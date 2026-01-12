Álvaro Arbeloa, el amigo de Xabi Alonso que tiene la misión de sustituirle como nuevo entrenador del Madrid: el espartano que viene del Castilla

El entrenador del Real Madrid Castilla, Álvaro Arbeloa (Real Madrid)

Con el despido de Xabi Alonso, en el Real Madrid se abren muchas incógnitas acerca del futuro del club blanco. Después de la derrota en la Supercopa de España, Florentino Pérez ha decidido prescindir del entrenador vasco.

En su lugar entra Álvaro Arbeloa, el entrenador del Real Madrid Castilla (equipo filial). El que fuera futbolista del equipo blanco y de la selección española ha sido el elegido para encauzar la situación, al menos de momento.

La decisión ha tomado por sorpresa a todos, ya que, a pesar de haber perdido una final contra el gran rival, no había indicios de una posible destitución. A falta de que el club se pronuncie sobre esta decisión, se prevé que Arbeloa sea el encargado de liderar al equipo hasta el final de la temporada, aunque no se descarta que sea una situación temporal hasta encontrar un nuevo entrenador.

Sin embargo, al igual que han hecho otros entrenadores, el espartano, apodo con el que es conocido en la capital por las palabras que pronunció a los miles de aficionados que acudieron a la celebración de la Eurocopa del año 2012.

En aquel evento, pronunciaría el famoso discurso de la película 300 en la que Leónidas, rey espartano, arengaba a sus guerreros con un discurso que ha pasado a la historia del cine, y que el hoy entrenador del Madrid replicó a su manera.

Currículum de Arbeloa como entrenador

Una vez finalizada su etapa como futbolista profesional, Arbeloa permaneció vinculado a la estructura del Real Madrid, dedicándose a la dirección técnica de las categorías juveniles desde 2020.

Comenzó como entrenador del Infantil A, equipo con el que logró conquistar la Liga en su primera temporada. Posteriormente, dirigió al Cadete A y, desde 2022, asumió la responsabilidad del Juvenil A.

Con este último equipo, conquistó los títulos más relevantes a nivel juvenil, incluyendo la consecución del triplete en la campaña 2022-2023, sumando Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones, y repitió el título de liga en la temporada más reciente.

Xabi Alonso: "Es un reto muy bonito ser el nuevo entrenador del Real Madrid".

La trayectoria de Álvaro Arbeloa como futbolista

Álvaro Arbeloa comenzó su relación con el Madrid en 2001, cuando recaló en las categorías inferiores desde el Salamanca. Tras su paso por el Juvenil A, alcanzó una etapa destacada en su recorrido formativo al integrarse en el Real Madrid Castilla. Durante la campaña 2004-2005, formó parte de la plantilla que logró el ascenso a la Segunda División, un hito que contribuyó a proyectar su carrera profesional.

Posteriormente, Arbeloa continuó su carrera en Inglaterra. Antes de consolidarse en el primer equipo blanco, jugó tres temporadas en el Liverpool, equipo con el que acumuló prácticamente un centenar de partidos oficiales y mejoró exponencialmente su fútbol. Su desempeño en el conjunto inglés le abrió las puertas para regresar al equipo merengue en el año 2009.

Despedida de Arbeloa. (REUTERS/Paul Hanna)

Como jugador blanco, Arbeloa disputó 238 encuentros entre 2009 y 2016. Fue parte de la plantilla durante una de las fases más exitosas en la historia del Real Madrid. Conquistó dos Copas de Europa, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga, dos Copas del Rey y una Supercopa de España.

Estas temporadas se identifican como un periodo clave donde el club recuperó protagonismo nacional e internacional. En el contexto de la selección española, Arbeloa alcanzó 56 internacionalidades. Integró la llamada generación dorada, que consiguió el título del Mundial 2010 en Sudáfrica y dos Eurocopas de forma consecutiva, en 2008 y en 2012.