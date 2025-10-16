MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Bezzecchi en rueda de prensa. (Europa Press)

Durante la primera vuelta del Gran Premio de Indonesia en Mandalika, Marco Bezzecchi (Aprilia) protagonizó un incidente con Marc Márquez (Ducati) que desencadenó uno de los momentos más polémicos del fin de semana. Saliendo mal desde la pole, Bezzecchi cayó varias posiciones, y en su intento de recuperarlas realizó una arriesgada maniobra en la curva 8.

Según el acta de los comisarios, Bezzecchi tocó la parte trasera de la Ducati de Márquez, provocando que ambos salieran despedidos hacia la zona de la grava. En el caso del español, además del impacto inicial, el salto sobre un escalón en la grava fue lo que agravó su lesión. El italiano quedó en estado de shock tras el impacto, llegando a declarar que le costó respirar por momentos tras la caída.

Márquez fue trasladado a Madrid para una evaluación médica más profunda, donde se le diagnosticó una fractura de la clavícula derecha con afectación de ligamentos. El piloto español se perderá al menos los dos siguientes Grandes Premios de Australia y Malasia de forma segura y tendrá complicado volver esta temporada, aunque por el momento no se descarta su presencia en la cita final de Valencia. De igual forma, es necesario que respete los plazos de recuperación, ya que si no lo hace podría tener secuelas.

Por su parte, Bezzecchi fue sometido a exámenes en un hospital local tras el incidente, aunque no se detectaron lesiones graves. En sus declaraciones posteriores, admitió su error al medir mal la distancia e ir demasiado rápido en la frenada.

La sanción y las disculpas

Tras revisar las imágenes y escuchar a ambas partes, los comisarios de la FIM MotoGP determinaron que la maniobra de Bezzecchi constituyó una conducción “irresponsable” con generación de peligro para otro piloto, en contravención del artículo 1.21.2 del reglamento. Dado que esta ya es la segunda infracción de este tipo en la temporada del piloto italiano, se le impuso una ‘doble long lap’ que deberá cumplir durante el Gran Premio de Australia en Phillip Island. Se calcula que esta sanción le costará entre 6 y 8 segundos y varias posiciones en la pista.

Bezzecchi aceptó públicamente la sanción sin apelar: “Al final, es una decisión de Dirección de Carrera. La respeto y la acepto. Al final, fue así”, comentó. Además, declaró que esta penalización no cambiará su concepción en la carrera: “Mi mentalidad no cambia. Intentaré darlo todo, aprovechar al máximo el fin de semana y hacer un buen papel durante los tres días.”

Márquez durante el GP de Indonesia (EUROPA PRESS)

Respecto a las disculpas, Bezzecchi ha afirmado haber conversado con Márquez en dos ocasiones tras el accidente para expresarle su pesar: “Lamentablemente, el error ya estaba cometido”. También apuntó que las consecuencias se agravaron por el diseño del circuito y el escalón en la grava.

Repercusiones para Márquez

Como consecuencia del accidente, Márquez quedó incapacitado para competir en al menos dos Grandes Premios, lo que interrumpe su progresión competitiva en esta fase de la temporada. La cirugía en Madrid busca estabilizar la zona afectada y asegurar una recuperación adecuada. En cuanto al español, ha mostrado un gesto de deportividad al pedir que no se cargue mucho contra Bezzecchi, afirmando que “nadie lo hace a propósito”.

Este episodio también reabre el debate entre pilotos y aficionados sobre los límites del riesgo, la agresividad permitida y la responsabilidad en maniobras de adelantamiento en MotoGP. Bezzecchi deberá ahora responder con creces sobre la pista para recuperar confianza y credibilidad, mientras que el campeón del mundo, Marc Márquez, luchará por volver en plena forma a los circuitos lo antes posible.