El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Carlos Alcaraz ya ha retomado la actividad en pista y concentra toda su atención en Doha, la siguiente cita marcada en su agenda para la temporada 2026. La reciente conquista en Melbourne, donde se convirtió en el jugador más joven en completar los cuatro Grand Slam, supuso un hito en su carrera y un motivo para hacer una pausa. Tras ese logro histórico, optó por no acudir al ATP 500 bajo techo de Róterdam, un torneo donde defendía el título y que el año anterior lo vio coronarse. En lugar de competir, prefirió regresar a Murcia, su lugar de origen, para compartir tiempo con su familia y amigos antes de reanudar el trabajo en la pista. Ahora, ya en Doha, afronta un calendario intenso.

El regreso de Alcaraz al circuito está previsto para el martes 17, día en el que enfrentará a Arthur Rinderknech en su debut en Doha. El torneo se desarrollará entre el lunes 16 y el sábado 21 de febrero, cuando está programada la final. El hecho de que Alcaraz debute el martes implica que, si avanza rondas, deberá jugar cinco días seguidos hasta la posible final, sin jornadas de descanso entre partidos, a diferencia de la edición previa en la que su debut fue el lunes.

El cuadro de Alcaraz en Doha no resulta sencillo. Si supera el estreno ante Rinderknech, se enfrentará el miércoles 18 a Valentin Royer o a un rival procedente de la fase previa. Para los cuartos de final, previstos el jueves 19, podría encontrarse con Karen Khachanov, un adversario de peso en pista dura. Las semifinales, el viernes 20, podrían deparar un enfrentamiento ante Medvedev o Rublev, quien ya ha ganado el torneo en dos ocasiones. La final, el sábado 21, podría ser ante Jannik Sinner, uno de los principales nombres del circuito y posible rival en ese último escalón. En consecuencia, Alcaraz encara una semana de máxima exigencia, con la necesidad de competir cada día si quiere disputar el título.

El tenista español Carlos Alcaraz con la copa del Open de Australia (REUTERS/Tingshu Wang)

Alcaraz y el torneo de Doha

El contexto anímico con el que el tenista murciano aterriza en Doha es particular. La victoria en Melbourne no solo supuso un éxito deportivo, sino que llegó en un momento clave de su trayectoria. Cuando Djokovic envió fuera la derecha final, Alcaraz se dejó caer sobre la pista australiana, consciente de haber alcanzado un objetivo trabajado durante años. El triunfo llegó tras una etapa de cambios en su entorno técnico, que había generado interrogantes y discusiones públicas sobre su futuro inmediato.

La ruptura con Juan Carlos Ferrero, quien había sido su entrenador desde sus inicios, abrió una nueva etapa bajo la dirección de Samu López. Esta decisión no estuvo exenta de dudas externas, ya que la elección de Samu, poco conocido para el gran público, fue motivo de debate y escepticismo en medios y redes. Pese a ello, Alcaraz siempre defendió la capacidad de su nuevo entrenador, afirmando en Australia que es “de los mejores entrenadores, si no el mejor”. Samu López, con una trayectoria forjada lejos de los focos principales, asumió el reto y recibió el respaldo total del jugador.

Victoria de Alcaraz

El título en Melbourne sirvió a Alcaraz para liberarse también de la presión mediática. La opinión pública especuló sobre su rendimiento y muchos vaticinaban que no superaría los cuartos de final. El propio tenista admitió que esas críticas le sirvieron de motivación. “Me acuerdo de la gente que ha dicho que no lo iba a conseguir, que pensaba que iba a venir a Australia y no iba a pasar de cuartos y no jugar un buen tenis. Me acuerdo de esa gente, parece irónico. Me tengo que acordar de mi gente, pero esa mentalidad me acompaña ahora. He venido aquí no para decirle a todo el mundo que soy capaz, sino para demostrármelo a mí mismo. He venido con ilusión y eso es con lo que debería quedarme, pero lo primero que se me ha venido a la cabeza es eso”, reflexionó tras alzarse con el trofeo.

Ahora, con la confianza reforzada por la victoria y la tranquilidad de haber superado una etapa de cambios, Alcaraz se prepara para afrontar cinco días seguidos de competición en Doha, un reto que pondrá a prueba tanto su físico como su mentalidad. Su punto de partida será este martes 17 de febrero, en un partido ante Rinderknech.