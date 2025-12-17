España Deportes

El Atlético de Madrid sella su victoria en Copa del Rey ante un Atlético Baleares que consiguió poner contra las cuerdas a los rojiblancos

Dos goles de Griezmann y uno de Raspadori certificaron la victoria rojiblanca en Copa del Rey

Guardar
Los jugadores del Atlético de
Los jugadores del Atlético de Madrid durante el partido de Copa del Rey ante el Atlético Baleares (EFE/Cati Cladera)

El Atlético de Madrid tuvo que bajar al barro para conseguir la victoria en Baleares. Los goles iniciales de Griezmann y Raspadori adelantaron a los rojiblancos, pero lejos de hundir a los insulares, les alentaron. Bonet recortó distancias en el marcador y dio alas al Atlético Baleares, que durante gran parte de la segunda mitad voló rumbo al empate, pero se dio de bruces con Musso. En el minuto 72, Griezmann hizo el tercero de los rojiblancos, ampliando aún más su ventaja. La gran oportunidad para el Atlético Baleares fue desde los once metros y el portero rojiblanco detuvo el penalti, pero el segundo fue dentro gracias Keita. El árbitro pitó el final, certificando la victoria de los de Simeone, que terminaron el partido contra las cuerdas.

Los rojiblancos llegaban a la cita copera sobre la cuerda en la que se mueven en liga. No pueden permitirse un solo fallo si no quieren quedarse fuera de la lucha por el título. En medio de esa situación límite llegaba su debut en Copa del Rey, donde tampoco pueden permitirse fallar. Enfrente tenían al Atlético Baleares. Tres categorías separaban a los de Simeone de los baleares, que compiten en segunda RFEF, aunque tienen mucho que decir en el torneo. Han conseguido eliminar al Nàstic de Tarragona y al Espanyol. Y es que jugar en el Estadio Balear no es nada fácil.

Simeone ya lo avisó antes del encuentro: “Si hay poco interés en la Copa cuando te das cuenta ya es tarde”. El interés estuvo presente desde los minutos iniciales, con los rojiblancos tratando de dominar el partido, la posesión y el marcador. En el minuto 10 de partido llegó la primera complicación para el Atlético, que vio cómo Lenglet se lesionaba y tenía que ser sustituido por Hancko. Pero nada podía hundirles. Unos minutos después, Griezmann abría el marcador gracias a una asistencia de Gallagher. Esa ventaja les alentó a intentar ampliar el marcador y lo consiguieron. Cuatro minutos después, Giacomo Raspadori hizo el segundo de los rojiblancos gracias a una asistencia de Nahuel Molina.

El partido de Copa del
El partido de Copa del Rey entre el Atlético Baleares y el Atlético de Madrid (EFE/Cati Cladera)

La defensa del Atlético no fue el muro que acostumbra a mostrar. La solidez de la zaga se tambaleó en ciertos momentos del duelo, situación que aprovecharon los baleares para tantear la portería de Musso. En el minuto 28, Bonet hacía el primero del Atlético Baleares con un centro a balón parado desde el córner. Los insulares soñaban y todavía les quedaba tiempo para remontar el partido. Los 22 jugadores se marcharon al descanso con el marcador señalando 1-2.

Los rojiblancos piden la hora

En la segunda mitad, el Atlético Baleares se vistió de David para hacer frente a un Goliat llamado Atlético de Madrid. A medida que fueron pasando los minutos, los locales encontraron la forma de llevar al área rojiblanca con mayor facilidad. Una situación que les dio alas y esperanzas. Rondaron la portería de Musso uno y otra vez, mientras la defensa rojiblanca era incapaz de frenar las embestidas insulares. Los minutos pasaban, pero el balón no llegaba a entrar en ninguna de las porterías, aunque parecía más cerca de tocar la red de la del Atlético de Madrid.

