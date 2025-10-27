Fernando Alonso carga contra la FIA tras lo ocurrido en el GP de México: “Mira para otro lado”

Formula One F1 - Mexico Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 25, 2025 Aston Martin's Fernando Alonso during practice REUTERS/Raquel Cunha

Fernando Alonso vivió una jornada complicada en el Gran Premio de México, donde la frustración se apoderó de él tras un nuevo abandono motivado por inconvenientes mecánicos. El piloto asturiano de Aston Martin no solo terminó la prueba antes de tiempo, sino que también mostró su molestia hacia la FIA por la gestión de las primeras curvas de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en las que varios rivales se saltaron los límites de pista y consiguieron ventaja sin ser penalizados.

Desde las primeras vueltas, Alonso y su equipo eran conscientes de que el control térmico del monoplaza suponía un reto considerable. “Sí, íbamos manejando la temperatura de frenos como 15 vueltas, pero teníamos bastante tráfico delante y no teníamos refrigeración. Sabíamos que iba a ser un reto la temperatura del motor y de los frenos”, explicó tras la prueba, en la que el español sumó su quinto abandono de la temporada.

La preocupación dentro de Aston Martin es evidente y Alonso es el primero en reconocer las carencias en fiabilidad experimentadas durante el campeonato. El español no escondió su deseo de que estos problemas disminuyan de cara al futuro y fijó la mirada en el desarrollo técnico que puede aportar la figura de Adrian Newey para 2026. “Estoy haciendo buenas carreras, estábamos luchando, pero hay que mejorar para ver si podemos puntuar en alguna carrera”. De cara al cierre del calendario y sin perder de vista la próxima campaña, Alonso subrayó la importancia de progresar tanto en fiabilidad como en velocidad: “Venimos con un coche que por lo menos está diseñado por Adrian Newey la próxima vez, así que esperemos no ser tan lentos. En México no he sumado muchos puntos. Es un circuito que se ha atragantado siempre en Aston Martin. Me gusta México e iré rápido, seguro”.

El piloto español Fernando Alonso (REUTERS)

El bicampeón del mundo lamentó especialmente lo ocurrido durante la salida, donde vio cómo la actuación de varios pilotos quedó sin sanción a pesar de beneficiarse por salir fuera de pista. “El coche iba bien, no creo que perdiese mucho ritmo por el problema del alerón. La salida fue bien, lo único que la gente no hace el circuito, se va por fuera, gana tres posiciones, y la FIA mira para otro lado”, apuntó con rotundidad, señalando la falta de rigor en la interpretación de las reglas.

Fernando Alonso y el GP de México

Alonso fue aún más preciso al relatar el desenlace de los primeros metros: “Había hecho una buena salida, arriesgué apurando mucho en la primera curva, con el riesgo de perder un trozo de alerón, y al final no sirve, perdí tres posiciones porque la gente se salta las tres primeras curvas.” El piloto reconoció que la lucha en estos momentos no es por grandes objetivos, aunque insistió en la necesidad de extraer lecciones útiles: “Tampoco estamos luchando por cosas demasiado significativas, así que hay que aprender y mejorar, sobre todo la fiabilidad para terminar estas cuatro carreras que quedan”.

Fernando Alonso explica en qué aspecto es superior Aston Martin al resto de equipos en los que ha estado en Fórmula 1: “Es el más determinado”.

Sobre el proceder de la dirección de carrera, Alonso fue crítico y pidió mayor coherencia frente a este tipo de maniobras. “Está permitido cortar, una maniobra de escape, lo que no puedes es ganar posiciones. Hoy la FIA tendría más información, vio que no era necesario devolverlas. La próxima vez que haya una situación parecida ojalá estemos nosotros del otro lado, pero intentamos hacer siempre lo máximo y por la pista”, añadió.

Mientras Aston Martin continúa buscando el equilibrio y la regularidad, Alonso concentra sus esfuerzos en finalizar el año con resultados positivos. La combinación de frustración y autocrítica revela un deseo intacto de mejora por parte del piloto, que sigue siendo autocrítico y combativo pese a la adversidad de los abandonos y la irregularidad técnica a lo largo del campeonato de Fórmula 1.