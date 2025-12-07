El mentor de las hermanas Williams se rinde ante Carlos Alcaraz: “Es el mejor jugador que a su edad haya jugado al tenis”

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La irrupción de Carlos Alcaraz en la élite del tenis mundial ha transformado las expectativas en torno a la nueva generación de deportistas de esta disciplina. El tenista español se ubica en el primer puesto del ranking ATP y no deja de acumular elogios por parte de los protagonistas históricos y actuales del circuito. Entre estos reconocimientos recientemente destaca el de Rick Macci, una figura de enorme peso en el ámbito del entrenamiento profesional y formador de atletas legendarios, incluyendo a Serena y Venus Williams.

Rick Macci, conocido por su aguda visión para detectar y potenciar el talento en el tenis, se ha referido públicamente a Alcaraz utilizando su perfil oficial en la red social X, antes conocida como Twitter. Sobre el joven murciano, Macci expresó de manera tajante: “Es el mejor jugador que a su edad haya jugado a este deporte”. Este tipo de afirmaciones cobran una importancia especial cuando provienen de alguien que ha trabajado con tenistas que posteriormente marcaron época dentro del deporte blanco.

En su exposición, Macci fue más allá de la mera comparación técnica o estadística. Se refirió a Alcaraz como “el mago español” y explicó que, teniendo en cuenta todo lo que ha conseguido hasta ahora, no encuentra antecedente de otro jugador capaz de mostrar semejante nivel de juego y madurez competitiva en una etapa tan temprana de su trayectoria profesional. “Cuando te fijas en todo lo que ha logrado hasta ahora, el ‘mago español’ es el mejor jugador que a su edad haya jugado al tenis”, subrayó el entrenador estadounidense, reafirmando una percepción que empieza a consolidarse entre analistas y extenistas.

Macci también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el desarrollo profesional de los deportistas. En ese sentido, lanzó un mensaje sobre la importancia del proceso evolutivo y la perseverancia. “En la vida no se trata de cómo o dónde empiezas, sino de dónde terminas finalmente”, sentenció Macci, planteando que lo verdaderamente relevante en la carrera de un atleta es su capacidad para mantenerse en la élite y evolucionar frente a nuevos retos a lo largo de los años.

Rick Macci, Alcaraz y el Big Three

A la hora de pensar en el potencial futuro de Alcaraz, Macci no escatimó en expectativas. Comparó al español con los miembros del denominado ‘Big Three’ del tenis, compuesto por Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal, quienes dominaron los torneos Grand Slam y los principales campeonatos por décadas. “Si no hay lesiones, Carlos acabará cerca del Big Three en números… y quizás también cierto italiano”, dijo Macci, sugiriendo que tanto Alcaraz como Jannik Sinner podrían encaminarse hacia cifras históricas y una influencia deportiva comparables a las de los grandes referentes de este deporte.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

Mientras tanto, Carlos Alcaraz continúa participando en los torneos más importantes del mundo, enfrentando a rivales de experiencia y consolidando un estilo de juego propio. Su presente brillante alimenta las proyecciones sobre un futuro repleto de éxitos. Las comparaciones con los históricos del tenis solo aumentan las expectativas, y las palabras de Macci constituyen una señal de alerta sobre las posibles dimensiones de la carrera que, a pesar de su juventud, ya lo inserta en la conversación sobre los grandes exponentes del tenis contemporáneo.