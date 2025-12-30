El curioso entrenamiento de Alcaraz para practicar el saque con su nuevo entrenador Samu López

Carlos Alcaraz practicando el saque con su nuevo entrenador Samu López (imagen de redes)

Carlitos ya está inmerso en la preparación para la primera cita del circuito: el Open de Australia. Tras anunciarse la ruptura con su hasta ahora entrenador, Juan Carlos Ferrero, Alcaraz se puso a las órdenes de su nuevo técnico Samu López. Ahora han salido a la luz los entrenamientos que el nuevo dúo está llevando a cabo antes de poner rumbo a Melbourne y no han pasado desapercibidos. Una canasta es lo que han utilizado para que el tenista murciano perfeccione el saque aún más de lo que ya lo hizo durante el curso pasado.

El Open de Australia se presenta como la primera cita del calendario de Alcaraz. El murciano todavía no ha sido capaz de conquistar tierras australianas y esta temporada tratar de sumar ese título aún inexistente en palmarés. Un torneo que hasta la fecha se le resiste. De lograrlo, se convertiría en el tenista masculino más joven en completar el Career Slam, es decir, ganar todos los Grand Slam. Aunque no solo será una prueba para el joven tenista, sino también para su nuevo entrenador, quien ya ha comenzado a probar nuevas prácticas con Carlitos para poder mejorar el tenis de este. Y es precisamente uno de esos ejercicios el que se ha viralizado a través de redes sociales.

En el video se puede observar a Samu López sujetando una minicanasta delante de Alcaraz. El reto consistía en que el tenista tenía que encestar la bola mientras hacía el ritual típico para sacar justo antes de golpearla. La idea era que Carlitos lanzase más alto la bola al sacar y con ello conseguir un ángulo concreto para que el golpeo fuera mejor. El saque es uno de los elementos de su tenis que más ha mejorado el murciano en los últimos meses con el fin de marcar las diferencias con sus rivales.

Carlos Alcaraz junto a Samu López (REUTERS/Toby Melville)

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero

En las últimas semanas, la vida de Carlitos ha dado un giro de 180 grados y no solo por el cambio de entrenador, que también. El tenista murciano ha puesto fin a su relación con Ferrero para ponerse a las órdenes de Samu López. Además, ha decidido hacerse un nuevo tatuaje, con un diseño que no resulta casual.

Alcaraz decidió inmortalizar la Estatua de la Libertad y el Puente de Brooklyn, cumpliendo la promesa que hizo después de conquistar el US Open tres meses atrás. Y es que, el torneo estadounidense tiene un significado especial para el español. Allí, Carlitos conquistó su primer título de Grand Slam. Este gesto que busca rendir tributo a su segundo título en Nueva York. El encargado de llevar a cabo el tatuaje fue Ganga, su tatuador de confianza.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

El nuevo movimiento de Carlitos continúa suscitando preguntas, como si será capaz de mantener el nivel mostrado hasta la fecha. De momento, el español ya se está preparando para su primera cita de la nueva temporada: el Open de Australia. El 12 de enero, Melbourne será testigo de los primeros pasos del nuevo equipo de Alcaraz, que se estrena por todo lo alto en el primer Grand Slam del circuito.