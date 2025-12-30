España Deportes

El curioso entrenamiento de Alcaraz para practicar el saque con su nuevo entrenador Samu López

El tenista español está tratando de mejorar su saque de cara a la primera cita del año: el Open de Australia

Guardar
Carlos Alcaraz practicando el saque
Carlos Alcaraz practicando el saque con su nuevo entrenador Samu López (imagen de redes)

Carlitos ya está inmerso en la preparación para la primera cita del circuito: el Open de Australia. Tras anunciarse la ruptura con su hasta ahora entrenador, Juan Carlos Ferrero, Alcaraz se puso a las órdenes de su nuevo técnico Samu López. Ahora han salido a la luz los entrenamientos que el nuevo dúo está llevando a cabo antes de poner rumbo a Melbourne y no han pasado desapercibidos. Una canasta es lo que han utilizado para que el tenista murciano perfeccione el saque aún más de lo que ya lo hizo durante el curso pasado.

El Open de Australia se presenta como la primera cita del calendario de Alcaraz. El murciano todavía no ha sido capaz de conquistar tierras australianas y esta temporada tratar de sumar ese título aún inexistente en palmarés. Un torneo que hasta la fecha se le resiste. De lograrlo, se convertiría en el tenista masculino más joven en completar el Career Slam, es decir, ganar todos los Grand Slam. Aunque no solo será una prueba para el joven tenista, sino también para su nuevo entrenador, quien ya ha comenzado a probar nuevas prácticas con Carlitos para poder mejorar el tenis de este. Y es precisamente uno de esos ejercicios el que se ha viralizado a través de redes sociales.

En el video se puede observar a Samu López sujetando una minicanasta delante de Alcaraz. El reto consistía en que el tenista tenía que encestar la bola mientras hacía el ritual típico para sacar justo antes de golpearla. La idea era que Carlitos lanzase más alto la bola al sacar y con ello conseguir un ángulo concreto para que el golpeo fuera mejor. El saque es uno de los elementos de su tenis que más ha mejorado el murciano en los últimos meses con el fin de marcar las diferencias con sus rivales.

Carlos Alcaraz junto a Samu
Carlos Alcaraz junto a Samu López (REUTERS/Toby Melville)

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero

En las últimas semanas, la vida de Carlitos ha dado un giro de 180 grados y no solo por el cambio de entrenador, que también. El tenista murciano ha puesto fin a su relación con Ferrero para ponerse a las órdenes de Samu López. Además, ha decidido hacerse un nuevo tatuaje, con un diseño que no resulta casual.

Alcaraz decidió inmortalizar la Estatua de la Libertad y el Puente de Brooklyn, cumpliendo la promesa que hizo después de conquistar el US Open tres meses atrás. Y es que, el torneo estadounidense tiene un significado especial para el español. Allí, Carlitos conquistó su primer título de Grand Slam. Este gesto que busca rendir tributo a su segundo título en Nueva York. El encargado de llevar a cabo el tatuaje fue Ganga, su tatuador de confianza.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

El nuevo movimiento de Carlitos continúa suscitando preguntas, como si será capaz de mantener el nivel mostrado hasta la fecha. De momento, el español ya se está preparando para su primera cita de la nueva temporada: el Open de Australia. El 12 de enero, Melbourne será testigo de los primeros pasos del nuevo equipo de Alcaraz, que se estrena por todo lo alto en el primer Grand Slam del circuito.

Temas Relacionados

Carlos AlcarazSamu LópezOpen de AustraliaATPTenisTenis EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

El manager de Makhachev pone en entredicho el tiempo fuera de la competición de Topuria: “Todos le dan espacio y respeto, pero cuando sale a hablar...”

Desde que Ilia Topuria anunció que permanecería alejado de la competición durante el primer trimestre del año 2026, no han parado de surgir opiniones al respecto

El manager de Makhachev pone

El infierno que vive Mathieu Van der Poel en el mundo del ciclismo por culpa de los aficionados: cerveza, orina o botellazos

Desde hace más de dos años, el ciclista neerlandés ha sido protagonista de diversas polémicas en las competiciones

El infierno que vive Mathieu

El FBI descubre que un exatleta olímpico tenía guardadas motos de Márquez, Lorenzo o Rossi valoradas en 34 millones de euros

La colección está compuesta por cerca de 50 motos de Gran Premio, cuya propiedad se atribuye a Ryan James Wedding, exatleta canadiense

El FBI descubre que un

El deporte español se despide de 2025 bajo un aura de éxito: de Alcaraz y María Pérez a Aitana Bonmatí, Paula Ostiz o Ilia Topuria

En 2025, el deporte español ha vivido un año repleto de triunfos repartidos en múltiples disciplinas, con protagonistas que han sabido dejar huella tanto a nivel colectivo como individual

El deporte español se despide

La leyenda del tenis Tom Woodbridge habla sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: “Va a ser muy difícil para Carlos ganar un ‘major’ el año que viene”

Por primera vez desde que irrumpió en la élite del tenis, el joven murciano afrontará una temporada sin la compañía de Juan Carlos Ferrero en su box

La leyenda del tenis Tom
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una factura de hotel a

Una factura de hotel a nombre de la exsuegra de Ábalos, menús infantiles o una mariscada de casi 200 euros para uno, entre los gastos en efectivo del PSOE

Mueren dos españoles en un accidente de tráfico en Arabia Saudí

El nuevo sistema de entrenamiento de combate del Ejército con aviones turcos y gestionado por Airbus

El PP cita a Ábalos en el Senado el 8 de enero: “No es un actor secundario, es el hombre para todo de Sánchez”

El Gobierno escoge a Indra para desarrollar 49 nuevos drones para el Ejército al considerarla la “única empresa capacitada”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo 4 de Super Once del 30 diciembre

Cuidado si coges un taxi en Nochevieja: te pueden cobrar un suplemento de hasta 6 euros, según la OCU

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España este miércoles 31 de diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Cómo es la ayuda por hijo a cargo en 2026: el BOE detalla todos los requisitos necesarios

DEPORTES

El manager de Makhachev pone

El manager de Makhachev pone en entredicho el tiempo fuera de la competición de Topuria: “Todos le dan espacio y respeto, pero cuando sale a hablar...”

El infierno que vive Mathieu Van der Poel en el mundo del ciclismo por culpa de los aficionados: cerveza, orina o botellazos

El FBI descubre que un exatleta olímpico tenía guardadas motos de Márquez, Lorenzo o Rossi valoradas en 34 millones de euros

El deporte español se despide de 2025 bajo un aura de éxito: de Alcaraz y María Pérez a Aitana Bonmatí, Paula Ostiz o Ilia Topuria

La leyenda del tenis Tom Woodbridge habla sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: “Va a ser muy difícil para Carlos ganar un ‘major’ el año que viene”