Xabi Alonso: "En Champions no hay victoria fácil, incluso disfrutar defendiendo es normal"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, advirtió este miércoles que en la Champions "no hay victoria fácil", por lo que "incluso disfrutar defendiendo es normal", al mismo tiempo que elogió a Arda Güler, al que comparó con Florian Wirtz, y a Jude Bellingham y su partido "completo" ante la Juventus en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions.

"Sabíamos que iba a ser competido. Hemos ido de menos a más, hemos hablado en el descanso y hemos salido muy bien. Después del gol han venido nuestros mejores momentos, y tenemos un grandísimo portero, esa calidad para aparecer en las grandes noches de Champions. Nos vamos contentos", analizó sobre el partido en rueda de prensa.

No obstante, Alonso reconoció "desajustes" en la defensa madridista, y ensalzó el planteamiento final con 1-0, cuando "había que defender el resultado". "Ellos han acumulado mucha más gente arriba y nos ha exigido más. Esto es la Champions y no hay victoria fácil, hay momentos para todo, incluso disfrutar defendiendo es lo normal", explicó.

El tolosarra destacó el partido "muy completo de Jude Bellingham "independientemente del gol". "Me ha gustado mucho su partido, y además ha marcado. Estoy muy contento porque ha recuperado buenas sensaciones, ha sido competitivo, ha encontrado situaciones en el área. Me alegro mucho por él", confesó.

"Tiene la calidad para participar en construcción y la determinación para participar en la finalización, ese jugador que abarca mucho recorrido, muy versátil, con muchas cualidades diferentes. Es de los más completos que hay en el mundo", agregó sobre el inglés.

También se deshizo en elogios hacia Arda Güler, que tiene "muchas cosas buenas", pese a que "está en el proceso de mejorar todo". "Lleva 25-30 partidos en el Real Madrid, con la edad que tiene, tiene que mejorar a la hora de tomar decisiones, a la hora de la presión. Pero le da mucho sentido al juego, tenemos mejor dinámica de juego colectivo con él. Estoy contento con su progresión, pero queremos más", animó.

"Arda disfruta mucho jugado al fútbol. Yo tenía a Florian Wirtz (en el Bayer Leverkusen), le gustaba disfrutar, estar cerca del balón, y tengo esa sensación con Arda", añadió el técnico vasco sobre el centrocampista turco.

Finalmente, Xabi Alonso aseguró que su equipo está "bien" antes de recibir al FC Barcelona este domingo en Liga. "Hasta ahora hemos ido en línea ascendente. El Clásico tiene mucho significado. Sabemos de la trascendencia del partido del domingo, igual es demasiado pronto, pero tiene un peso en el momento importante, es un partido marcado en rojo en el calendario", expresó, antes de celebrar la "grandísima noticia" de ver a Éder Militao "cada vez más poderoso y con más determinación".