La sesión de entrenamiento regenerativo del Atlético Madrid

En el ecuador de los segundos 45 minutos, los rojiblancos volvieron a tomar las riendas y en el 72 Griezmann hizo el tercero para los suyos. Parecía que con el tanto del francés el partido quedaba visto para sentencia. Nada más lejos de la realidad. Los insulares continuaron protagonizando contundentes embestidas contra la portería rojiblanca. Su gran oportunidad llegó en el minuto 80, cuando el árbitro señaló penalti a favor de los locales. Tovar fue el encargado de lanzar desde los once metros, pero su disparo fue detenido gracias a un héroe llamado Musso.

En el minuto 90, cuando el colegiado ya había anunciado el tiempo extra, llegó la segunda gran ocasión de los insulares. Un nuevo penalti. Esta vez fue Keita el encargado de lanzarlo y no falló. Quedaban solo unos minutos para el final, pero la esperanza se vitalizó, quería ir a la prórroga, querían seguir vivos en Copa del Rey. Sin embargo, el árbitro señaló el final del encuentro antes de que pudieran poner el marcador en tablas. El Atlético Baleares decía adiós a la competición copera, mientras los del Cholo Simeone conseguían avanzar a pesar de haber pedido la hora.

Temas Relacionados

Atlético BalearesAtlético de MadridCopa del ReyFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Salen a la luz los precios de las entradas para los partidos de España en el Mundial 2026: de 153 euros para el duelo ante Cabo Verde a 7.400 euros en la final

La Federación ha abierto el proceso de solicitud de entradas para los duelos de la selección española

Salen a la luz los

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el CF Talavera y el Real Madrid

El club blanco se estrena en la competición copera ante el club toledano

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Atlético Baleares y el Atlético de Madrid

El club rojiblanco viajará a las islas baleares para disputar su primer duelo en la cita copera ante el Atlético Baleares, que ya lleva dos victorias a la espalda en la competición (Nàstic de Tarragona y Espanyol)

A qué hora y dónde

Los motivos de la ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: diferencias en la filosofía de trabajo y el plan de desarrollo profesional del tenista

El tenista murciano y su entrenador separan sus caminos después de siete años y ahora se pondrá a las órdenes de Samu López

Los motivos de la ruptura

Gonzalo di Renzo, el delantero del Talavera que nunca pensó que se enfrentaría al Real Madrid, aunque soñaba con ello: “Nosotros vamos a competir. Yo quiero ganar”

El delantero argentino del Talavera habla con ‘Infobae España’ sobre el partido de Copa del Rey ante el club blanco

Gonzalo di Renzo, el delantero
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Junta de Extremadura cesa

La Junta de Extremadura cesa al chófer de María Guardiola tras conocerse que pesaba sobre él una condena por violencia de género

Sumar advierte al PSOE de que “solo con resistir” no se llega a 2027: “Sin un golpe de timón en el Gobierno, Vox saldrá reforzado”

Rajoy explica por qué tuvo que “subir los impuestos y reducir el gasto” a los diez días de llegar al Gobierno: “La realidad nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer”

La UE, España y Reino Unido cierran el texto legal del acuerdo sobre Gibraltar seis meses después de anunciarlo

Ayuso acusa a Moncloa de querer “reventar” la sanidad y servicios públicos de Madrid “para su pancarta en el 2026 y 2027”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Manuel Requena, abogado: “Si alquilas tu piso hay hasta diez gastos que te puedes deducir”

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si te dan cesta de Navidad, este mes de diciembre cobrarás menos”

Juanma Lorente, abogado: “Los cambios de turno te los tiene que notificar tu empresa con cinco días de antelación”

Telefónica anuncia su salida de Wall Street tras casi cuatro décadas cotizando en EEUU

DEPORTES

Salen a la luz los

Salen a la luz los precios de las entradas para los partidos de España en el Mundial 2026: de 153 euros para el duelo ante Cabo Verde a 7.400 euros en la final

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el CF Talavera y el Real Madrid

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Atlético Baleares y el Atlético de Madrid

Los motivos de la ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: diferencias en la filosofía de trabajo y el plan de desarrollo profesional del tenista

Carlos Alcaraz anuncia que Ferrero deja de ser su entrenador: “Si nuestros caminos deportivos tenían que separarse debía ser desde la cima”