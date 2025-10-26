El enfado de Vinicius tras ser sustituido durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona

El jugador del Real Madrid Vinicius (REUTERS/Susana Vera)

El partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona volvió a estar marcado por la polémica, esta vez, por una reacción de Vinicius Jr. tras ser reemplazado durante el segundo tiempo del encuentro. El partido favorecía a los blancos, que se encontraban por delante en el marcador por 2-1, pero el brasileño no aceptó que le sustituyeran. El Clásico, habitual escenario de emociones intensas, sumó un nuevo capítulo a la relación tensa entre el delantero brasileño y su entrenador, Xabi Alonso.

La sustitución de Vinicius se produjo en el minuto 72, cuando el marcador todavía no estaba definido y el partido requería el máximo nivel de compromiso de todos los jugadores. Al ver en la tablilla el número ‘7’, Vinicius no ocultó su enfado. La reacción del brasileño resultó inmediata y evidente, acaparando la atención tanto de los aficionados en el estadio como de quienes seguían el partido a través de la televisión.

Mientras se acercaba a la banda para dejar su puesto a Rodrygo, Vinicius siguió mostrando signos visibles de frustración. Negaba con la cabeza, su expresión facial reflejaba molestia y, sin ocultarlo, murmuraba frases que denotaban su desacuerdo con la decisión del cuerpo técnico. A diferencia de otros jugadores que suelen aceptar la sustitución con naturalidad o resignación, el brasileño mantuvo durante todo el trayecto una actitud desafiante, remarcando su malestar ante una audiencia global.

Otro detalle significativo fue la ausencia de cualquier interacción visual entre Vinicius y Xabi Alonso. El delantero evitó mirar hacia el banquillo, pasando de largo frente a su entrenador y el resto del cuerpo técnico. Este gesto, cargado de significado, fue interpretado como una muestra de distanciamiento, y dejó claro que la sustitución no era un simple aspecto táctico, sino un posible síntoma de una relación desgastada. Tampoco Alonso se acercó a Vinicius para tratar de apaciguar la situación, ni hubo intentos notables de diálogo.

Vinicius se marcha directamente al vestuario

A diferencia de lo esperado, Vinicius no permaneció en la zona del banquillo tras salir del campo. En lugar de sentarse con sus compañeros y observar el desenlace del enfrentamiento, se dirigió directamente a los vestuarios sin mediar palabra ni gestos conciliadores, aumentando aún más las especulaciones sobre su estado anímico. Pasados unos minutos, el delantero reapareció en el banquillo. La decisión de regresar se atribuye a la intervención de miembros del personal técnico o asesores cercanos, quienes habrían recomendado a Vinicius retomar su lugar para evitar posibles sanciones o críticas adicionales. Esta vuelta al área técnica permitió cerrar el episodio momentáneamente, aunque no consiguió borrar las dudas sobre el alcance real del conflicto.

Xabi Alonso: "Es un reto muy bonito ser el nuevo entrenador del Real Madrid".

El episodio revive situaciones similares que se produjeron durante el inicio de la temporada. En ocasiones anteriores, la relación entre el delantero y el cuerpo técnico también atravesó momentos inciertos, y los gestos de desaprobación de Vinicius públicamente han generado debates acerca de la gestión interna en el vestuario del Real Madrid. Lo cierto es que esta no es la primera vez que Vinicius muestra su enfado con un entrenador.