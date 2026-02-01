Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

El tenista español Carlos Alcaraz con la copa del Open de Australia (REUTERS/Tingshu Wang)

Carlos Alcaraz ha inscrito su nombre en la historia del tenis australiano al conquistar el Abierto de Australia, el único título de Grand Slam que faltaba en su vitrina. Esta vez, el murciano logró superar uno de los mayores retos de su carrera frente a Novak Djokovic, en una final que reunió a dos de las figuras más relevantes del circuito. El partido arrancó con Djokovic demostrando su experiencia y capacidad competitiva, imponiéndose en el primer set gracias a la contundencia de su juego. El serbio, como tantas otras veces en Melbourne, parecía imparable al comienzo, aprovechando cada oportunidad para tomar la iniciativa y dominar los intercambios.

Alcaraz, sin embargo, mostró una rápida capacidad de reacción. Tras analizar el desarrollo del juego y ajustar su estrategia, el español consiguió remontar en la segunda manga. Esa reacción resultó clave, ya que a partir de entonces el partido se inclinó a su favor. El español desplegó toda su variedad de golpes, logrando neutralizar el plan de Djokovic y ganar confianza punto tras punto. El marcador reflejó esa progresión: Carlos se llevó los dos siguientes sets, haciendo gala de determinación y solidez en los momentos cruciales. En el cuarto set, mantuvo la concentración y completó la faena, cerrando el encuentro con un resultado de 3-1.

La victoria de Alcaraz en Melbourne representa el broche de oro a una búsqueda constante, la culminación de años de esfuerzos y aprendizajes en el circuito profesional. Al conseguir este título, el español se convierte en el rey del tenis australiano y da inicio a la temporada con un golpe de autoridad, consolidando su estatus entre los mejores del mundo.

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Edgar Su)

Las palabras de Djokovic y Alcaraz tras el partido

Al término del encuentro, Novak Djokovic fue el primero en expresar sus impresiones. El serbio, con deportividad, felicitó a su rival y puso en valor la magnitud de lo conseguido por el español: “Enhorabuena, Carlos. Vaya dos semanas. Lo que estás haciendo es histórico. Te deseo la mejor de las suertes. Eres muy joven y tienes mucho tiempo por delante, como yo, estoy seguro de que nos veremos mucho los próximos diez años (risas)”. Djokovic también quiso agradecer el respaldo de su equipo: “Gracias a mi equipo por el apoyo. Ha sido un camino muy fácil, sois mi esquina, mi defensa, y este éxito también es vuestro”.

Durante su discurso, Djokovic hizo una mención especial a Rafael Nadal, presente en las gradas, aportando un matiz emotivo a la ceremonia: “Se me hace muy raro ver a Rafa (Nadal) en la grada y no aquí abajo. Tenerte viendo la final ha sido extraño, pero gracias por venir. Hay mucha leyenda española aquí, ha sido un dos contra uno hoy, no es justo (risas)”. El serbio compartió además sus sentimientos hacia el público local y el torneo, recordando su larga trayectoria en Australia: “Nada, simplemente quiero decir que nunca he experimentado tanto amor en Australia. He intentado devolver todo lo que me habéis dado con buen tenis durante estos años, creo que 21 ya. Siempre he creído en mí mismo gracias a vosotros, y eso es muy importante a este nivel. Nunca pensé que estaría en la ceremonia final de un Grand Slam otra vez y tenéis parte de culpa. Dios sabe lo que pasará mañana, así que ha sido un gran viaje con vosotros”.

Alcaraz tomó la palabra después, visiblemente emocionado por el logro y por el reconocimiento de su rival. El español destacó la admiración que siente por Djokovic: “Es muy inspirador lo que haces y dices, Novak. Disfruto mucho viéndote jugar y ha sido un honor compartir pista. Gracias por lo que haces, porque de verdad me inspiras mucho”. Alcaraz también dedicó el triunfo a su equipo, subrayando el esfuerzo colectivo que hay detrás de cada éxito: “A mi box, gracias por todo. La gente no sabe todo el trabajo que hago, lo mucho que he perseguido este momento, lo que hemos aguantado de gente hablando. Este trofeo también es vuestro”.

El joven tenista valoró especialmente la presencia de Rafael Nadal en la grada: “Creo que es la primera vez que Rafa me ve en directo desde que tenía 16 años y es un gran honor tenerle aquí. También ha sido un honor compartir pista contigo, un privilegio. Muchas gracias”. Por último, Alcaraz expresó su agradecimiento al torneo y a los aficionados, remarcando la conexión especial que siente con Australia: “Aprecio mucho todo lo que hace el torneo por nosotros y estoy muy contento por venir cada año. El amor que recibo cada vez es enorme. Muchas gracias por empujarme en los malos momentos. No puedo esperar a volver”.

Una presencia en las gradas, que le dio aliento para volar por la final e imponerse a Djokovic. Carlitos ya tiene el Open de Australia en su palmarés, un título con el que se convierte en el tenista más joven de la historia en lograr en conquistar los cuatro Grand Slams. Con tan solo 22 años, Alcaraz ya es histórico.