Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Centro Nacional de Saltos de Esquí, Zhangjiakou, China, en 2022. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Un rumor circula desde hace semanas en el mundo del deporte. El pasado 5 de enero, el periódico alemán Bild publicó la sospecha de que algunos saltadores de esquí podrían haberse inyectado ácido hialurónico en el pene antes de las mediciones corporales previas al Torneo de los Cuatro Trampolines, una competición de salto que se celebra anualmente en Alemania y Austria entre finales de diciembre y principios de enero.

Ahora, esto ha llegado a los Juegos Olímpicos de Invierno, que comienzan este viernes 6 de febrero en Italia. De hecho, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha anunciado que investigará si en los juegos existe la posibilidad de que saltadores de esquí masculinos se inyecten ácido hialurónico en el pene para mejorar su rendimiento deportivo.

Según un estudio publicado por la revista científica Frontiers el pasado mes de octubre, existe una relación directa entre el tamaño del traje y el rendimiento en el salto de esquí. La investigación concluye que aumentar la tolerancia del este en apenas dos centímetros puede incrementar la sustentación y la resistencia aerodinámica, lo que en simulaciones se traduce en una mejora media de alrededor de 5,8 metros en la longitud del salto. Por ello, cuanto más amplio es el traje, mayor es su efecto aerodinámico durante el vuelo.

Según explicó Bild en el contexto del torneo celebrado en enero, antes del inicio de la temporada la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS) somete a cada saltador a un escaneo corporal en 3D. Entre los parámetros que se registran está la medida de la entrepierna, que se calcula tomando como referencia el punto más bajo de la zona genital. Ese dato sirve como base para determinar las dimensiones del traje de competición que el deportista podrá utilizar durante la temporada.

Lindsey Vonn se levantó y comenzó a esquiar lentamente luego de sufrir un desagradable accidente en Crans Montana

“No estoy al tanto de los detalles del salto de esquí y cómo eso podría mejorar el rendimiento. Si algo saliera a la luz, lo analizaríamos para ver si está relacionado con el dopaje”, aseguró el director general de AMA, Olivier Niggli. Por su parte, el director de comunicaciones de la FIS, Bruno Sassi, aseguró que “nunca ha habido ningún indicio, y mucho menos evidencia, de que algún competidor haya utilizado alguna vez una inyección de ácido hialurónico para intentar obtener una ventaja competitiva”.

Casos previos de multa

En declaraciones a Bild, el doctor Kamran Karim, médico jefe del hospital Maria-Hilf-Krankenhaus de Krefeld, explicó que “existe la posibilidad de conseguir un engrosamiento óptico temporal del pene mediante la inyección de parafina o ácido hialurónico. Sin embargo, esto no permite alargar el pene”, y añadió que “este tipo de inyección no está médicamente indicada y conlleva riesgos”.

El año pasado, los medallistas olímpicos noruegos Marius Lindvik y Johann André Forfang fueron sancionados con tres meses de suspensión después de que se descubriera que el equipo había modificado en secreto las costuras de sus trajes en la zona de la entrepierna durante el Campeonato del Mundo de Esquí de 2025.

El entrenador jefe de Noruega, Magnus Brevik, el entrenador asistente Thomas Lobben y el miembro del personal Adrian Livelten también fueron sancionados con 18 meses de suspensión por su implicación en el plan, que hacía que los trajes de los saltadores fueran más grandes y, por tanto, reducía su velocidad de descenso al aumentar la superficie aerodinámica.