España

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Al no poder declarar el domingo tras la carrera por el traslado al hospital, ha conocido este jueves su sanción

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

Guardar
Bezzecchi en rueda de prensa.
Bezzecchi en rueda de prensa. (Europa Press)

Durante la primera vuelta del Gran Premio de Indonesia en Mandalika, Marco Bezzecchi (Aprilia) protagonizó un incidente con Marc Márquez (Ducati) que desencadenó uno de los momentos más polémicos del fin de semana. Saliendo mal desde la pole, Bezzecchi cayó varias posiciones, y en su intento de recuperarlas realizó una arriesgada maniobra en la curva 8.

Según el acta de los comisarios, Bezzecchi tocó la parte trasera de la Ducati de Márquez, provocando que ambos salieran despedidos hacia la zona de la grava. En el caso del español, además del impacto inicial, el salto sobre un escalón en la grava fue lo que agravó su lesión. El italiano quedó en estado de shock tras el impacto, llegando a declarar que le costó respirar por momentos tras la caída.

Márquez fue trasladado a Madrid para una evaluación médica más profunda, donde se le diagnosticó una fractura de la clavícula derecha con afectación de ligamentos. El piloto español se perderá al menos los dos siguientes Grandes Premios de Australia y Malasia de forma segura y tendrá complicado volver esta temporada, aunque por el momento no se descarta su presencia en la cita final de Valencia. De igual forma, es necesario que respete los plazos de recuperación, ya que si no lo hace podría tener secuelas.

Por su parte, Bezzecchi fue sometido a exámenes en un hospital local tras el incidente, aunque no se detectaron lesiones graves. En sus declaraciones posteriores, admitió su error al medir mal la distancia e ir demasiado rápido en la frenada.

La sanción y las disculpas

Tras revisar las imágenes y escuchar a ambas partes, los comisarios de la FIM MotoGP determinaron que la maniobra de Bezzecchi constituyó una conducción “irresponsable” con generación de peligro para otro piloto, en contravención del artículo 1.21.2 del reglamento. Dado que esta ya es la segunda infracción de este tipo en la temporada del piloto italiano, se le impuso una ‘doble long lap’ que deberá cumplir durante el Gran Premio de Australia en Phillip Island. Se calcula que esta sanción le costará entre 6 y 8 segundos y varias posiciones en la pista.

Bezzecchi aceptó públicamente la sanción sin apelar: “Al final, es una decisión de Dirección de Carrera. La respeto y la acepto. Al final, fue así”, comentó. Además, declaró que esta penalización no cambiará su concepción en la carrera: “Mi mentalidad no cambia. Intentaré darlo todo, aprovechar al máximo el fin de semana y hacer un buen papel durante los tres días.”

Márquez durante el GP de
Márquez durante el GP de Indonesia (EUROPA PRESS)

Respecto a las disculpas, Bezzecchi ha afirmado haber conversado con Márquez en dos ocasiones tras el accidente para expresarle su pesar: “Lamentablemente, el error ya estaba cometido”. También apuntó que las consecuencias se agravaron por el diseño del circuito y el escalón en la grava.

Repercusiones para Márquez

Como consecuencia del accidente, Márquez quedó incapacitado para competir en al menos dos Grandes Premios, lo que interrumpe su progresión competitiva en esta fase de la temporada. La cirugía en Madrid busca estabilizar la zona afectada y asegurar una recuperación adecuada. En cuanto al español, ha mostrado un gesto de deportividad al pedir que no se cargue mucho contra Bezzecchi, afirmando que “nadie lo hace a propósito”.

Este episodio también reabre el debate entre pilotos y aficionados sobre los límites del riesgo, la agresividad permitida y la responsabilidad en maniobras de adelantamiento en MotoGP. Bezzecchi deberá ahora responder con creces sobre la pista para recuperar confianza y credibilidad, mientras que el campeón del mundo, Marc Márquez, luchará por volver en plena forma a los circuitos lo antes posible.

Temas Relacionados

Moto GPMoto GP EspañaMarc MárquezBezzecchiSanciónAccidenteIndonesiaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Paula Echevarría aplaude el cambio físico de David Bustamante: “Está ‘on fire’, pero si no lo estuviera también estaría igual de bien”

Ha hablado con naturalidad sobre la transformación física de su ex y ha defendido la importancia de no opinar sobre los cuerpos ajenos

Paula Echevarría aplaude el cambio

Así es el nuevo vehículo de exploración del Ejército de Tierra: Defensa invertirá más de 260 millones de euros

El último Consejo de Ministros ha autorizado la compra de una segunda fase del programa VERT

Así es el nuevo vehículo

Dejar de fumar implica menor riesgo de demencia aunque sea de forma tardía, según un estudio

Investigadores de la University College de Londres descubren que abandonar el tabaco tiene efectos duraderos en la mente

Dejar de fumar implica menor

Muere a los 85 años Carlota Bustelo, exdiputada socialista y pionera en la defensa del feminismo en la democracia: "

Bustelo fue una de las voces que influyó en la redacción de la Constitución. El PSOE recuerda su contribución en la “apertura de caminos para las generaciones posteriores”

Muere a los 85 años

Cuánto tiempo se pueden conservar las sobras en la nevera antes de que suponga un riesgo para la salud

Algunos expertos en ciencia de los alimentos aportan sus consejos para hacer un consumo consciente de los restos de comida

Cuánto tiempo se pueden conservar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere a los 85 años

Muere a los 85 años Carlota Bustelo, exdiputada socialista y pionera en la defensa del feminismo en la democracia: "

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a un hombre con múltiples delitos por robo y agresión: alegaba que los cometió antes de la solicitud

Ábalos ya tiene nuevo abogado: Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional que llevó casos como ‘Faisán’ o el 11-M

El PP cita a Sánchez el 30 de octubre para comparecer en la comisión del caso Koldo en el Senado: “Que dé la cara y no repita el papel de Ábalos”

El juez mantiene en libertad a Koldo García tras haberse acogido a su derecho a no declarar en el Tribunal Supremo

ECONOMÍA

Nestlé anuncia 16.000 despidos “en

Nestlé anuncia 16.000 despidos “en todas las áreas geográficas”, sin concretar los que afectan a sus trabajadores en España

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 octubre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 16 octubre

DEPORTES

Andorra Cycling Masters 2025: un

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española