El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

Los jugadores del Chelsea celebrando un gol ante el FC Barcelona (EFE/EPA/NEIL HALL)

Intensidad, presión y potencia. Eso fue precisamente lo que el Chelsea mostró sobre el verde de Stamford Bridge para anular al FC Barcelona desde los primeros compases del partido. Dos goles anulados evidenciaron la sintonía del duelo, aunque fue gracias a un tanto en propia de Koundé lo que los adelantó en el marcador. La expulsión de Araujo por doble amarilla antes del descanso, hizo que los azulgranas entraran en modo supervivencia. Se arremangaron para achicar aguas, pero las embestidas del Chelsea encontraron su objetivo. Estevao hizo el segundo para ampliar la distancia. El colegiado volvió a anular otro gol de los blues. Fue Delap quien hizo el tercer tanto para sentenciar el partido y certificar la victoria del Chelsea.

Los azulgranas aterrizan en Stamford Bridge con la moral disparada tras haber endosado un 4-0 al Athletic. La sintonía entre la plantilla liderada por Hansi Flick se evidenciaba en el campo. Con este sentir, llegaba el FC Barcelona a la cita de Champions con un viejo conocido: el Chelsea. Los Blues volvían a verse las caras con el equipo que les eliminó hace 16 años en semifinales gracias al Iniestazo. Un duelo, además, importante para evitar los playoffs y pasar directamente a los cuartos de final del torneo europeo.

Desde que el balón comenzara a rodar por el césped inglés, los de Enzo Maresca impusieron presión alta, intensidad y velocidad en el juego y la dinámica del partido. Impusieron el fútbol de la Premier: dinámico y directo. En el minuto 3 anularon un gol de Enzo por mano. El FC Barcelona tuvo algunos acercamientos a la portería de Robert Sánchez protagonizados por Fermín. Ninguno con la suficiente contundencia para poner en apuros al guardameta del Chelsea. En el minuto 22, el linier anulaba el segundo gol a Enzo, esta vez por fuera de juego. Aunque el tanto no tardó en subir al marcador.

Los jugadores del Chelsea celebrando un gol en el partido de Champions ante el FC Barcelona (REUTERS/Hannah Mckay)

Tan solo cinco minutos después, Cucurella ponía un centro de la banda que acababa rebotando en varios jugadores y era Koundé quien acababa metiendo gol en propia puerta. Con ventaja en el marcador, los de Maresca se lanzaron al ataque para tratar de sentenciar el duelo antes del descanso. Ya habían conseguido anular a los azulgranas, pero querían ampliar la ventaja en el marcador. No lo consiguieron, pero la expulsión de Araujo por doble amarilla les allanó el camino.

El Chelsea remata a un FC Barcelona en modo supervivencia

En la segunda mitad, el Chelsea volvió a ser el dueño y señor del encuentro ante un FC Barcelona en desventaja que luchaba por mantener el resultado y vivir un milagro como el de 2009 con el Iniestazo. Nada más lejos de la realidad. Los blues continuaron asediando la portería de Joan García. En el minuto 50, el linier volvió a levantar el banderín para anular otro gol.

Cuatro minutos después, Estevao firmaba con esmero el segundo de los ingleses. Recuperaron el balón en el centro del campo y dos pases más tarde, el brasileño subía por banda con el balón, pisaba área y batía al portero azulgrana para ampliar la distancia en el marcador. Hansi Flick movía el banquillo para tratar de recortar distancias, pero nada resultaba efectivo. El Chelsea estaba intratable y lo siguió evidenciando durante toda la segunda mitad. En el minuto 72 de partido, el linier volvía, una vez más, a anular un gol de los blues. En esta ocasión, el VAR entró en escena y para hacer que el tanto subiera al marcador. Así, Delap sentenciaba el encuentro.

Así será el nuevo estadio del FC Barcelona

El marcador no volvió a moverse en un duelo, donde los de Maresca fueron superiores a los azulgranas, no solo desde la expulsión de Araujo, sino desde los primeros compases del encuentro. El Chelsea suma tres puntos más a la tabla y ya se pone entre los ocho equipos que evitan los playoffs. Los de Hansi Flick, por su parte, regresan a Barcelona con sabor amargo tras una abultada derrota.