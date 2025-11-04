Italia carga contra Carlos Alcaraz: “O se mantiene concentrado o nunca más le ganará a Sinner”

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner (REUTERS/Kevin Lamarque)

La reciente actuación de Jannik Sinner en el Masters 1.000 de París ha situado al joven tenista italiano en el epicentro de una de las rivalidades más observadas en el deporte profesional. Al adjudicarse el título sin perder ni un solo set y ascender hasta el primer puesto del ranking ATP, el tenista italiano ha intensificado la rivalidad con Carlos Alcaraz, que hasta entonces ostentaba la corona. El desempeño de Sinner y el trasfondo de esta lucha por la supremacía en el circuito masculino han llamado la atención de diferentes referentes del tenis, incluyendo a Adriano Panatta, quien abordó la comparación entre ambos en medios italianos y añadió tensión al panorama.

En una intervención para el programa Domenica Sportiva, Panatta, que fue campeón de Roland Garros en 1976 y alcanzó la cuarta posición del ranking mundial, analizó las trayectorias de estos dos jugadores de forma directa. Estableció diferencias nítidas en cuanto a la fortaleza mental y la estabilidad de sus resultados a lo largo de los torneos. “Carlos puede tener un mal día y perder, pero eso nunca le pasa a Jannik en primera o segunda ronda. O pierde en la final o se lesiona. Así que Carlos tiene que tener cuidado: o se mantiene concentrado o nunca más le ganará”, expresó Panatta en referencia a la tendencia de Sinner a sostener un rendimiento sólido.

El contexto de estas palabras llegó poco después de la caída temprana de Carlos Alcaraz ante Cameron Norrie en París, un resultado que contrastó fuertemente con el avance firme de Sinner, quien se mantuvo invicto durante el torneo. El hito de Sinner en el Masters parisino no solo le brindó notoriedad, sino que alimentó la discusión sobre quién domina el circuito, una disputa en la que la estabilidad y la capacidad para soportar la presión se presentan como factores decisivos.

La postura de Panatta presenta matices. A pesar de defender el desempeño de su compatriota, también relativizó el valor del reciente triunfo en París, señalando: “Cumplió con su cometido porque era el claro favorito”, comentario con el que restó dimensión épica al logro tras la salida temprana de Alcaraz. Además, el extenista fue crítico con el proceso de asignación de puntos implementado por la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), definiéndolo como “diabólico” y sugiriendo que el sistema no siempre refleja con justicia el nivel real de los participantes.

La rivalidad entre Sinner y Alcaraz

La rivalidad entre Sinner y Alcaraz se presenta como un elemento transformador de la era actual del tenis profesional. Hasta la fecha, Alcaraz ha conseguido seis Grand Slam, mientras que Sinner suma cuatro. No obstante, la capacidad del italiano para sostenerse en las posiciones más altas del ranking durante más tiempo ha sido reconocida por analistas y por exjugadores. Las diferencias entre ambos van más allá de los logros numéricos y se centran en las formas de afrontar el desafío de la alta competencia.

En las jornadas previas a las ATP Finals de Turín, donde se definiría quién concluye la temporada como número uno, las palabras de Panatta han puesto sobre la mesa tanto el sentimiento nacionalista italiano como un análisis técnico enfocado en la gestión de la presión. Será ahí el momento en que se conocerá quién cierra la temporada con la corona de mejor jugador.