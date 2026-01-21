La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Los miembros de Penya Barcelonista Lleó de Dues Cues (imagen cedida)

El FC Barcelona regresa a la cuna del “entorno”. Allí donde el balón no quiso entrar en un partido contra el Sparta, para disgusto de Cruyff. Ahora, el contexto es diferente, ni Johan viste ya la camiseta azulgrana ni el rival es el Sparta. Ahora, se miden al Slavia de Praga, aunque el entorno será el mismo, una mezcla de ruido de fondo y aficionados, mezclado con expectación y tensión. Precisamente allí, en la cuna del fútbol de entorno, nació una peña culé auspiciada por Leo Messi. Abanderados por los valores azulgranas, dieron forma a la peña que hoy cuenta con más de 1.000 culés y que este miércoles animarán a su equipo en tierras checas.

Pavel Misař, nacido en República Checa, no recuerda cuando fue el momento exacto en que descubrió al FC Barcelona. Lo que sí sabe es el motivo que le enamoró: Leo Messi. “Poco a poco empecé a comprender los valores del club, con los que cada vez me identificaba más. También empecé a entender la cultura catalana y sus tradiciones. Por eso también intento aprender catalán, aunque no tengo mucho tiempo”. La ilusión y pasión por el club azulgrana fueron creciendo a medida que Pavel fue conociendo todo lo que había detrás del escudo. La idea de formar una peña no tardó en convertirse en una realidad.

Fue en el año 2006 cuando tuvo lugar el primer encuentro entre aficionados culés de República Checa y Eslovaquia, los cuales se reunieron en un foro de discusión. “Con el desarrollo del portal FCBarcelona.cz comenzó a surgir la idea de organizar una gran reunión de culés. El primer evento tuvo lugar en la primavera de 2009, cuando 30 culés se reunieron en Brno, una ciudad checa, para ver el partido contra el Real Madrid en el que el Barça ganó 6-2″, recuerda. Ese mismo año el club azulgrana ganó el histórico sextete, una gesta que percibieron como el momento ideal para crear la peña.

Los miembros de Penya Barcelonista Lleó de Dues Cues (imagen cedida)

El 10 de abril de 2010, el propietario del sitio web FCBarcelona.cz, Valdemar Adamiš; el organizador de eventos en Brno, Jan Rotrekl; y los administradores del sitio web Jakub Koutný y Jakub Marša, crearon un comité preparatorio. El 15 de mayo de 2010, el comité fundó una peña llamada “FC Barcelona Penya Txeca 2009” en referencia a ese año histórico y Adamiš fue elegido presidente. Sin embargo, el nombre no duró mucho: “Como el nombre FC Barcelona y el nombre del país no podían formar parte del nombre de la peña, se eligió un nombre que hacía referencia al símbolo nacional checo del león de dos colas”. Ahora, la peña lleva por nombre Penya Barcelonista Lleó de Dues Cues.

Poco a poco fueron dándose a conocer dentro de Praga y de República Checa en general, aunque Pavel no sabe muy bien cómo, aunque considera que la visita del FC Barcelona al país en el año 2011 para disputar un partido ante el Viktoria Plzeň, puede que tuviera parte de culpa. Ahora, ya son 350 miembros activos, aunque en total suman 1.000 culés. Ellos se juntan para intentar ver todos los partidos juntos: “Mi objetivo es siempre organizar encuentros para ver el partido juntos en un restaurante o en un bar, ya que no tenemos, como la mayoría de las peñas en Catalunya, un local propio. Sin embargo, al estar la peña repartida por toda República Checa, resulta bastante complicado y no siempre es posible”.

Es precisamente eso lo que le ocurrió durante la final de la Supercopa de España, donde el FC Barcelona se enfrentó al Real Madrid y consiguió la victoria por 3-2. “Vi el partido en casa, porque no pude organizar un encuentro en mi ciudad, pero nuestros peñistas sí vieron el partido juntos en Praga y en Brno. ¡Qué emoción ver al Real Madrid perder, y justo en la final!”, afirma.

Con un título ya a la espalda y el club en la lucha por todos los títulos, consideran que “todo pinta muy bien con Hansi Flick”. Con lo que no están demasiado contentos es con el área social del club, la cual les negó la entrada al estadio en Praga, donde pensaban rendir homenaje a Joan Casals, el avi del Barça (el abuelo del Barça) con ocasión del segundo aniversario de su muerte. “Estuvimos en contacto constante con el Slavia y, aunque intentaron varias veces que nuestro club nos diera permiso, igualmente nos lo negaron, diciendo que no iban a cambiar su política por un solo partido. Es muy triste”.

El partido entre el FC Barcelona y el Slavia de Praga

Una situación que no impedirá que vean el partido de su equipo. “Creo que habrá un ambiente increíble en el estadio, ya que realmente tienen a unos de los mejores aficionados. Espero que ganemos con una gran ventaja y sin sufrir demasiado”. De cara al partido ya tienen organizada una quedada: “Estamos organizando una previa antes del partido y también una marcha conjunta hacia el estadio. Esta noche celebraremos una cena para las juntas directivas de las peñas”.

Para ellos, que el FC Barcelona acuda a República Checa a disputar un partido es un hecho de “mucho estrés y preparación”, que luego se transforma en “alegría”. Y más, si el duelo de Champions termina como Pavel espera: “Ojalá podamos ganar 0-5″, aunque llama a la calma; “pero el Slavia nos va a hacer sufrir otra vez, como en 2019″. Entonces, el club azulgrana consiguió la victoria por la mínima con un 1-2 en el marcador. Ahora, regresan a la ciudad checa para disputar un nuevo partido de Champions, con el objetivo de conseguir la victoria y afincarse en los primeros ocho puestos de la tabla, para evitar los temidos playoffs.