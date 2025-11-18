Carlos Alcaraz anuncia que sufre una lesión en el isquiotibial y es baja para la Copa Davis

El tenista Carlos Alcaraz en rueda de prensa durante la Copa Davis 2024 (EFE/Biel Aliño)

Carlos Alcaraz no jugará la Final a 8 de la Copa Davis esta semana en Bolonia, tal y como ha confirmado el propio número uno del mundo en un comunicado en redes sociales. Tras un lunes lleno de pruebas médicas y análisis de resultados, esta mañana de martes se ha confirmado la peor noticia posible para la Selección española de tenis.

La causa de su baja es un edema en el isquiotibial que se le detectó en la resonancia magnética que se realizó el pasado lunes por la tarde en una clínica de Bolonia una vez llegado desde Turín. El tenista arrastraba molestias desde la fase de grupos de las ATP Finals.

Si saltaba a pista en la Copa Davis ante Jiri Lehecka corría el riesgo de romperse. Su baja sensible deja al combinado nacional bastante tocado al perder a su mejor jugador. Una convocatoria en la que tampoco está presente el otro español con mejor ranking, el número 14 del mundo Alejandro Davidovich.

Ilusión por la Davis

Alcaraz ha dejado ver en varias ocasiones la ilusión por jugar defendiendo los colores de España. En los últimos tiempos con el objetivo de este torneo en mente, el que soñaba con ganar y era consciente de que este 2025 estaba ante una gran oportunidad. Sin ir más lejos, está ante su mejor año y llegaba en un buen nivel tras disputar la final del torneo de maestros ante Jannik Sinner.

Esta, la mejor campaña de su carrera, termina con un balance de 80 partidos jugados, de los que ha salido vencedor en 71 y tan solo ha perdido nueve. Además, en su palmarés aparecen ocho títulos más, entre los que destacan los Grand Slam de Roland Garros y el US Open.

Su comunicado reza tal que así: “Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha. La recomendación médica es no competir”. “Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa”, dice el jugador de El Palmar.

Opciones de España

Desde la Real Fderación Española de Tenis también se han hecho eco de la noticia informando de la baja de Alcaraz por esa lesión en la pierna, añadiendo que el murciano regresará a España este mismo martes.

De este modo, en su camino a buscar la que sería la séptima Copa Davis de su historia, el combinado español capitaneado por David Ferrer, estará formado por Jaume Munar y Pablo Carreño para disputar los partidos individuales del jueves ante Jiri Lehecka y Jakub Mensik. Mientras que en el apartado de dobles estarán presentes Marcel Granollers y Pedro Martínez.

En caso de que España pase a las semifinales esperaría al ganador de la serie entre Alemania, en la que juega Alexander Zverev, y Argentina. En la parte alta del cuadro, el equipo anfitrión y campeón de los dos últimos años, Italia, se medirá a Austria, mientras que Francia abre la competición contra Bélgica este martes.

Sin duda una baja fundamental para España que no podrá contar con su mejor jugador para buscar su séptimo entorchado aunque mantiene vivas todas las esperanzas. Por su parte, Alcaraz cierra su mejor año de una forma no deseada con la lesión pero con tiempo para recuperarse de cara a 2026.