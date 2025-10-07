Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El exjugador del Real Madrid Toni Kroos (REUTERS/Ana Beltran)

Toni Kroos se ha consolidado como una voz relevante en el análisis futbolístico, especialmente tras su retiro profesional. A través de su pódcast Einfach mal Luppen, el excapitán alemán suele analizar los principales temas de la actualidad deportiva, mostrando una tendencia a abordar sin reservas aquellos asuntos que resultan más debatidos dentro del panorama del fútbol europeo. Una de sus intervenciones recientes giró en torno al estilo de juego del FC Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick, entrenador también alemán, a quien Kroos conoce bien del entorno futbolístico internacional.

Durante uno de los últimos episodios del pódcast, Kroos expresó su opinión sobre el planteamiento del Barça, combinando elogios hacia el atractivo de su propuesta futbolística con observaciones críticas acerca de las posibles limitaciones que percibe en el equipo. “El Barça tiene uno de los estilos más atractivos, si no el más atractivo de toda Europa, pero creo que asumen muchos riesgos. En un mal día de Pedri, Lamine o Raphinha, cualquier equipo les puede hacer daño y ganar”, afirmó Kroos. Según su análisis, el Barça basa gran parte de su potencial ofensivo en el rendimiento sobresaliente de varios jugadores clave, lo que podría suponer un riesgo si alguno de ellos no tiene un buen día.

La valoración de Kroos incluye una advertencia sobre la participación del club azulgrana en la Liga de Campeones de la UEFA. El exjugador destacó que, pese a que el dominio que muestra el Barcelona en la Liga no siempre se traslada al ámbito continental, las dificultades tácticas o físicas pueden costar caro en la Champions League. “Los pueden eliminar de la Champions. El año pasado ya les pasó con el Inter y este año ya sea en octavos, cuartos, semifinales o en la final, en algún momento se toparán con un rival así que les elimine. Esto les pasará en Champions, en LaLiga no porque son muy dominantes”, sostuvo Kroos, señalando la diferencia en el nivel de exigencia y competencia entre los distintos torneos.

El centrocampista de la selección alemana Toni Kroos (EFE/Alberto Estévez)

El físico de los jugadores del FC Barcelona

Otro aspecto que abordó el exjugador se refiere al desempeño físico y táctico del Barcelona durante los tramos finales de los partidos. Kroos identificó que el equipo tiende a mantener su apuesta de ataque incluso cuando el desgaste de los futbolistas se hace visible. “A partir del minuto 75, notas que todos están más cansados y ves que no cambian a otro estilo de cerrar espacios. Si estás cansado y no cambias el estilo de juego, se hace muy evidente lo expuesto que estás”, explicó en su intervención. A su juicio, la falta de una adaptación flexible en la estrategia durante los minutos de mayor fatiga puede dejar al equipo vulnerable frente a rivales que aprovechen ese tipo de situaciones.

El análisis de Kroos apunta a los riesgos propios de una propuesta futbolística invariable, donde la insistencia en un modelo atractivo para el espectador puede no ser suficiente para garantizar el éxito, especialmente en escenarios con mayor presión competitiva. Para Kroos, la evolución táctica y la gestión del cansancio figuran entre las asignaturas pendientes del equipo catalán, que deberá resolver estas cuestiones si pretende aspirar a títulos internacionales más exigentes.

El pódcast Einfach mal Luppen se ha convertido en un espacio donde Toni Kroos expone sus puntos de vista sin filtros, ganando repercusión tanto en España como fuera de sus fronteras. Sus comentarios suelen estar bien fundados en su experiencia personal y conocimiento del fútbol de élite, lo que añade peso a valoraciones como la realizada acerca del Barcelona. Las reflexiones sobre la importancia de la flexibilidad táctica y el cuidado físico avanzan la discusión sobre los retos que todavía debe afrontar el conjunto dirigido por Hansi Flick, a pesar del reconocimiento que recibe por su estilo vistoso.