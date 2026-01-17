Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

El entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa (REUTERS/Pablo Morano)

Arbeloa no ha superado su primera prueba en Copa del Rey ante el Albacete, donde cayó eliminado en un partido para el olvido. El club manchego consiguió poner al Real Madrid contra las cuerdas en un duelo donde fueron todo el tiempo a remolque. La ilusión por el nuevo técnico duró poco en la grada madridista, dado que ya ha dicho adiós a un título: la competición copera. Este sábado tiene una nueva prueba en el templo blanco y ante el Levante. Será ahí donde se someterá al escrutinio del Santiago Bernabéu, una afición que no da tregua, descanso ni tiempo y que, al igual que la directiva, exige resultados inmediatos.

En los últimos días, el Real Madrid ha atravesado una intensa sucesión de acontecimientos. El lunes por la tarde, el club anunció la destitución de Xabi Alonso como entrenador y, pocos minutos después, comunicó que Álvaro Arbeloa asumiría el cargo. El martes, a las 11:30, Arbeloa ya estaba al frente de su primer entrenamiento y ofrecía su primera rueda de prensa. Y el miércoles dirigió su primer partido oficial, que no cumplió con las expectativas del club ni de la afición, ya que el equipo sufrió una amarga derrota que le sitúa en la palestra.

Su próxima gran prueba es este sábado en la competición doméstica ante el Levante, un duelo a priori sencillo. El problema es que se llevará a cabo en el templo blanco y ahí el nuevo técnico blanco se someterá al escrutinio de un Santiago Bernabéu al que no le tiembla el pulso a la hora de emitir una atronadora pitada o sacar los pañuelos blancos. Jugar en casa es una dura prueba a la que antes o después tenía que someterse Arbeloa. Y la ocasión no llega precisamente en el momento ideal.

El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa (AP Foto/Manu Fernández)

Las opiniones madridistas ya comenzaron a gestarse durante la derrota ante el Albacete. Con una idea ya en la cabeza, la de que el cambio de entrenador no parece ser la solución, acuden a la cita en el estadio de Chamartín para apoyar a su equipo y observar los progresos del nuevo técnico. Un nuevo entrenador que sabe lo importante que es tener a los madridistas contentos y así lo expresó durante su primera rueda de prensa: “Ilusionar a todos los aficionados que tenemos en el mundo”.

El duelo ante el Levante

El Levante, por su parte, acude al Santiago Bernabéu con la intención de rascar petróleo aprovechando el caos instalado en el equipo blanco. Tras una racha de seis derrotas seguidas, a excepción del duelo copero ante el Cieza, los granotas consiguieron un empate ante la Real Sociedad y el Espanyol y una victoria ante el Sevilla.

Ni el Real Madrid ni ningún gran proyecto se consolidan de la noche a la mañana, y menos aún en la situación en la que Álvaro Arbeloa ha asumido la dirección del equipo. El nuevo entrenador requiere sesiones de trabajo, comprensión y, especialmente, tiempo para conocer y gestionar al grupo de jugadores, algo que Xabi Alonso no logró materializar. Ahora, Arbeloa debe alcanzar lo que su predecesor no consiguió: establecer un modelo de juego intenso, dinámico y basado en una presión constante en una plantilla acostumbrada a actuar con autonomía.

La derrota ante el Albacete y la consiguiente eliminación de la Copa del Rey han supuesto un duro golpe para Arbeloa, que afronta un nuevo reto bajo una fuerte presión. El Madrid está obligado a ganar para aliviar la tensión existente y recuperar la confianza en medio de un ambiente complicado.