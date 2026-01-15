España Deportes

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

El gol de Ferran y Lamine Yamal fueron suficientes para que el club azulgrana certificara su victoria por 0-2 y consiguiera su plaza para los cuartos de final de la competición copera

Los jugadores del FC Barcelona
Los jugadores del FC Barcelona celebrando un gol (EFE/Pedro Puente Hoyos)

El FC Barcelona hizo los deberes en Copa del Rey y consiguió su plaza en cuartos de final de la competición. Fue gracias a un gol de Ferran Torres en el minuto 66 de partido. Lo que necesitaban para imponerse a un incansable Racing de Santander. Los cántabros mostraron un juego rápido y directo y tuvieron ocasiones suficientes para batir a Joan García, pero el balón no llegó a entrar. Ni siquiera cuando se encontraban abajo en el marcador y faltaban menos de diez minutos para el final, bajaron los brazos, pero no fueron capaces de mandar el duelo a la prórroga. En el último minuto, marcó Lamine Yamal para sellar el duelo.

Hansi Flick lo tuvo claro tras ver al eterno rival caer eliminado la noche anterior, y optó con salir al duelo ante el Racing de Santander con siete titulares, especialmente en bajo palos, donde tuvo claro desde el primer momento que sería Joan García quien protegería la portería. Los azulgranas salieron a ganar, sabiendo que en una eliminatoria a partido único todo es posible. La estrategia era clara: hacerse con la posesión y emplear las transiciones rápidas para tentar la portería de Ezkieta. El club cántabro lejos de salir a encerrarse atrás, armó un bloque, donde todos bajaban y todos trataban de sumarse a un ataque liderado por Guliashvili y Arana.

Fue precisamente Arana quien robó un balón durante los primeros compases del partido y sacó un centro que ya desde el primer momento puso en apuros a Joan García. Unos minutos más tarde, fue el FC Barcelona quien tuvo una ocasión clara. Rashford puso un centro impecable al área para que rematara Dani Olmo, pero no consiguió tocar el balón. El equipo cántabro lo intentó una y otra vez, con ocasiones peligrosas, llegando con contundencia, pero el balón no llegó a entrar. Los azulgranas también tuvieron oportunidades de adelantarse en el marcador, pero lo lograron y el duelo se marchó al descanso con empate a 0-0.

Los jugadores del Barcelona celebran
Los jugadores del Barcelona celebran el gol en el partido ante el Racing de Santander (EFE/Pedro Puente Hoyos)

Ferran da alas al FC Barcelona

Ya en la segunda mitad, la dinámica cambió por completo. Los de Hansi Flick se lanzaron al ataque, con jugadas rápidas y directas. Querían hacer un gol y lo harían cuanto antes. Tardó un poco más de lo esperado, ya que no llegó hasta el minuto 66. Fue Ferran quien mandó el balón al fondo de la red cántabra tras aprovechar un balón largo. Justo después llegaron los cambios. Flick para ampliar la distancia con un Racing que tentaba la portería de Joan García; Alberto López con el fin de sacar piernas frescas al terreno de juego y seguir apretando en zona peligrosa para los azulgranas.

El Racing tuvo ocasiones y muchas para igualar el marcador, pero cayó en la trampa azulgrana y su línea adelantada para forzar el fuera de juego. La misma trampa en la que cayó la temporada pasada el Real Madrid durante el Clásico. En el minuto 76, anularon el primer gol por posición adelantada al club cántabro. En el minuto 85, llegó el segundo gol anulado de nuevo por posición incorrecta. Con ese segundo banderín levantado parecía que se esfumaban las esperanzas del Racing, pero todavía tuvieron tiempo para una más. Fue a falta de dos minutos de que el árbitro señalara el final del encuentro. Con dos jugadores del club cántabro contra Joan García. El gol se cantaba solo. Pero fallaron.

El cuadro Culé y el Merengue definen el título en Arabia Saudita

Un error que sí supo aprovechar el club azulgrana, quien montó la contra con Lamine Yamal como protagonista. El delantero cedió para Raphinha, que le devolvió el balón y lo mandó al fondo de la red. Fue sobre el pitido final, el cual certificó la victoria azulgrana y su plaza en los cuartos de final de la Copa del Rey.

