Los cambios que tiene que llevar a cabo el FC Barcelona para que el Johan Cruyff pueda acoger el partido ante el Valencia

Las obras del Spotify Camp Nou (Europa Press)

Al FC Barcelona no dejan de lloverle los problemas. Las obras de la casa azulgrana se han prolongado más de lo esperado y los tiempos no cuadran. LaLiga ya no está dispuesta a aceptar más solicitudes y no ha permitido cambiar el orden del encuentro ante los chés y jugarlo primero en Mestalla. Además, los azulgranas ya tienen asumido que el Spotify Camp Nou no estará disponible para acoger el duelo ante el Valencia y tras barajar distintas opciones, ya han decidido el escenario para el duelo: el Johan Cruyff. El estadio no cumple con los requisitos que estipula LaLiga y deberán solucionarlo para el día 13/14 de septiembre, es para cuando está agendada la cita.

El club acaba de recibir el certificado de obra de la fase 1A del Camp Nou, lo que implica que solo falta el visto bueno del Ayuntamiento de Barcelona, el cual exige solucionar todos los daños causados por las lluvias. Una vez solventados, el consistorio de la Ciudad Condal podría otorgarles la licencia de primera ocupación. Sin embargo, el tiempo corre y mientras llega el documento, el Barça ya tiene un plan B para acoger el duelo ante el Valencia. El Johan Cruyff es el escenario escogido por los azulgranas, el problema es que no cumple los requisitos que estipula LaLiga.

El principal punto a solucionar es el aforo, dado que el organismo liderado por Javier Tebas exige un mínimo de 15.000 plazas, mientras que el Johan solo cuenta con un aforo de 6.000. De esta forma, el club debería añadir gradas supletorias que le permitan llegar a ese mínimo de localidades exigido por la normativa. La directiva del club tiene que comunicar a LaLiga su plan de utilizar el estadio Johan Cruyff para un partido específico, iniciando el procedimiento para solicitar una excepción que habilite ese escenario. Delegados del campeonato ya realizaron una revisión de las instalaciones con el objetivo de determinar si las condiciones y propuestas de acondicionamiento resultan adecuadas.

Este miércoles, responsables de la organización visitaron el Johan Cruyff para valorar las modificaciones planteadas. Si el informe es positivo, el proceso administrativo para obtener las autorizaciones se aceleraría y el club contaría con algunos días adicionales, hasta comienzos de la semana siguiente, para terminar de implementar las soluciones urgentes pendientes.

Las alternativas que ha barajado el FC Barcelona

Las alternativas de jugar en Montjuïc se ven imposibilitadas por un compromiso musical el día 12, mientras que la opción de Montilivi presenta obstáculos operativos que no convencen al club. Ante ese escenario, el Johan Cruyff aparece como la única alternativa viable en el corto plazo por facilidad de gestión. Por otro lado, el club debe informar este jueves a UEFA sobre la sede elegida para la Champions League, y se inclina por el Camp Nou como elección principal, pero contempla a Montjuïc como respaldo si los permisos definitivos no llegan a concretarse.

Así será el nuevo estadio del FC Barcelona

El Barcelona aguarda la validación de LaLiga para emplear el Johan Cruyff de forma excepcional, con la previsión de ultimar las reparaciones necesarias en los próximos días y con la intención de ajustar tanto la capacidad del estadio como la disponibilidad del sistema VAR. Entre tanto continúan las obras en el Camp Nou, donde trabajan a destacado para que la casa azulgrana este a punto cuanto antes.