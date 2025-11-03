España Deportes

El tenis femenino se rinde ante el dinero de Arabia: de las críticas iniciales a las WTA Finals

Las ocho mejores tenistas del mundo se encuentran en Arabia para disputar el torneo, pese a las reticencias iniciales a jugar en el país

La tenista Aryna Sabalenka durante
La tenista Aryna Sabalenka durante las WTA Finals (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La llegada de las WTA Finals a Arabia Saudí marcó un cambio fundamental en el escenario del tenis femenino internacional. Desde hace un año Riad es la sede del torneo que reúne a las mejores tenistas del mundo, a pesar de las reticencias iniciales. El premio, que asciende a 2,5 millones de dólares, parte de un fondo económico que alcanza los 15,5 millones de dólares, es uno de los grandes atractivos que ha terminado por convencer o resignar a las deportistas que rechazaban jugar en un estado donde se vulneran los derechos humanos.

El acuerdo entre la Asociación de Tenis Femenino (WTA) y Arabia Saudí, fue anunciado en abril de 2024, el cual asignaba al reino la organización de las Finales durante tres temporadas. La sede ha sido objeto de debate por el historial de restricciones a derechos y libertades, especialmente hacia las mujeres y el colectivo LGTBI. Este contexto generó descontento en voces históricas del tenis, como Martina Navratilova y Chris Evert, quienes manifestaron abiertamente su desacuerdo con la decisión tomada por la WTA.

Ambas tenistas, referentes de la disciplina, señalaron la contradicción que supone llevar la competición femenina más relevante a un país que limita los derechos de las propias protagonistas del evento. A partir de ese momento, el debate se instaló en el circuito y alcanzó a varias tenistas en actividad. Aunque no fueran las únicas que mostraron su descontento a disputar el torneo en Arabia. La estadounidense Coco Gauff, número tres del ranking, también manifestó su postura al respecto.

La tenista Coco Gauff durante
La tenista Coco Gauff durante las WTA Finals (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Antes del inicio del torneo, Gauff explicó sus dudas: “Te mentiría si dijera que no tengo reservas… Una de las cosas que dije (durante las discusiones previas al torneo) fue que, incluso, si eso significaba venir aquí, no podríamos estar satisfechos con jugar”. La tenista aclaró que la participación no equivale a ignorar el contexto, y reclamó medidas concretas: Debemos tener un programa real, un plan real”. Gauff profundizó en su postura durante otros encuentros con la prensa. “Obviamente, soy muy consciente de la situación (de los derechos humanos) aquí en Arabia Saudí. Mi opinión es que el deporte puede ser una manera de abrir puertas a la gente… Creo que para querer cambios, tienes que ver las cosas por ti mismo”, indicó.

Los problemas de asistencia en las WTA Finals 2024

La pasada temporada fue la primera vez que las WTA Finals se disputan en Arabia y lo cierto es que su debut generó mucha controversia, no solo por el lavado de imagen realizado a través del deporte, sino por la falta de público en las gradas. La escasa asistencia puso en entredicho la decisión de elegir este país como sede, así como el impacto potencial del tenis femenino en la región.

Estalla la polémica en el tenis femenino: las jugadoras critican la nueva norma de la WTA, el ‘performance bye’

Tim Henman, extenista británico y comentarista de Sky Sports, expresó su preocupación sobre la baja concurrencia. Según informó entonces el diario británico Telegraph, el estadio, con capacidad para 5.000 espectadores, solo reunió cerca de 400 asistentes durante la segunda jornada del torneo. La situación fue calificada por Henman como “extremadamente decepcionante”. Para Henman resultó problemático que tenistas del calibre de Iga Swiatek y Coco Gauff compitieran en un entorno con tan poco público. Destacó que la organización de las Finales en Arabia Saudí dispone de una posición financiera ventajosa, lo que permite que los ingresos por entradas no resulten determinantes para la viabilidad del torneo.

Sin embargo, el hecho de que durante la pasada edición el torneo no tuviera gran afluencia no ha impedido que este año repitan escenario. Este 2 de noviembre dio el pistoletazo de salida la competición y se extenderá hasta el día 9 de noviembre. Arabia tenía claro desde hacía tiempo que quería entrar en el mundo del tenis y no solo en el masculino, y lo ha conseguido.

