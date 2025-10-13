España Deportes

El viaje de una figura del tenis a un exótico destino tras una separación que sacudió al circuito: “Robó mi corazón”

La española Paula Badosa se fue de vacaciones a Indonesia con un grupo de amigas luego de romper su relación con Stefanos Tsitsipas

Guardar
El viaje de Paula Badosa
El viaje de Paula Badosa tras su separación de Tsitsipas

Paula Badosa eligió Indonesia como refugio tras una temporada marcado por la adversidad. La tenista catalana, que recientemente anunció que no competirá durante el resto del año debido a lesiones persistentes y confirmó su separación de Stefanos Tsitsipas, encontró en Bali un espacio para sanar acompañada de su círculo más cercano.

Junto a su madre, su hermana Jana y su amiga de la infancia Claudia Taberner, Badosa compartió en redes sociales imágenes de un viaje que describió como “increíble”, subrayando el valor de las personas y los lugares que ayudan a curar heridas profundas.

En las instantáneas publicadas, la deportista aparece relajada y sonriente, rodeada de naturaleza y lejos de la presión del circuito profesional. “Lugares y personas te curan, y este fue uno de esos momentos. Qué viaje tan increíble con mi equipo de por vida. Os amo. PD: Indonesia robó mi corazón”, escribió la española, dejando entrever la importancia de este retiro para recargar energías y reconciliarse con una etapa especialmente difícil de su carrera.

El viaje a Indonesia se produjo poco después de que la jugadora comunicara su decisión de no disputar el resto de la temporada 2025. El año había comenzado con buenas sensaciones para Badosa, quien alcanzó las semifinales en el Abierto de Australia. Sin embargo, los problemas físicos reaparecieron: una lesión en la espalda y una rotura en el músculo psoas durante la gira de césped truncaron su progresión. Tras varios intentos de regreso, un nuevo contratiempo en el WTA 1000 de Beijing la obligó a abandonar la competición, sumando un nuevo retiro en su carrera.

La relación entre Paula Badosa
La relación entre Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás se habría terminado en julio de este año (Europa Press)

En su comunicado, Badosa expresó: “Nos vemos en el 2026”, dejando abierta la posibilidad de un regreso, condicionado a su evolución física y mental.

La dimensión personal de este momento se vio acentuada por la ruptura con Stefanos Tsitsipas, con quien mantenía una relación desde junio de 2023. La pareja, una de las más mediáticas del circuito, dejó de seguirse en redes sociales en julio, y fuentes cercanas confirmaron la separación. Según estas fuentes, el difícil momento deportivo que atravesaban ambos influyó en la decisión, aunque se trató de una ruptura “sana, sin terceras personas ni influencias familiares”, citó la revista Hola! La noticia llegó tras una temprana eliminación de ambos en Wimbledon, en un contexto en el que tanto Badosa como Tsitsipas lidiaban con lesiones que les impedían competir al máximo nivel.

A lo largo de los últimos meses, la española acumuló abandonos en torneos clave: se retiró en Mérida, México (marzo), no se presentó a la tercera ronda del WTA 1000 de Miami, renunció al WTA 1000 de Madrid y perdió en la primera ronda de Wimbledon. La suma de contratiempos físicos y la presión de la alta competición la llevaron a tomar la decisión de parar. En su mensaje de despedida por lo que resta del año, Badosa agradeció el apoyo de quienes la acompañan: “No podría hacer esto sin las personas que siguen creyendo en mí. Su apoyo me sostiene cuando todo se vuelve pesado y su fe me da valor cuando la duda aparece. No hay un sentimiento más grande que entrar a una cancha de tenis y verlos allí, respaldándome”.

De cara al futuro, Badosa no descarta volver a las canchas en 2026, siempre que su recuperación física y mental lo permita. Mientras tanto, el viaje al paraíso de Bali representa un punto de inflexión y un recordatorio de la importancia de rodearse de quienes aportan fortaleza en los momentos más complejos en la carrera de un deportista.

El álbum de fotos del viaje de Paula Badosa:

Temas Relacionados

Paula BadosaStefanos TsitsipasTenisIndonesia

Últimas Noticias

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

El joven cantero se sumó a las categorías inferiores del club rojiblanco, ahora es parte de La Fábrica del equipo blanco

El Real Madrid rompió por

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

El cambio se produjo después de que el entrenador revisara la grabación del enfrentamiento y detectara una confusión en el marcador

Un equipo femenino de baloncesto

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

Aquella copa fue el preludio de la generación que, 11 años después, conquistaría el título mundial absoluto en Sudáfrica

Así fue la gesta de

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

El guardameta ha dejado de ser una joven promesa blanca para convertirse en un jugador a tener en cuenta para la portería del primer equipo blanco

Le llaman el ‘Courtois de

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

El jugador croata narra en un documental las consecuencias que le provocó tomar una medicación siendo futbolista profesional

Fue una leyenda del fútbol
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La constructora turca Limak ganó

La constructora turca Limak ganó el concurso del Camp Nou pese a ser la peor valorada: se hizo un cambio en los requisitos para poder adjudicarle la obra

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano senegalés que alegaba estar en peligro por haber mantenido una relación con la mujer de su primo

El país de Europa en el que ya es más barato comprar un BMW que un Seat y marca el camino: hasta un 150% del valor del coche en impuestos

El CIS da una ventaja de 15 puntos al PSOE frente a un PP que cae en picado y queda a tres puntos de Vox

Feijóo propone un registro de médicos dispuestos a practicar abortos: “La objeción de conciencia es un derecho fundamental”

ECONOMÍA

Andrés Millán, abogado, explica cómo

Andrés Millán, abogado, explica cómo se puede invertir en oro: “Hay dos formas de hacerlo”

La hemorragia no se corta: mueren 489 trabajadores en accidentes laborales hasta agosto, la mayoría por infartos

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 3

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Víctor Arpa, abogado, sobre las empleadas del hogar internas: “Aunque no tengas papeles, la ley te protege”

DEPORTES

El inesperado ganador del Masters

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final