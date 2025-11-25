Chelsea - FC Barcelona, en directo: sigue el partido de Champions en vivo

Los jugador del FC Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

El enfrentamiento entre Chelsea y Barcelona de este martes en Stamford Bridge de fase de grupos de la Champions League representa la cita más destacada de la jornada. Aunque no se trate de una final, la expectación que despierta este choque se funda en el equilibrio absoluto que han mostrado ambos equipos durante la competición europea en ediciones anteriores. Tanto el conjunto inglés como el español llegan a este duelo igualados en puntos, tras haber conseguido dos victorias, un empate y una derrota en sus primeros compromisos. Esa igualdad en la tabla convierte el encuentro en un cruce estratégico, ya que el resultado podría marcar el camino de cada club hacia los cuartos de final.

Más que una disputa por tres puntos, el partido pone en juego la posibilidad de eludir la repesca del play-off, una instancia que suele implicar un riesgo adicional de eliminación para quienes no logran finalizar entre los ocho mejores. Chelsea tiene la oportunidad de hacerse fuerte como local ante su público, mientras que el Barcelona apunta a sumar fuera de casa y demostrar que es capaz de imponer su jerarquía en territorio ajeno. El desenlace de este partido podría ser decisivo para las aspiraciones continentales de ambos, por lo que se espera un duelo de máxima intensidad y atención internacional. Stamford Bridge recibirá a dos equipos con históricos antecedentes europeos, agregando aún más relevancia a una noche que promete emociones y posibles implicaciones directas en la definición del grupo.