El FC Barcelona no está a la altura de las exigencias de Hansi Flick: “Seremos mucho mejores en los próximos partidos”

Hansi Flick y Raphinha protagonizaron la imagen de la jornada. Fue después del partido ante el Alavés, donde los azulgranas se vieron obligados a levantarse para remontar un encuentro que comenzaron perdiendo en el minuto uno. Lo resolvieron con solvencia en el ecuador de la primera parte y terminaron imponiéndose por 3-1. Sin embargo, la actuación de los culés no convenció al técnico. Raphinha se acercó a un Flick hundido en el banquillo para prometerle cambios: para prometerle que se convertirían en el FC Barcelona que esperaba. Una charla que hizo saltar las alarmas y la preocupación de los aficionados.

Mientras el entrenador azulgrana negaba con la cabeza, Raphinha afirmaba: “Vamos a mejorar. Seremos mucho mejores en los próximos partidos”, confesó en rueda de prensa. Mientras que el delantero aseguraba a las cámaras: “El míster ha sentido que podríamos hacer mucho más en el campo, nosotros también sabemos que lo podemos hacer mucho mejor. Su sensación es que el equipo no está jugando en su mejor versión y estoy de acuerdo”. A lo que añadía: “Tenemos que mejorar muchísimo, pero creo que lo más importante de hoy era salir con la victoria. Las cosas malas que estamos haciendo tenemos tiempo de arreglarlas y estoy seguro de que volveremos a nuestra mejor versión. Ganaremos jugando bien, pero si hay partido que jugamos mal a mí me da igual, lo importante es ganar”.

Desde que Hansi Flick llegó a las filas azulgranas ha exigido a su plantilla el máximo nivel en cada partido. Durante la temporada pasada, el FC Barcelona vivió una crisis de resultados durante los meses de noviembre y diciembre: tropiezo ante la Real Sociedad y Las Palmas y empate ante el Celta y el Betis. A lo que se sumaron las dos derrotas seguidas ante el Leganés y el Atlético de Madrid, ambas en casa. A pesar de esos resultados, el equipo se mostraba superior a sus rivales en muchos de los duelos. Ahora, las carencias ocupan todas las filas.

La goleada del Chelsea en Champions y comenzar perdiendo el partido ante el Alavés han sido las gotas que han colmado el vaso en un equipo al que Flick no ve mejorar y mucho menos mostrar su mejor cara. Las lesiones de jugadores importantes tampoco han ayudado a esta situación. Gavi, Fermín y Ter Stegen se encuentran en la enfermería. A ellos podría sumarse también Eric García, que fue sustituido en el minuto 46 de la segunda parte, aunque todavía no se ha confirmado nada.

El regreso de Raphinha

El FC Barcelona necesita recuperar la chispa, necesita volver al máximo nivel. Una pieza clave en esta transformación podría ser Raphinha, quien ha estado apartado de los terrenos de juego debido a una lesión muscular. Desde el 25 de septiembre, durante un partido ante el Oviedo, Flick no ha podido contar con el brasileño. Hasta ahora. El jugador ha vuelto a ponerse a las órdenes del alemán y su primera misión será hacer que el Barça vuelva a lucir su mejor versión.

Se lo ha prometido al entrenador. Recuperarán su mejor versión. Una tarea que ya prometió la pasada campaña y lo consiguieron. Tras las vacaciones de Navidad, el FC Barcelona volvió con fuerzas y volvió a arrasar allí donde iba. Incluso ante el eterno rival, el Real Madrid. Levantó la Copa del Rey, la Liga y la Supercopa de España y llegó hasta semifinales de Champions, donde cayó ante el Inter. Para volver a darse un baño de títulos necesitan recuperar la chispa, la esencia que el curso pasado les llevó a triunfar. Necesitan recuperar la forma y cuanto antes. El tiempo apremia y no pueden permitirse una crisis de resultados.