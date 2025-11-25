España Deportes

Chelsea - FC Barcelona, en directo: sigue el partido de Champions en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre los blues y los azulgranas

Los jugador del FC Barcelona
Los jugador del FC Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

El enfrentamiento entre Chelsea y Barcelona de este martes en Stamford Bridge de fase de grupos de la Champions League representa la cita más destacada de la jornada. Aunque no se trate de una final, la expectación que despierta este choque se funda en el equilibrio absoluto que han mostrado ambos equipos durante la competición europea en ediciones anteriores. Tanto el conjunto inglés como el español llegan a este duelo igualados en puntos, tras haber conseguido dos victorias, un empate y una derrota en sus primeros compromisos. Esa igualdad en la tabla convierte el encuentro en un cruce estratégico, ya que el resultado podría marcar el camino de cada club hacia los cuartos de final.

Más que una disputa por tres puntos, el partido pone en juego la posibilidad de eludir la repesca del play-off, una instancia que suele implicar un riesgo adicional de eliminación para quienes no logran finalizar entre los ocho mejores. Chelsea tiene la oportunidad de hacerse fuerte como local ante su público, mientras que el Barcelona apunta a sumar fuera de casa y demostrar que es capaz de imponer su jerarquía en territorio ajeno. El desenlace de este partido podría ser decisivo para las aspiraciones continentales de ambos, por lo que se espera un duelo de máxima intensidad y atención internacional. Stamford Bridge recibirá a dos equipos con históricos antecedentes europeos, agregando aún más relevancia a una noche que promete emociones y posibles implicaciones directas en la definición del grupo.

Stamford Bridge, una eliminatoria de Champions y el ‘Iniestazo’: el día que el FC Barcelona eliminó al Chelsea en semifinales

Este martes 25 de noviembre, el equipo azulgrana regresa al estadio de los blues para vivir una nueva mágica noche de Champions

El exjugador Andrés Iniesta celebra
El exjugador Andrés Iniesta celebra un gol contra el Chelsea durante semifinales de Champions de 2009 (REUTERS/Albert Gea)

La noche del 6 de mayo de 2009 quedó grabada en la memoria del fútbol europeo. Fue una de esas jornadas en las que la épica y la angustia se mezclan, y donde un instante puede redefinir la historia de un club. Aquel día, el FC Barcelona visitó el estadio Stamford Bridge para medirse ante el Chelsea en el partido de vuelta de las semifinales de Champions. El empate sin goles en el duelo de ida en el Camp Nou había dejado la eliminatoria abierta, pero el marcador pronto se puso cuesta arriba para los de Pep Guardiola: el equipo inglés marcó primero y el equipo azulgrana se vio obligado a remontar bajo un ambiente hostil y frente a un rival rocoso. Fue Andrés Iniesta quien lo hizo posible. Este martes, los de Hansi Flick regresan al estadio de los blues para disputar un partido de Champions.

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae España. Hoy tenemos una cita muy especial: el duelo de Champions entre el FC Barcelona y el Chelsea. Dos viejos conocidos que volverán a verse las caras en Stamford Bridge

