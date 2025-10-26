Un Real Madrid a la altura de las grandes citas acaba con el FC Barcelona en el primer Clásico de la temporada

Los jugadores del Real Madrid celebrando el gol de Mbappé ante el FC Barcelona (REUTERS/Susana Vera)

El Real Madrid sí está a la altura de los grandes duelos. Lo han demostrado ante el FC Barcelona durante el primer Clásico de la temporada. Ni los comentarios antes del partido ni la estrategia del fuera de juego que hace un año anuló a Mbappé por completo han sido suficientes para frenar a los de Xabi Alonso. El francés fue el encargado de adelantar a los suyos en el marcador con un balón a la espalda de la defensa azulgrana. Fermín consiguió volver a poner el marcador en tablas, pero justo antes del descanso Bellingham volvió a adelantar a los suyos. El marcador no volvió a moverse a pesar de las ocasiones del Real Madrid. Con tres puntos bajo el brazo, los blancos amplían distancia con el eterno rival y se ponen a cinco puntos en la tabla, tras un duelo marcado por la tangana final.

Hace un año, el Real Madrid y el FC Barcelona se vieron las caras por primera vez en la temporada. Entonces, los azulgranas consiguieron anular por completo el ataque blanco con su estrategia de fuera de juego. Su efecto quedó certificado hasta en ocho ocasiones. Esta campaña el Rayo, el Sevilla y el PSG han conseguido dejar al descubierto las costuras de la táctica de Hansi Flick. Con un equipo desajustado y con una larga lista de jugadores en la enfermería acudían a la cita con el eterno rival en el Santiago Bernabéu, con intención de volver a encontrar esa esencia que les permita recuperar la superioridad que evidenciaron la temporada pasada.

El Real Madrid acudía con una larga lista de victorias a su espalda esta temporada, pero con la necesidad de dar un golpe sobre la mesa y mostrar su peso también en las grandes. La derrota ante el Atlético de Madrid puso en entredicho la capacidad de los de Xabi Alonso para afrontar los grandes duelos. El partido ante el FC Barcelona se presentaba como la oportunidad perfecta para revertir ese sentir. Lo cierto es que no se hizo esperar. A los pocos minutos de que el balón comenzara a rodar sobre el verde, los blancos hicieron toda una declaración de intenciones con una presión alta y la sucesión de ocasiones.

A los tres minutos de partido, el árbitro señaló penalti a favor del Real Madrid después de que Vinicius cayera en el área tras una acción con Lamine Yamal. Sin embargo, tras revisarlo en el VAR, acabó por anularlo. Los blancos se empeñaron en su estrategia de buscar a Mbappé con balones a la espalda, a pesar de lo ocurrido hace un año. En la primera ocasión, el francés volvió a caer en la trampa y acabaron anulando el tanto por fuera de juego. No le ocurriría en la segunda. Bellingham se giró con el balón en el centro del campo y mandó un balón largo a la espalda de la defensa azulgrana para que Mbappé, que tras dos toques, se plantó en el área y disparó para batir a Szczesny y adelantar a los suyos en el marcador.

El jugador del Real Madrid Kylian Mbappé (REUTERS/Susana Vera)

Los de Xabi Alonso continuaron dominando la posesión, moviendo el balón por el campo y generando peligrosas ocasiones de gol. Pero los azulgranas todavía tenían algo que decir. En el minuto 37 de partido, Rashford cogió el balón en el lateral del área, levantó la cabeza y puso un pase al punto de penalti para que Fermín, que entraba con todo, rematara y batiera a Courtois para volver a poner el marcador en tablas. Un tanto justo antes del descanso, en los minutos que desmoralizan, que podría haber servido para dar la vuelta al marcador.

Nada más lejos de la realidad. El Real Madrid, tras perder todos los Clásicos de la temporada pasada, no estaba dispuesto a permitir que se le escapara tan rápido la victoria. Tan solo cinco minutos más tarde, Bellingham hacía el segundo gol de los blancos para volver a ponerse por delante. Vinicius enfiló la banda con el balón en los pies y puso un centro al segundo palo que remata Militao y acaba empujando al fondo de la red el inglés. El Madrid, con la moral por las nubes, volvió a la carga para seguir ampliando la distancia y lo consiguió con un gol de Mbappé, pero el linier, sin ningún tipo de duda, levantó el banderín para anularlo por fuera de juego. Con el marcador en 2-1, los 22 se marcharon al descanso.

El enfado de Vinicius y la polémica tras el partido

En la segunda mitad, la dinámica fue similar a la de los primeros 45 minutos. Los blancos volvieron a la carga, creando ocasiones de peligro contra la portería de Szczesny. En el minuto 48, los blancos pidieron penalti por mano de Eric García, que inicialmente el árbitro no señaló, pero que el VAR le pidió que lo revisara y finalmente indicó la pena máxima. Mbappé fue el encargado de lanzarlo, pero entonces el portero azulgrana se puso la capa de héroe para detener el disparo y mantener la esperanza de su equipo de una posible remontada.

Los minutos pasaban y el marcador no se movía. Fue entonces cuando Xabi Alonso decidió hacer cambio y la polémica se desató. La sustitución de Vinicius se produjo en el minuto 72, cuando el marcador todavía no estaba definido y el partido requería el máximo nivel de compromiso de todos los jugadores. Al ver en la tablilla el número ‘7’, Vinicius no ocultó su enfado. La reacción del brasileño resultó inmediata y evidente, acaparando la atención tanto de los aficionados en el estadio como de quienes seguían el partido a través de la televisión. El brasileño, en vez de sentarse en el banquillo con el resto de sus compañeros, se marchó directamente al vestuario evidenciando su enfado, aunque posteriormente regresó.

Unos minutos de tensión para los blancos que no afectaron en su desarrollo sobre el césped. Mantuvieron el nivel y continuaron creando ocasiones, pero el marcador no se volvió a mover. Sin embargo, la última acción del partido antes de que el árbitro señalara el final del encuentro no sentó nada bien al banquillo blanco. Fue una acción de Pedri sobre Tchouameni, que le costó la segunda tarjeta amarilla al jugador azulgrana. En ese momento, los jugadores de ambos banquillos se empezaron a encarar, formando una tangana que recordó a los Clásicos en los que Mourinho era entrenador del Real Madrid.