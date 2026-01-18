España Deportes

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

El tenista español se impuso al australiano por 3-0 (6-3 y 7-6 y 6-2)

Guardar
El tenista español Carlos Alcaraz
El tenista español Carlos Alcaraz en el Open de Australia (REUTERS/Hollie Adams)

Carlitos se estrenó en Australia sin Juan Carlos Ferrero, pero con Samu López en su palco. Lo hizo con una victoria ante Walton por 3-0 (6-3 y 7-6 y 6-2). Melbourne fue testigo de la nueva era que inicia Alcaraz, tras cerrar un año impecable. Ante el australiano dio su primer paso en el primer Grand Slam del año. Lo hizo como solo él sabe: sonrisa en la cara y tenis juguetón, con algunos golpes imposibles y divertidos, aunque también se puso el mono de trabajo durante la segunda manga. Estrenando su nuevo saque, al más puro estilo Novak Djokovic, y con una victoria en primera ronda para estrenarse por todo lo alto en el Open de Australia y en su nueva era.

El murciano aterrizó en Melbourne con el objetivo puesto en conquistar tierras australianas. Esas que le faltan en su palmarés y que hasta ahora se le resisten. Es el único trofeo que todavía no ha sido capaz de conquistar a diferencia del resto de Grand Slam que ya tiene por partida doble (Roland Garros, Wimbledon y US Open). El partido comenzó con el tenista español sirviendo un juego que se llevó abrazado a su saque y sin grandes complicaciones, para cerrarlo con su derecha prodigiosa e imparable. Durante su segundo servicio, volvió a tirar de saque, ese que se ha convertido en su gran cambio para esta nueva temporada.

Con 4-3 en el marcador y tras haber cerrado su servicio dejando en blanco a su rival con los golpes característicos de la casa, Carlitos consiguió romper el servicio a Walton tras tres intentos de rotura. Movió bien la bola y cerró el punto con una derecha matadora, que desató el rugido de Alcaraz. Durante el siguiente juego voló para hacerse con la primera manga del duelo.

El tenista español Carlos Alcaraz
El tenista español Carlos Alcaraz durante el Open de Australia (REUTERS/Hollie Adams)

El segundo set, Carlitos no se sintió tan cómodo como lo había hecho en el primero. Necesitó ponerse el mono de trabajo en más de una ocasión, cuando Walton metía una marcha más, para aguantar las embestidas y salir airoso del punto. No siempre lo consiguió y eso le llevó a perder su segundo servicio, obligándole a remontar la situación. La respuesta del murciano no se hizo esperar, ya que en el siguiente juego le rompió el servicio a Walton. Ninguno de los dos consiguió volver a imponerse a su rival para evitar el tie-break. Una vez ahí, Alcaraz no falló. Voló sobre la pista para poner la segunda piedra.

Carlitos brilla en el tercer set

Ya en el tercero, el español volvió a lucir su mejor versión y metió la directa para cerrar el partido cuanto antes. Se llevó el primer juego sin grandes complicaciones, con un juego sólido, tirando de su saque y de los golpes de derecha. Walton lejos de bajar los brazos, siguió intentándolo, complicándole la existencia a Carlitos. No fue hasta el tercer saque de Walton, cuando el español vio la oportunidad de romperle el servicio y la aprovechó, dejando al australiano a cero. Se volvió a llevar su servicio y volvió a rompérselo a su rival, esta vez para cerrar el duelo y certificar su primera victoria en el Open de Australia.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

El español sufrió durante su debut en Melbourne, pero consiguió ganar a un Walton que le puso las cosas difíciles, en especial, durante la segunda manga. Carlitos ha estrenado la temporada con un nuevo líder en su banquillo y con una victoria en tierras australianas, esas que quiere conquistar y que se ha marcado como principal objetivo del año. Su próximo duelo será ante Hanfmann, durante la jornada del miércoles. Hasta entonces, Alcaraz y Samu López seguirán trabajando para mejorar aún más los golpes del español.

Temas Relacionados

Carlos AlcarazOpen de AustraliaATPTenisTenis EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

El tenista español se estrenó en Australia con una victoria ante Walton por 3-0 (6-3 y 7-6 y 6-2)

Las palabras de Alcaraz tras

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival

El luchador hispanogeorgiano ha compartido a través de redes sociales el momento de su regreso a la competición

Ilia Topuria anuncia la fecha

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

El nuevo técnico del Real Madrid tiene su primera prueba en el templo blanco después de la eliminación de la Copa del Rey

Arbeloa se enfrenta por primera

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Ocho clubes buscarán un lugar en semifinales tras una ronda de octavos marcada por sorpresas y definiciones ajustadas

Cuartos de final de la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

Sigue el minuto a minuto entre el club cántabro y el equipo azulgrana

Así te hemos contado la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo hace frente común con

Feijóo hace frente común con sus barones y firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la denegación de nacionalidad española a una solicitante colombiana descendiente de sefardíes

El Supremo multa a una madre por ignorar una orden judicial e impedir que sus hijos vean a sus abuelos: seis euros diarios durante seis meses

La Guardia Civil busca a una mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea, Asturias, tras localizarse su vehículo solo en una carretera

Herido grave un hombre de 33 años tras ser agredido con un arma blanca en San Blas, Madrid

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

España no encuentra conductores de camión y ahora los busca en Turquía: la asociación andaluza firma un convenio con ese país

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”