El tenista español se impuso al francés por 2-0 (6-4 y 7-6)

El tenista español Carlos Alcaraz
El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Mohammed Salem)

Un debut sin fisuras. Carlitos hizo los deberes. No mostró su mejor versión, pero sí con un juego sólido. Sacó a relucir algunos de sus golpes más característicos. Para romper el tercer servicio a Rinderknech. Cerca estuvo de romperle el cuarto para acelerar la conquista de la primera manga, pero no fue posible. Lo hizo unos juegos más tarde. Ya en el segundo set, habiendo medido cada uno a su rival, consiguieron llevarse sus servicios sin ceder demasiados puntos. Por no decir casi ninguno. Ni el español ni el francés fueron capaces de deshacer esa igualdad para evitar el tie-break. Fue Carlitos quien metió una marcha más para llevarse el set y el partido.

Carlos Alcaraz aterrizaba en Doha tras unas semanas de descanso después de entrar en el salón de la fama del mundo del tenis al conquistar Australia y convertirse en el tenista más joven en alzarse con los cuatro Grand Slams. Después de tal gesta, el español decidió renunciar a Rotterdam para descansar en Murcia, pasar tiempo con la familia y amigos y reponer fuerzas para seguir con la temporada. En Doha, volvía al circuito cuyo primer rival era Arthur Rinderknech. El murciano, de nuevo vestido de verde, comenzaba restando. Con 0-30 abajo, supo reponerse para tratar de dar la vuelta al marcador e intentar una rotura ya desde el inicio, pero el francés se repuso para cerrar su servicio.

Alcaraz no tardó en sacar a relucir su renovado saque para llevarse su servicio dejando a su rival a cero. Un nuevo intento de rotura se presentó para el murciano con el segundo servicio del francés. Forzó el 40-40 y se encasillaron en ese resultado hasta tres ocasiones, hasta que Rinderknech supo salir airoso de la situación para llevarse su saque. Carlitos cerró su servicio sin ceder un solo punto y ya el tercer juego de su rival no se le resistió. Sacó a relucir su derecha y desplegó su repertorio de golpes para firmar la primera rotura del partido.

La red se convirtió en la mejor aliada de Carlitos, que empleó su característico saque-volea en la red para simplificar los puntos. No tardó en cerrar su servicio y cerca estuvo de volver a romper al francés para cerrar cuanto antes el set, pero no pudo ser. La primera piedra la puso unos juegos después. Con la ventaja en el marcador del español, entraron en la segunda manga.

Carlitos se hace grande en el tie-break

Si en el primer set los juegos, en especial donde servía el francés, se alargaron más de lo esperado, en la segunda manga ninguno de los dos tenistas cedió apenas puntos durante su saque. Derrocharon calidad tanto el español como el francés. Rinderknech utilizó el saque-volea para cerrar sin apenas golpes sus servicios, mientras Carlitos sacaba a relucir su repertorio con dejadas, globos, subidas a la red y una derecha imparable. Sin apenas tiempo, el duelo se marchó al 5-5. El francés y el español tenían una oportunidad para evitar el tie-break, pero ninguno de los dos supo aprovecharlo.

Victoria de Alcaraz

Ya en la muerte súbita, Carlitos metió una marcha más para hacerse grande en la pista. Consiguió romperle en dos ocasiones el servicio a su rival. Una para ponerse por delante y la segunda para contrarrestar la rotura que había experimentado en sus carnes. Cerró la manga con un derechazo imparable para llevarse el set y con él el partido. Carlitos avanza a la siguiente ronda, donde ya le espera en octavos de final Valentin Royer.

