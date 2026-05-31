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Así han retirado los bomberos una antena de 20 metros que se cayó sobre un edificio en Madrid sin dejar heridos

El desplome ha producido daños materiales en dos viviendas y varios coches

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Con la ayuda de una grúa de gran tonelaje y mediante varios cortes de alivio, lograron tumbar completamente la antena, distribuyendo el peso sobre toda la cubierta para garantizar la seguridad del área. Finalmente, se procedió a restablecer la normalidad en la zona afectada.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han retirado una antena de telefonía de unos 20 metros y varias toneladas de peso que cayó sobre la cubierta de un edificio en la calle Infanta Mercedes el sábado en la capital. Pese a lo aparatoso del incidente, no ha habido heridos. No obstante, sí se han producido daños en dos viviendas y varios coches, conforme ha informado Emergencias Madrid.

Álvaro Macías, oficial de guardia de Bomberos de Madrid, ha detallado que la labor del cuerpo ha sido “muy tediosa”, ya que la zona estaba muy inestable debido a que se trataba de “un elemento de aproximadamente unos cinco mil o seis mil kilos”.

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Así han retirado los bomberos una antena de 20 metros que se cayó sobre un edificio en Madrid sin dejar heridos. (Emergencias Madrid/X)
Así han retirado los bomberos una antena de 20 metros que se cayó sobre un edificio en Madrid sin dejar heridos. (Emergencias Madrid/X)

Con la ayuda de una grúa de gran tonelaje y mediante varios cortes de alivio, lograron tumbar completamente la antena, distribuyendo el peso sobre toda la cubierta para garantizar la seguridad del área. Finalmente, se procedió a restablecer la normalidad en la zona afectada.

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