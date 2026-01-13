El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

La pancarta en recuerdo de Francisco Javier Romero, conocido como 'Jimmy', desplegada en Riazor (EFE)

El Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña vuelven a verse las caras. Esta vez bajo el contexto de los octavos de final de la Copa del Rey. Un duelo a un partido, donde todo puede ocurrir y las sorpresas están a la orden del día. Se trata de una eliminatoria diferente al resto que se llevarán a cabo en la competición. Hace más de diez años, las aficiones de los dos clubes (Frente Atlético y los Riazor Blues) protagonizaron toda una batalla campal en los aledaños del estadio Vicente Calderón, que se cobró la vida de Francisco Javier Romero Taboada, más conocido como ‘Jimmy’.

Los hechos ocurrieron el 30 de noviembre de 2014. Una fatídica fecha, señalada en el calendario de los aficionados del Deportivo. Eran las ocho de la mañana, hora a la que los ultras del Frente y los Riazor Blues habían quedado para pegarse. Faltaban todavía cuatro horas para que comenzara el partido. La pelea o más bien la guerra que armaron colchoneros y gallegos, dejó numerosos heridos, varios de ellos por arma blanca. Algunos de los aficionados del Deportivo incluso fueron arrojados al río. Cuando la policía se presentó en el lugar de los altercados, ya era tarde.

El caos había invadido la zona de Madrid Ríos y el peor parado fue Jimmy, golpeado y lanzado al Manzanares por los miembros del Frente Atlético. El hombre de 41 años, natural de A Coruña, sufrió traumatismos en la cabeza y el abdomen. Presentó lesiones cerebrales y abdominales, desgarro del bazo y una hemorragia aguda, causas que derivaron en su muerte. Una pérdida que conmocionó al mundo del fútbol y supuso un antes y un después para los ultras de España.

Un partido entre el Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña (AFP)

Al conocerse la noticia en las inmediaciones del Calderón, el ambiente quedó marcado por la consternación. Al ingresar a la grada visitante, los asistentes entonaron el cántico “Asesinos, asesinos” dirigido a los integrantes del Frente Atlético presentes en el estadio. Tanto los ultras rojiblancos como los Riazor Blues fueron expulsados oficialmente del estadio; sin embargo, numerosos miembros de ambos grupos continúan asistiendo a los partidos. La mayoría sigue ocupando los fondos y portando símbolos de sus agrupaciones, aunque oficialmente ambos están vetados como peñas reconocidas por sus respectivos clubes.

El partido quedó relegado a un segundo plano. Ya no importaba el resultado esa mañana en un Calderón consternado por lo ocurrido antes del duelo. El Atlético consiguió la victoria con dos goles a balón parado, obra de Saúl Ñíguez y Arda Turan, en un partido sin trascendencia deportiva ante un Deportivo que permanece en la zona baja de la clasificación. El resultado, sin embargo, tuvo poca relevancia en una jornada marcada por una tragedia.

El duelo de Copa del Rey

Ahora, ambos equipos vuelven a enfrentarse en un duelo de máximo riesgo bajo el contexto de la Copa del Rey. La llegada de uno de los clubes más destacados del fútbol español ha generado una alta demanda en Riazor, donde el estadio se quedará pequeño para albergar a todos los interesados. Más de 27.000 abonados ya han confirmado su presencia, por lo que quedan unas 5.500 entradas disponibles. El escaso margen entre la confirmación de la fecha del partido y su realización ha dificultado la organización de la venta de entradas por parte del Deportivo de La Coruña.

Con la tragedia de Jimmy todavía presente en la memoria de los aficionados, el Atlético de Madrid tomó una decisión: los socios no tienen posibilidad de comprar entradas para el partido. Solo podrán asistir si compran entradas para las localidades de público general. Y es que, el club gallego no olvida lo ocurrido. El pasado 30 de noviembre de 2025, con motivo de los once años desde la muerte de Jimmy, los ultras del Riazor Blues se concentraron para rendirle homenaje con el lema: “Siempre con nosotros”. Aquel día el fútbol vivió su cara más amarga y aún hoy se recuerda.