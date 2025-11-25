España Deportes

El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

Un gol en propia puerta de Koundé, otro de Estevao y Delap certificaron la victoria de los ‘blues’

Guardar
Los jugadores del Chelsea celebrando
Los jugadores del Chelsea celebrando un gol ante el FC Barcelona (EFE/EPA/NEIL HALL)

Intensidad, presión y potencia. Eso fue precisamente lo que el Chelsea mostró sobre el verde de Stamford Bridge para anular al FC Barcelona desde los primeros compases del partido. Dos goles anulados evidenciaron la sintonía del duelo, aunque fue gracias a un tanto en propia de Koundé lo que los adelantó en el marcador. La expulsión de Araujo por doble amarilla antes del descanso, hizo que los azulgranas entraran en modo supervivencia. Se arremangaron para achicar aguas, pero las embestidas del Chelsea encontraron su objetivo. Estevao hizo el segundo para ampliar la distancia. El colegiado volvió a anular otro gol de los blues. Fue Delap quien hizo el tercer tanto para sentenciar el partido y certificar la victoria del Chelsea.

Los azulgranas aterrizan en Stamford Bridge con la moral disparada tras haber endosado un 4-0 al Athletic. La sintonía entre la plantilla liderada por Hansi Flick se evidenciaba en el campo. Con este sentir, llegaba el FC Barcelona a la cita de Champions con un viejo conocido: el Chelsea. Los Blues volvían a verse las caras con el equipo que les eliminó hace 16 años en semifinales gracias al Iniestazo. Un duelo, además, importante para evitar los playoffs y pasar directamente a los cuartos de final del torneo europeo.

Desde que el balón comenzara a rodar por el césped inglés, los de Enzo Maresca impusieron presión alta, intensidad y velocidad en el juego y la dinámica del partido. Impusieron el fútbol de la Premier: dinámico y directo. En el minuto 3 anularon un gol de Enzo por mano. El FC Barcelona tuvo algunos acercamientos a la portería de Robert Sánchez protagonizados por Fermín. Ninguno con la suficiente contundencia para poner en apuros al guardameta del Chelsea. En el minuto 22, el linier anulaba el segundo gol a Enzo, esta vez por fuera de juego. Aunque el tanto no tardó en subir al marcador.

Los jugadores del Chelsea celebrando
Los jugadores del Chelsea celebrando un gol en el partido de Champions ante el FC Barcelona (REUTERS/Hannah Mckay)

Tan solo cinco minutos después, Cucurella ponía un centro de la banda que acababa rebotando en varios jugadores y era Koundé quien acababa metiendo gol en propia puerta. Con ventaja en el marcador, los de Maresca se lanzaron al ataque para tratar de sentenciar el duelo antes del descanso. Ya habían conseguido anular a los azulgranas, pero querían ampliar la ventaja en el marcador. No lo consiguieron, pero la expulsión de Araujo por doble amarilla les allanó el camino.

El Chelsea remata a un FC Barcelona en modo supervivencia

En la segunda mitad, el Chelsea volvió a ser el dueño y señor del encuentro ante un FC Barcelona en desventaja que luchaba por mantener el resultado y vivir un milagro como el de 2009 con el Iniestazo. Nada más lejos de la realidad. Los blues continuaron asediando la portería de Joan García. En el minuto 50, el linier volvió a levantar el banderín para anular otro gol.

Cuatro minutos después, Estevao firmaba con esmero el segundo de los ingleses. Recuperaron el balón en el centro del campo y dos pases más tarde, el brasileño subía por banda con el balón, pisaba área y batía al portero azulgrana para ampliar la distancia en el marcador. Hansi Flick movía el banquillo para tratar de recortar distancias, pero nada resultaba efectivo. El Chelsea estaba intratable y lo siguió evidenciando durante toda la segunda mitad. En el minuto 72 de partido, el linier volvía, una vez más, a anular un gol de los blues. En esta ocasión, el VAR entró en escena y para hacer que el tanto subiera al marcador. Así, Delap sentenciaba el encuentro.

Así será el nuevo estadio del FC Barcelona

El marcador no volvió a moverse en un duelo, donde los de Maresca fueron superiores a los azulgranas, no solo desde la expulsión de Araujo, sino desde los primeros compases del encuentro. El Chelsea suma tres puntos más a la tabla y ya se pone entre los ocho equipos que evitan los playoffs. Los de Hansi Flick, por su parte, regresan a Barcelona con sabor amargo tras una abultada derrota.

Temas Relacionados

ChelseaFC BarcelonaChampionsFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

Un gol en propia puerta de Koundé, otro de Estevao y Delap certificaron la victoria de los ‘blues’

Así te hemos contado la

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”

El luchador armenio se posiciona como aspirante al cinturón del peso ligero, un título actualmente en poder de Ilia Topuria

Arman Tsarukyan vuelve a retar

Uno de los amigos de Schumacher habla sobre su estado de salud: “No creo que volvamos a ver a Michael”

El 29 de diciembre de 2013, el piloto alemán sufrió un accidente de esquiando y desde entonces su familia ha guardado silencio sobre su estado de salud

Uno de los amigos de

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Chelsea y el FC Barcelona

Este martes 25 de noviembre, el equipo azulgrana regresa a Stamford Bridge para vivir una nueva mágica noche de Champions

A qué hora y dónde

Mijatovic habla tajante sobre la actitud de Vinicius con el Real Madrid y Xabi Alonso: “Si no estás contento, nadie te ata aquí”

La tensión crece en el club blanco tras la mala racha de resultados y la situación entre el brasileño y su entrenador

Mijatovic habla tajante sobre la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

De influencer y organizadora de

De influencer y organizadora de bodas a número 2 de María Guardiola en Extremadura: el salto a la política de Zulema Romero a los 24 años

Un okupa se instala en una finca hereditaria tras haber sido desalojado de otras: el hombre lo niega ante el juez y acusa a varias familias portuguesas de vivir allí

Un guardia civil que sufrió un accidente de tráfico reclama más indemnización a su aseguradora casi una década después: la Audiencia ordena aplicar los intereses de demora

Estos son los únicos vehículos que no deberán llevar la baliza V16, el dispositivo que será obligatorio en 2026

Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 2 Super

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Víctor Arpa, abogado: “No te dan una incapacidad por la enfermedad que tengas, sino por cómo te limita en el trabajo”

Los técnicos de Hacienda convocan una huelga este miércoles por la pérdida de recursos y la falta de movilidad geográfica

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

El Mundial 2026 será el más grande… y el más caro de la historia: las entradas alcanzarán los 6.000 euros

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”

Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”

Uno de los amigos de Schumacher habla sobre su estado de salud: “No creo que volvamos a ver a Michael”