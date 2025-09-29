El Comité Paralímpico Internacional levanta el veto a Rusia y Bielorrusia, mientras crece la polémica por Israel: participarán en los Juegos Paralímpicos de Milán

La bandera rusa ondea sobre los anillos olímpicos (AP Foto/David J. Phillip)

Los hechos ocurridos en La Vuelta a España ha puesto a Israel en el centro del debate internacional. Las protestas propalestinas llevadas a cabo durante la competición han puesto sobre la mesa un interrogante: ¿debe Israel participar en los eventos deportivos? Mientras se debate qué hacer con el país israelí, el Comité Paralímpico Internacional ha tomado una decisión: levantar el veto a Rusia y Bielorrusia. De esta forma, ambos países participarán en los Juegos Paralímpicos de Milán.

La Asamblea General del Comité Paralímpico Internacional (CPI) decidió este sábado levantar el veto que afectaba a los comités paralímpicos de Rusia y Bielorrusia, una medida que se implementó como respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Moscú y que provocó un amplio debate en el ámbito deportivo internacional. Tras una votación celebrada en Seúl, las organizaciones miembro optaron por no continuar con la suspensión parcial de ambos países. El CPI informó mediante un comunicado: “Las organizaciones miembro del Comité Paralímpico Internacional han votado no mantener la suspensión parcial a los comités paralímpicos nacionales de Bielorrusia y Rusia”.

Durante la sesión plenaria, se sometieron a votación dos mociones clave. La primera, que proponía la suspensión total de los comités de Rusia y Bielorrusia, fue rechazada por amplia mayoría, con 111 votos en contra frente a 55 a favor y 11 abstenciones. Acto seguido, se procedió con una propuesta alternativa de suspensión parcial solo para el comité ruso, que también fue descartada al obtener 91 votos en contra frente a 77 a favor, además de 8 abstenciones. Muy poco después, se aplicó la misma dinámica con el caso de Bielorrusia: 103 votos en contra de la suspensión parcial, 63 a favor y 10 abstenciones. De acuerdo con la comunicación oficial del CPI, “esta decisión implica que el Comité Paralímpico Nacional de Bielorrusia y el Comité Paralímpico Nacional de Rusia recuperan sus plenos derechos y privilegios como miembros del CPI”.

La decisión tomada durante la asamblea de este año representa un cambio de rumbo respecto a la postura de 2023, cuando ambos comités fueron sancionados debido a que se consideró que no cumplieron las obligaciones fijadas en los estatutos del CPI en un contexto de conflicto armado internacional. Ahora, con la revocación del veto, Rusia y Bielorrusia podrán volver a ejercer todos los derechos correspondientes, tanto en las instancias internas como en el acceso a competiciones.

La medida resulta especialmente relevante de cara a los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina, previstos entre el 6 y el 15 de marzo. Con este voto, los atletas paralímpicos rusos y bielorrusos quedan habilitados para competir bajo sus propias banderas. Sin embargo, esta habilitación queda sujeta a la revisión que realicen las distintas federaciones deportivas internacionales, quienes mantienen la potestad de decidir si levantan o no las sanciones vigentes para cada disciplina.

Las palabras del ministro de Deportes ruso

El ministro de Deportes ruso y presidente del Comité Olímpico Ruso, Mijail Degtiarev, valoró el resultado de la votación dentro del CPI y expresó su confianza en que siente un precedente favorable para que otras organizaciones deportivas internacionales reconsideren sus restricciones. Degtiarev transmitió su entusiasmo ante la agencia TASS: “Felicito a toda nuestra comunidad deportiva; este es el resultado de un gran esfuerzo. Confío en que este precedente servirá de referencia tanto para el COI como para otras federaciones internacionales, que serán más flexibles”.

Por su parte, el presidente del Comité Paralímpico Ruso, Pavel Rozhkov, resaltó la relevancia de la política exterior rusa y el papel desempeñado por el presidente Vladímir Putin para lograr el respaldo de naciones en Asia, África y América Latina, lo que facilitó la reincorporación. Rozhkov subrayó el trabajo diplomático: “Las gestiones del presidente Putin han sido clave para contar con el apoyo internacional necesario en la reconsideración de nuestra situación dentro del movimiento paralímpico”.

Después de la votación y el anuncio público del CPI, la comunidad paralímpica internacional ha manifestado una variedad de opiniones. Algunas federaciones nacionales y deportistas han celebrado la readmisión, mientras que otros sectores han planteado reservas y han solicitado mantener la atención sobre la evolución del contexto geopolítico. El desenlace dependerá de la postura que asuman federaciones deportivas independientes y el efecto que pueda tener la decisión sobre futuras participaciones en otras competiciones de carácter internacional.

El levantamiento del veto modifica el escenario para la representación de atletas rusos y bielorrusos en los eventos internacionales y refuerza el debate acerca del papel de las organizaciones deportivas ante conflictos armados y sanciones geopolíticas. Las siguientes semanas serán determinantes para comprobar si otras entidades deportivas replican el movimiento realizado por el CPI