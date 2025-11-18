España

Carlos Alcaraz anuncia que sufre una lesión en el isquiotibial y es baja para la Copa Davis

El murciano afirma que se va “dolido a casa” y comunica su ausencia por un edema en el isquiotibial

Guardar
El tenista Carlos Alcaraz en
El tenista Carlos Alcaraz en rueda de prensa durante la Copa Davis 2024 (EFE/Biel Aliño)

Carlos Alcaraz no jugará la Final a 8 de la Copa Davis esta semana en Bolonia, tal y como ha confirmado el propio número uno del mundo en un comunicado en redes sociales. Tras un lunes lleno de pruebas médicas y análisis de resultados, esta mañana de martes se ha confirmado la peor noticia posible para la Selección española de tenis.

La causa de su baja es un edema en el isquiotibial que se le detectó en la resonancia magnética que se realizó el pasado lunes por la tarde en una clínica de Bolonia una vez llegado desde Turín. El tenista arrastraba molestias desde la fase de grupos de las ATP Finals.

Si saltaba a pista en la Copa Davis ante Jiri Lehecka corría el riesgo de romperse. Su baja sensible deja al combinado nacional bastante tocado al perder a su mejor jugador. Una convocatoria en la que tampoco está presente el otro español con mejor ranking, el número 14 del mundo Alejandro Davidovich.

Ilusión por la Davis

Alcaraz ha dejado ver en varias ocasiones la ilusión por jugar defendiendo los colores de España. En los últimos tiempos con el objetivo de este torneo en mente, el que soñaba con ganar y era consciente de que este 2025 estaba ante una gran oportunidad. Sin ir más lejos, está ante su mejor año y llegaba en un buen nivel tras disputar la final del torneo de maestros ante Jannik Sinner.

Esta, la mejor campaña de su carrera, termina con un balance de 80 partidos jugados, de los que ha salido vencedor en 71 y tan solo ha perdido nueve. Además, en su palmarés aparecen ocho títulos más, entre los que destacan los Grand Slam de Roland Garros y el US Open.

El jugador de la selección
El jugador de la selección española Carlos Alcaraz celebra su victoria ante el jugador de Francia Ugo Humbert en 2024 (EFE/Kai Foersterling=

Su comunicado reza tal que así: “Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha. La recomendación médica es no competir”. “Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa”, dice el jugador de El Palmar.

Opciones de España

Desde la Real Fderación Española de Tenis también se han hecho eco de la noticia informando de la baja de Alcaraz por esa lesión en la pierna, añadiendo que el murciano regresará a España este mismo martes.

De este modo, en su camino a buscar la que sería la séptima Copa Davis de su historia, el combinado español capitaneado por David Ferrer, estará formado por Jaume Munar y Pablo Carreño para disputar los partidos individuales del jueves ante Jiri Lehecka y Jakub Mensik. Mientras que en el apartado de dobles estarán presentes Marcel Granollers y Pedro Martínez.

El gesto fair play que conmovió a Roland Garros en el partido de Shelton y Alcaraz

En caso de que España pase a las semifinales esperaría al ganador de la serie entre Alemania, en la que juega Alexander Zverev, y Argentina. En la parte alta del cuadro, el equipo anfitrión y campeón de los dos últimos años, Italia, se medirá a Austria, mientras que Francia abre la competición contra Bélgica este martes.

Sin duda una baja fundamental para España que no podrá contar con su mejor jugador para buscar su séptimo entorchado aunque mantiene vivas todas las esperanzas. Por su parte, Alcaraz cierra su mejor año de una forma no deseada con la lesión pero con tiempo para recuperarse de cara a 2026.

Temas Relacionados

Carlos AlcarazTenisTenis EspañaCopa DavisLesiónEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

La compra de un piso se desbarata dos años después por un error en el certificado energético: “Mi notario se hace el muerto”

El joven que adquirió la vivienda se ha enfrentado a complicaciones legales y económicas tras descubrirse la invalidez del informe

La compra de un piso

Un bebé padece una infección respiratoria y se descubre que vivía entre moho

El médico que atendió a la familia solicitó fotografías de la vivienda para decidir si la situación justifica la toma de muestras en el domicilio. Si es así, un trabajador social les buscará otra vivienda

Un bebé padece una infección

Feijóo confirma que Mazón dejará la presidencia del PP valenciano: “Me comunicó que creía que debía dejar el cargo y estoy de acuerdo”

El líder del partido lo ha reconocido ante los medios y anuncia que se conocerá su sustituto en “las próximas semanas”

Feijóo confirma que Mazón dejará

Mariló Montero gana ‘MasterChef Celebrity 10’ a pesar de sus críticas a RTVE: “Es el encargo de Pedro Sánchez”

La presentadora se ha alzado con el premio tras una reñida batalla en los fogones con el futbolista Miguel Torres

Mariló Montero gana ‘MasterChef Celebrity

Un conocido de Cayetano Rivera siembra la duda sobre la forma de conducir del torero: “Me monté en un coche con él e iba como un loco”

El testigo asegura que no es la primera vez que mantiene esta actitud frente al volante, y que le gusta la sensación de “adrenalina”

Un conocido de Cayetano Rivera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo confirma que Mazón dejará

Feijóo confirma que Mazón dejará la presidencia del PP valenciano: “Me comunicó que creía que debía dejar el cargo y estoy de acuerdo”

Zelenski visita el Congreso en su llegada a España: se reunirá este martes con el rey Felipe VI y Pedro Sánchez

Anulan la causa por denuncia falsa contra un hombre que denunció a su tía enfermera por haber accedido a su historial clínico sin su permiso

El segundo submarino S-80 construido por Navantia para la Armada ya está en el agua: misiles integrados y capacidad de disuasión

Detenido el presidente de la Diputación de Almería por presuntos contratos irregulares en la compra de mascarillas

ECONOMÍA

Un hombre de 81 años

Un hombre de 81 años ganaba 2.000 euros como maestro y ahora tiene una pensión de 2.300: “Me jubilé para ganar más”

La compra de un piso se desbarata dos años después por un error en el certificado energético: “Mi notario se hace el muerto” 

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 18 noviembre

Cuenca y Teruel: las últimas provincias accesibles en una España que ya no puede afrontar el precio de la vivienda

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

El día que Turquía dejó

El día que Turquía dejó a España fuera del Mundial: ganaron gracias a la mano inocente de ‘il bambino’

Todo lo que tienes que saber sobre la participación de España en la Copa Davis: horarios, rivales y equipo

El exjugador Dani Benítez habla del error que destrozó su carrera: “Me metí una raya de cocaína creyendo que iba a estar mejor para ir a entrenar”

Luca Zidane aprovecha el viaje de su selección a Arabia Saudí para visitar La Meca antes comenzar la recuperación de su lesión

El FC Barcelona regresa al Camp Nou: el Ayuntamient ha dado autorización y el primer partido será ante el Athletic