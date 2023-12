¿Dónde están los Alcaraz y Nadal del tenis femenino?: la WTA acusa la falta de “estrellas carismáticas”

Aryna Sabalenka durante el torneo el Open de China (REUTERS/Florence Lo)

Durante los últimos años, las grandes estrellas del tenis femeninas, esas que un día alcanzaron la gloria y se pusieron la corona de mejor jugadora de la WTA, de número uno del ranking, han ido retirándose, dejando paso a las jóvenes promesas. Sin embargo, la repercusión que tuvieron sus predecesoras, hoy brilla por su ausencia tanto dentro como fuera de la pista. Las jugadoras no tienen ese gancho, ese carisma que llena los estadios y que moviliza a los aficionados. En este contexto, muchos se preguntan: ¿Dónde están los Alcaraz y Nadal del tenis femenino?

Desde que Serena Williams o María Sharapova colgaron la raqueta, ninguna tenista ha conseguido la repercusión que tuvieron estas jugadoras. Y es que, actualmente no hay una cara visible del tenis femenino, alguien que lo represente, en quien pensar cuando escuchas las siglas WTA. El sentir dentro del tenis femenino es que se necesitan cambios y se necesitan ya. Las gradas vacías es una de las imágenes más repetidas en los últimos torneos de la WTA, que se celebran su la presencia masculina. La polémica en torno al tenis femenino tuvo su culmen en la Finals 2023: la sede fue elegida pesar un mes antes y en una ciudad en plena temporada de lluvias y tormentas, solo había dos pistas para entrenar y apenas hubo promoción del torneo.

Pero, ¿cuál es el motivo de que no haya caras visibles en el tenis femenino? Karolina Pliskova, exnúmero uno del ranking de la WTA y actual número 38, ha hablado de los problemas de imagen y marketing en el tenis femenino. La tenista checa sabe de lo que habla, ella es una de las veteranas del circuito, a sus 31 años ha ganado un total de 16 títulos individuales y ha estado en lo más alto del clasificatorio. Por ello, en una entrevista con un medio de su país, iSport.cz, no ha dudado en hablar de todo aquello que está fallando en la WTA, de cuáles son sus carencias.

Pliskova ha afirmado que la situación dentro de la WTA no es muy buena, a pesar de que hay muchas jugadoras que tienen mucho que ofrecer, sobre todo las que se encuentran entre los primeros puestos del ranking. “No voy a valorar los aspectos tenísticos, pero creo que si algo falta hoy en día son estrellas carismáticas, personalidades que van más allá de las pistas y son productos de marketing en sí mismas”, ha considerado. Y es que, según opina, la WTA no contribuye a generar eso, ya que no están promoviendo ni el deporte ni las rivalidades o choques de personalidades.

“Cuando competían Serena y Sharapova las condiciones generales para todas eran mucho mejores. Había más patrocinios, más atención, más público en las gradas, el interés era mayor”. La tenista checa ha explicado que existe un grupo de Whatsapp en el que se hablan de estas cuestiones, así como de los cambios que se pueden llevar a cabo. Sin embargo, ella ya se encuentra en la etapa final de su carrera, considera que esta no es su batalla y, por ello, no va a meterse en estos asuntos. “Yo no voy a meterme ahí, me da la sensación de que cualquier modificación del status quo va a tardar mucho y se requiere una gran cantidad de energía para mejorar las cosas. Ya no estoy al comienzo de mi carrera, esto me supera totalmente”.

Una fusión entre la WTA y la ATP

Con estos problemas sobre la mesa, muchos se han puesto a buscar soluciones y una de las ideas que se ha planteado es la posibilidad de que la WTA y la ATP se fusionen. Sin embargo, el presidente de la WTA, Steve Simon, salió ha desmentir tuviera problemas financieros, así como que estuvieran estudiando una fusión con la ATP. “Estamos entusiasmados con nuestro sólido futuro durante el cual continuaremos creciendo y expandiendo el tenis femenino”, afirmó el Simon. Pero la realidad que viven las jugadores es muy diferente a la que asegura el presidente.

Además, esta posible fusión tuvo una buena acogida en cuanto comenzó a plantearse. Roger Federer, ya se pronunció hace tres años sobre esta posibilidad y planteó la posibilidad de unificar de los órganos: “No me refiero a fusionar la competencia en la cancha, sino a fusionar los dos órganos (ATP y WTA) que supervisan los circuitos profesionales masculino y femenino...”. Aunque no fue el único que habló de esta operación.

Alex Corretja afirmó que “sería increíble, brillante”, incidiendo en que el éxito de los Grand Slam se debe a que “se juegan con hombres y mujeres combinados”. “No es tan fácil hacer una fusión completa al 100% porque necesitas sedes especiales, pero ahora tenemos cuatro Slams, tenemos muchos Masters 1.000, que se juegan juntos”, y continuó que “una fusión sería genial porque la ATP y la WTA intentarían estar lo más cerca posible”.