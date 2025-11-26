La vida de Carlos Alcaraz tras terminar la temporada: nuevo look, vacaciones en Miami y reencuentro con un extenista argentino

Carlos Alcaraz y Juan Martín del Potro (imagen de redes sociales)

Carlos Alcaraz ha puesto punto final a una temporada que quedará grabada como la más importante de su vida profesional hasta el momento. Tras disputar un extenso calendario repleto de triunfos y retos, el tenista murciano cierra el año consolidándose como número uno del ranking mundial, un hito que confirma su lugar entre los grandes del tenis internacional. La exigencia física y mental propia del circuito ATP ha llevado a Alcaraz a optar por unas vacaciones, necesarias tanto por la fatiga acumulada como por una lesión que le impidió disputar la Copa Davis, cita a la que llegaba especialmente ilusionado.

El deportista español tuvo que renunciar a la Copa Davis que se celebró en Bolonia. La causa: un edema muscular en el isquiotibial de la pierna derecha diagnosticado poco después de concluir sus últimos compromisos en el circuito. Fue el propio Alcaraz quien comunicó la noticia en sus redes sociales: “Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia… Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa”. Con este mensaje, el murciano dejó claro tanto el valor emocional de la competición para él como la importancia que otorga al cuidado de su salud.

Al margen del mal sabor de boca que suponía su ausencia, Carlos Alcaraz ha sabido convertir este periodo sin torneos en una oportunidad para el descanso y la desconexión. Ha viajado a Miami, ciudad que se ha convertido en una suerte de refugio fuera de temporada para numerosos tenistas. Durante su estancia en la ciudad estadounidense, ha coincidido con varias caras conocidas del mundo del tenis, siendo especialmente destacable el encuentro con Juan Martín del Potro, extenista argentino y referente de varias generaciones. Del Potro compartió una foto junto a Alcaraz acompañada de las palabras: “Siempre es lindo volver a verte amigo”. El propio Alcaraz respondió con el mismo tono de camaradería: “Qué bueno verte amigo”, consolidando una relación de respeto mutuo dentro de la élite tenística.

Durante estos días lejos de las pistas, Alcaraz también ha dado que hablar por su cambio de imagen. En las fotos compartidas por Del Potro, se puede ver al tenista español luciendo de nuevo su color de pelo natural, dejando atrás la etapa del rubio platino. Este regreso a su estilo habitual no ha pasado desapercibido entre sus seguidores, generando comentarios y reacciones en redes sociales.

Los próximos compromisos de Carlos Alcaraz

Aunque la temporada oficial terminó para Alcaraz al confirmarse su baja en la Copa Davis, el tenista ya tiene agendados dos compromisos de exhibición antes de que termine el año. El primero será en Nueva Jersey el 7 de diciembre, donde se medirá a Frances Tiafoe, uno de los talentos más destacados del circuito. Tan solo un día después, el 8 de diciembre, disputará otro partido de exhibición en Miami, esta vez frente al joven Joao Fonseca, que representa la nueva generación del tenis brasileño. Estos encuentros le servirán no solo como preparación de cara al regreso a las competiciones oficiales, sino también para mantener sensaciones positivas antes de afrontar un 2025 que se presenta repleto de desafíos.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

La mirada de Alcaraz ya está puesta en el inicio de la próxima temporada, cuyo punto de partida más exigente será el Open de Australia. Este Grand Slam, el único que aún no ha conquistado el español, se convierte así en su gran reto deportivo para el nuevo año. Con la ambición y la disciplina que lo caracterizan, Alcaraz buscará en Melbourne ampliar su palmarés y mantenerse dentro de la élite del tenis mundial. Mientras tanto, el murciano aprovecha para recargar energías y trabajar en su recuperación física, con la firme intención de regresar al circuito en plenitud de condiciones y continuar haciendo historia en su carrera.