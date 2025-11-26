El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El portero del Atlético de Madrid Juan Musso (REUTERS/Susana Vera)

El portero argentino Juan Musso se convirtió en protagonista en el partido de Champions League entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán. Musso fue titular bajo los palos para suplir la ausencia de Oblak en un choque que, en lo personal, tenía un peso especial para él: el Inter representa un capítulo pendiente en su trayectoria, construido durante su paso por el fútbol italiano. Fue vestido de rojiblanco cuando saldó sus cuentas pendientes.

Musso acumuló una larga experiencia en Italia, defendiendo primero los colores del Udinese y posteriormente los de la Atalanta. A lo largo de esas temporadas, el arquero argentino se cruzó en diez ocasiones oficiales con el Inter. El balance resultó frustrante: en ningún enfrentamiento logró la victoria. En esos duelos, el portero argentino registró seis derrotas y apenas cuatro empates, con un total de dieciséis goles encajados, lo que significó una media de 1,6 tantos por encuentro. Ese registro negativo acompañó al arquero hasta duelo de Champions de este miércoles. Musso llegó al Wanda Metropolitano con la meta de cerrar ese círculo. Necesitaban saldar las cuentas pendientes que tenía con el Inter y quitarse esa espinita que tanto tiempo lleva clavada.

El jugador del Atlético de Madrid Julián Álvarez tras marcar un gol al Inter (Europa Press)

En el encuentro ante el Inter, el Atlético de Madrid pudo adelantarse rápidamente gracias a un gol de Julián Álvarez que puso el 1-0 en el marcador. Durante la primera parte, el conjunto dirigido por Diego Simeone supo controlar las iniciativas italianas y Musso no fue exigido en demasiadas ocasiones, pero la tensión por el precedente seguía latente. El segundo tiempo empezó a mostrar un partido más abierto. Fue en el minuto 54 cuando Zielinski empató el encuentro para los visitantes. El tanto devolvió el suspense al marcador y puso a prueba la capacidad tanto del Atlético como de su portero. Musso, manteniendo la concentración, comandó la defensa ante los ataques de los nerazzurri, quienes intentaron aprovechar ese momento emocional tras el tanto del empate.

Giménez hizo el gol de la victoria

Los minutos posteriores ofrecieron escasas llegadas claras, pero sí un partido cargado de duelos físicos y exigencias tácticas. El Inter buscó una victoria que se les negó en las últimas visitas a España, mientras el Atlético trató de recuperar el dominio aprovechando su fortaleza como local y la actuación segura de Musso. Cuando el encuentro parecía encaminado a un empate, apareció Giménez. El defensor uruguayo consiguió anotar el gol que puso al Atlético otra vez en ventaja. Esa anotación no solo modificó el resultado, sino que acercó a Musso a un objetivo personal esperado durante años: vencer al Inter en un duelo oficial.

Apollo Sports Capital, nuevo accionista mayoritario del Atlético de Madrid.

En los últimos minutos del partido, el conjunto italiano intentó forzar una reacción, pero la defensa y el arquero mantuvieron la ventaja en el marcador. Así, por primera vez en su carrera profesional, Musso logró imponerse al Inter tras diez intentos previos sin premio. El portero argentino, con esta actuación, saldó una cuenta pendiente que había atravesado toda su carrera en Italia. Victorioso con la camiseta del Atlético de Madrid, Musso deja atrás un historial adverso y suma una noche europea que tendrá un significado especial dentro de su trayectoria. El triunfo permitió al Atlético avanzar en la competencia europea y consolidar la figura de su portero en un momento clave, demostrando que su experiencia frente al Inter finalmente le regaló el resultado esperado.