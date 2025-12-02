El FC Barcelona se levanta tras un tropiezo inicial y consigue sellar la victoria ante el Atlético de Madrid

Los jugadores del FC Barcelona celebrando un gol en el partido ante el Atlético de Madrid (REUTERS/Albert Gea)

El FC Barcelona sufrió un tropiezo llamado Alex Baena nada más comenzar el partido, pero se levantó. Encabezados por Raphinha, los azulgranas no tardaron en volver a poner en tablas el marcador. Fue precisamente el brasileño el encargado de hacerlo. Tras un inicio de partido frenético, los de Hansi Flick impusieron la calma. Pudieron remontar el partido antes del descanso con un penalti, pero Lewandowski no fue capaz de transformar el disparo desde los once metros. Fue en la segunda mitad cuando Dani Olmo adelantó a los azulgranas en una jugada en la que se dejó todo, el hombro incluido. Fue Ferran quien puso la guinda al partido, para sellar la victoria azulgrana.

El FC Barcelona acudía a su cita anticipada ante el Atlético de Madrid con necesidad de resarcirse y demostrar su mejor cara y máximo nivel. Necesitaban estar a la altura de las exigencias de un Hansi Flick que tras el duelo ante el Alavés se hundió en el banquillo al observar que su equipo no era capaz de mejorar su juego. Raphinha lo prometió: “Seremos mucho mejores en los próximos partidos”. El equipo rojiblanco se presentaba como una oportunidad para conseguirlo, conseguir recuperar la chispa perdida ante un club de tal nivel. Con Raphinha y Pedri de regreso en el plantel era posible.

Durante los primeros compases del partido, los rojiblancos se lanzaron al ataque, querían abrir el marcador cuanto antes. Pero tras la euforia inicial, los azulgranas se hicieron los dueños de la posesión e instauraron cierta calma en el partido. A partir de ese momento, el FC Barcelona, con Raphinha como protagonista, se lanzó al ataque. Comenzó a crear por bandas, apoyándose en Lamine Yamal y tratando de buscar el remate de Lewandowski. Sin embargo, era el equipo del Cholo Simeone quien se adelantaba en el marcador. Molina, con el balón en los pies en el centro del campo, levantó la mirada y mandó un pase largo a la espalda de la defensa azulgrana para Baena, que consiguió batir a Oblak para adelantar a los rojiblancos.

El jugador del Atlético de Madrid Alex Baena (REUTERS/Nacho Doce)

El FC Barcelona estaba obligado a levantarse. Tan solo necesitó siete minutos para poner el marcador en tablas de nuevo. Fue gracias a un balón largo de Pedri para Raphinha, donde el brasileño incluso regateó a Oblak para mandar el balón al fondo de la red. Los azulgranas se sabían superiores, habían conseguido desarmar al Atlético de Madrid y protagonizar ataque tras ataque para intentar batir al portero esloveno. Y entonces, la ocasión perfecta se presentó. Lewandowski cayó en el área tras una entrada de Barrios y el árbitro señaló penalti. El delantero polaco cogió el balón, lo colocó, tomó carrerilla y disparó desde los once metros, pero el balón se marchó muy alto. Las ocasiones continuaron presentándose, especialmente para los azulgranas, pero ninguno de los dos equipos fue capaz de adelantarse en el marcador antes del descanso.

Dani Olmo y Ferran dan la victoria a los azulgranas

Nada más arrancar la segunda mitad, el banquillo rojiblanco comenzó a moverse. Querían la victoria y para ello necesitaban cambios. El de Baena, autor del gol, fue obligado por lesión. También entraron Almada, Gallagher y Sorloth. Pero la dinámica no cambiaba. Eran los azulgranas quienes dominaban y tanteaban la portería de Oblak en busca del segundo gol, el que les adelantara en el marcador. Y lo cierto es que no tardó en llegar.

Así será el nuevo estadio del FC Barcelona

En el minuto 64, Dani Olmo inició una jugada en la frontal, conecta con Lewandowski, que le devuelve el balón de tacón y el español no duda y dispara, para batir al portero rojiblanco y adelantar a los suyos. Tal fue el disparo, que al caer se hizo daño en el hombro y tuvo que ser sustituido. Eso sí, antes de marcharse hizo los deberes y dejó al FC Barcelona por delante en el marcador. Tras ello, fue Hansi Flick quien movió el banquillo para sacar a Ferrán, Rashford, Marc Casadó y Dro Fernández.

El partido entró en unos minutos de calma, previos al frenesí. Con el tiempo apremiando, los del Cholo Simeone se lanzaron al ataque en busca de un gol. Lo intentaron de todas las formas posibles. Por tierra, mar y aire. Almada tuvo el tanto del empate en sus botas, pero no supo aprovecharlo y mandó el balón directamente fuera. Fue en medio de los ataques rojiblancos cuando llegó el tercero del FC Barcelona. Balde puso un balón al área pequeña para que Ferran lo mandara al fondo de la red y sentenciara el encuentro. Tan solo unos segundos después, el árbitro indicaba el final del partido y certificaba la victoria azulgrana.