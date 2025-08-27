España Deportes

Los cambios que tiene que llevar a cabo el FC Barcelona para que el Johan Cruyff pueda acoger el partido ante el Valencia

El estadio no cumple con los requisitos que estipula LaLiga y deberán solucionarlo para el día 13/14 de septiembre, es para cuando está agendada la cita

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

Guardar
Las obras del Spotify Camp
Las obras del Spotify Camp Nou (Europa Press)

Al FC Barcelona no dejan de lloverle los problemas. Las obras de la casa azulgrana se han prolongado más de lo esperado y los tiempos no cuadran. LaLiga ya no está dispuesta a aceptar más solicitudes y no ha permitido cambiar el orden del encuentro ante los chés y jugarlo primero en Mestalla. Además, los azulgranas ya tienen asumido que el Spotify Camp Nou no estará disponible para acoger el duelo ante el Valencia y tras barajar distintas opciones, ya han decidido el escenario para el duelo: el Johan Cruyff. El estadio no cumple con los requisitos que estipula LaLiga y deberán solucionarlo para el día 13/14 de septiembre, es para cuando está agendada la cita.

El club acaba de recibir el certificado de obra de la fase 1A del Camp Nou, lo que implica que solo falta el visto bueno del Ayuntamiento de Barcelona, el cual exige solucionar todos los daños causados por las lluvias. Una vez solventados, el consistorio de la Ciudad Condal podría otorgarles la licencia de primera ocupación. Sin embargo, el tiempo corre y mientras llega el documento, el Barça ya tiene un plan B para acoger el duelo ante el Valencia. El Johan Cruyff es el escenario escogido por los azulgranas, el problema es que no cumple los requisitos que estipula LaLiga.

El principal punto a solucionar es el aforo, dado que el organismo liderado por Javier Tebas exige un mínimo de 15.000 plazas, mientras que el Johan solo cuenta con un aforo de 6.000. De esta forma, el club debería añadir gradas supletorias que le permitan llegar a ese mínimo de localidades exigido por la normativa. La directiva del club tiene que comunicar a LaLiga su plan de utilizar el estadio Johan Cruyff para un partido específico, iniciando el procedimiento para solicitar una excepción que habilite ese escenario. Delegados del campeonato ya realizaron una revisión de las instalaciones con el objetivo de determinar si las condiciones y propuestas de acondicionamiento resultan adecuadas.

Las obras del Spotify Camp
Las obras del Spotify Camp Nou (Europa Press)

Este miércoles, responsables de la organización visitaron el Johan Cruyff para valorar las modificaciones planteadas. Si el informe es positivo, el proceso administrativo para obtener las autorizaciones se aceleraría y el club contaría con algunos días adicionales, hasta comienzos de la semana siguiente, para terminar de implementar las soluciones urgentes pendientes.

Las alternativas que ha barajado el FC Barcelona

Las alternativas de jugar en Montjuïc se ven imposibilitadas por un compromiso musical el día 12, mientras que la opción de Montilivi presenta obstáculos operativos que no convencen al club. Ante ese escenario, el Johan Cruyff aparece como la única alternativa viable en el corto plazo por facilidad de gestión. Por otro lado, el club debe informar este jueves a UEFA sobre la sede elegida para la Champions League, y se inclina por el Camp Nou como elección principal, pero contempla a Montjuïc como respaldo si los permisos definitivos no llegan a concretarse.

Así será el nuevo estadio del FC Barcelona

El Barcelona aguarda la validación de LaLiga para emplear el Johan Cruyff de forma excepcional, con la previsión de ultimar las reparaciones necesarias en los próximos días y con la intención de ajustar tanto la capacidad del estadio como la disponibilidad del sistema VAR. Entre tanto continúan las obras en el Camp Nou, donde trabajan a destacado para que la casa azulgrana este a punto cuanto antes.

Temas Relacionados

FC BarcelonaSpotify Camp NouValenciaLaLigaFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Dónde ver los partidos de Carlos Alcaraz en el US Open y la jornada de LaLiga: la oferta de Movistar+

El tenista murciano disputa en la madrugada del jueves su segundo partido en Nueva York. En el fútbol, el Real Madrid recibe este sábado al Mallorca. Puedes seguirlo todo en la plataforma

Dónde ver los partidos de

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia rítmica, tras ganar dos medallas de bronce en un Mundial con polémica: “Ha sido una competición muy dura y atípica, pero las deportistas han sabido sobreponerse”

La seleccionadora española habla con ‘Infobae España’ del Mundial de Brasil, del problema con el sistema de puntuaciones y de Los Angeles

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia

Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los nuevos pilotos de Cadillac F1, la nueva escudería que llega al paddock en 2026

La entrada de Cadillac F1 coincide con el cambio de reglamento técnico que introduce una nueva generación de propulsores híbridos, con una proporción de 55% eléctrica y 45% térmica

Checo Pérez y Valtteri Bottas

El FC Barcelona, en el punto de mira por su acuerdo con el Congo: Amnistía Internacional les acusa de “blanquear violaciones de Derechos Humanos”

El convenio, firmado el pasado 30 de julio, prevé un aporte de cuarenta millones de euros para el club azulgrana

El FC Barcelona, en el

Un piloto español podría convertirse en compañero de Max Verstappen en Red Bull: corre en la IndyCar, pero le relacionan con la Fórmula 1

El piloto atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera deportiva, lo que ha llamado la atención en la Fórmula 1

Un piloto español podría convertirse
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico en incapacidad temporal

Un mecánico en incapacidad temporal por una luxación en el hombro es pillado llevando sacos de 50 kilos para una obra en su casa: el despido es procedente

Una profesora advierte a los padres sobre la ropa a evitar para la vuelta al cole: “Piensen en el bienestar de sus hijos y faciliten la vida de los profesores”

Franco Berrino, el médico influencer de 81 años: “Para perder peso no se necesitan dietas, solo cuatro reglas sencillas”

“Se nos obliga a trabajar en vestuarios inundados”: Inspección de Trabajo recoge las “deficientes” condiciones en la comisaría de la Ertzaintza de Donostia

Un restaurante termina con la moda de dividir la cuenta para grupos: “A menudo presenciábamos interminables discusiones”

ECONOMÍA

Incendios forestales y urbanismo: qué

Incendios forestales y urbanismo: qué dice la Ley de Montes sobre construir en terrenos quemados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 27 agosto

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Tarifa de la luz en España este 28 de agosto

Una española vuelve de Reino Unido y denuncia la falta de oportunidades laborales: “No me ha salido absolutamente nada”

DEPORTES

Johnny Herbert arremete contra Alonso:

Johnny Herbert arremete contra Alonso: “Le mostraría la puerta de salida al ‘Matusalén’ de los pilotos”

Sorteo de la Champions League 2025-2026: cómo funciona, a qué hora es y dónde se puede ver

Dónde ver los partidos de Carlos Alcaraz en el US Open y la jornada de LaLiga: la oferta de Movistar+

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia rítmica, tras ganar dos medallas de bronce en un Mundial con polémica: “Ha sido una competición muy dura y atípica, pero las deportistas han sabido sobreponerse”

Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los nuevos pilotos de Cadillac F1, la nueva escudería que llega al paddock en 2026